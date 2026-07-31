Uzak Şehir'de Alya'nın Eski Sevgilisinden Final İhtimali Olan Diziye TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
31 Temmuz Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Daha 17'de Deniz karakterine hayat veren Helin Elveren, verdiği röportajda hem oyunculuk serüvenini hem de canlandırdığı karakterin iç dünyasını anlattı.
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ATV'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı dizi Hamal'ın oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor.
Star TV'nin yeni sezon için hazırladığı Tuzlu Kahve dizisinin oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor.
Uzak Şehir'in yeni sezonunda Alya'nın eski sevgilisini canlandıracak oyuncu merak ediliyordu.
NOW'ın yeni sezon dizisi Sevdam Karadeniz'de kadın başrol 3. kez değişti.
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Show TV'nin yaz dizisi Muhtemel Aşk, sevilen konusu ve oyuncularıyla reyting zirvesinde yer almayı başarıyor.
Başkalarının Hayatı dizisinden ilk tanıtım yayınlandı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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