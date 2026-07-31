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Kahve Hazır Olana Kadar Evi Toparlatan Temizlik Yöntemi

Kahve Hazır Olana Kadar Evi Toparlatan Temizlik Yöntemi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.07.2026 - 23:32
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Evi düzenli tutmak için her gün saatlerce temizlik yapmak gerekmiyor. “Boşluk temizliği” olarak çevrilebilecek yeni yöntem, kahvenin demlenmesini ya da suyun kaynamasını beklediğimiz kısa anları birkaç dakikalık ev işleriyle değerlendirmeye dayanıyor.

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Temizliği günlük bekleme sürelerinin arasına yerleştiriyor

Temizliği günlük bekleme sürelerinin arasına yerleştiriyor

İngilizcede “idle cleaning” olarak adlandırılan boşluk temizliği, günlük hayatın içinde kendiliğinden oluşan bekleme sürelerini küçük işleri tamamlamak için kullanmayı öneriyor.

Kahve makinesi çalışırken bulaşık makinesini boşaltmak, yemek ısınırken tezgâhı silmek veya telefonda beklerken katlanmış çamaşırları dolaba yerleştirmek bu yöntemin örnekleri arasında bulunuyor.

Yöntemin temelinde, yapılacak işi zaten var olan bir alışkanlıkla eşleştirmek yer alıyor. Böylece temizlik için ayrıca zaman belirlemek yerine küçük görevler gün içine dağıtılıyor. Birkaç dakikada tamamlanan işler birikmediği için evin düzenini korumak da kolaylaşıyor.

Boşluk temizliği günlük hayata nasıl uygulanır?

Boşluk temizliği günlük hayata nasıl uygulanır?

  • Kahve demlenirken mutfak tezgâhını ve lavaboyu toparlayın.

  • Su kaynarken temiz bulaşıkları dolaplara yerleştirin.

  • Yemek mikrodalgada ısınırken masanın üzerindeki dağınıklığı kaldırın.

  • Duş suyu ısınırken banyo tezgâhını veya aynadaki küçük lekeleri silin.

  • Çamaşır makinesinin bitmesini beklerken kirli çamaşır sepetini düzenleyin.

  • Telefonda beklemeye alındığınızda çamaşır katlayın veya odadaki eşyaları yerlerine koyun.

  • Bilgisayar açılırken çalışma masasının üzerindeki gereksiz eşyaları kaldırın.

Başlangıçta yalnızca bir ya da iki bekleme anını değerlendirmek yöntemin alışkanlığa dönüşmesini kolaylaştırabilir. Amaç birkaç dakikaya mümkün olduğunca fazla iş sığdırmak değil, zaten kaybolan süreyi küçük bir işi tamamlamak için kullanmak.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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