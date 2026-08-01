Sahillerde Açmaya Başlayan Çiçeği Kökünden Söken Yandı! Cezası 699 Bin Lira
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Kum zambakları Terme kıyılarını beyaza bürüdü
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Zarar verenlere 699 bin 245 lira ceza uygulanıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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