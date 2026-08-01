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Sahillerde Açmaya Başlayan Çiçeği Kökünden Söken Yandı! Cezası 699 Bin Lira

Sahillerde Açmaya Başlayan Çiçeği Kökünden Söken Yandı! Cezası 699 Bin Lira

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.08.2026 - 09:14
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Samsun’un Terme ilçesindeki sahiller, yaz aylarında açan beyaz kum zambaklarıyla dikkat çekiyor. Ancak ziyaretçilerin bitkileri koparması, köklerinden sökmesi veya yetiştikleri kumullara zarar vermesi ağır para cezasıyla sonuçlanabiliyor.

Kaynak: AA

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Kum zambakları Terme kıyılarını beyaza bürüdü

Kum zambakları Terme kıyılarını beyaza bürüdü

Bilimsel adı Pancratium maritimum olan kum zambağı, Akdeniz ve Karadeniz kıyılarındaki kumullarda yetişiyor. Bitkinin beyaz çiçekleri genellikle yaz aylarında açıyor ve özellikle akşam saatlerinde belirginleşen bir koku yayıyor.

Terme’nin yaklaşık 40 kilometrelik kıyı şeridinde görülen kum zambakları, Sancaklı, Kumcağız ve Evci sahillerinde yoğunlaşıyor. Kıyı kumullarının yapılaşma, kontrolsüz ziyaretçi hareketleri ve bitkilerin toplanması nedeniyle zarar görmesi, türün bazı bölgelerdeki yaşam alanlarını daraltıyor.

Zarar verenlere 699 bin 245 lira ceza uygulanıyor

Zarar verenlere 699 bin 245 lira ceza uygulanıyor

Yerel yetkililer, kum zambaklarını koparan, kökünden söken veya yetiştiği alana zarar verenler hakkında 2026 yılında 699 bin 245 liraya ulaşan idari para cezası uygulanabileceğini belirtiyor.

Sahillere yerleştirilen uyarı levhalarıyla ziyaretçiler bilgilendirilirken Doğa Koruma ve Millî Parklar ekipleri de bitkilerin bulunduğu alanları takip ediyor. Kum zambaklarını uzaktan incelemek veya fotoğraflamak serbest olsa da çiçeklere dokunulmaması ve kumullarda araç kullanılmaması gerekiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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