Kahve Hazır Olana Kadar Evi Toparlatan Temizlik Yöntemi
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Evi düzenli tutmak için her gün saatlerce temizlik yapmak gerekmiyor. “Boşluk temizliği” olarak çevrilebilecek yeni yöntem, kahvenin demlenmesini ya da suyun kaynamasını beklediğimiz kısa anları birkaç dakikalık ev işleriyle değerlendirmeye dayanıyor.
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Temizliği günlük bekleme sürelerinin arasına yerleştiriyor
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Boşluk temizliği günlük hayata nasıl uygulanır?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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