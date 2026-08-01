Sahillerde Açmaya Başlayan Çiçeği Kökünden Söken Yandı! Cezası 699 Bin Lira

Bilimsel adı Pancratium maritimum olan kum zambağı, Akdeniz ve Karadeniz kıyılarındaki kumullarda yetişiyor. Bitkinin beyaz çiçekleri genellikle yaz aylarında açıyor ve özellikle akşam saatlerinde belirginleşen bir koku yayıyor.

Terme’nin yaklaşık 40 kilometrelik kıyı şeridinde görülen kum zambakları, Sancaklı, Kumcağız ve Evci sahillerinde yoğunlaşıyor. Kıyı kumullarının yapılaşma, kontrolsüz ziyaretçi hareketleri ve bitkilerin toplanması nedeniyle zarar görmesi, türün bazı bölgelerdeki yaşam alanlarını daraltıyor.