Kahve Hazır Olana Kadar Evi Toparlatan Temizlik Yöntemi

İngilizcede “idle cleaning” olarak adlandırılan boşluk temizliği, günlük hayatın içinde kendiliğinden oluşan bekleme sürelerini küçük işleri tamamlamak için kullanmayı öneriyor.

Kahve makinesi çalışırken bulaşık makinesini boşaltmak, yemek ısınırken tezgâhı silmek veya telefonda beklerken katlanmış çamaşırları dolaba yerleştirmek bu yöntemin örnekleri arasında bulunuyor.

Yöntemin temelinde, yapılacak işi zaten var olan bir alışkanlıkla eşleştirmek yer alıyor. Böylece temizlik için ayrıca zaman belirlemek yerine küçük görevler gün içine dağıtılıyor. Birkaç dakikada tamamlanan işler birikmediği için evin düzenini korumak da kolaylaşıyor.