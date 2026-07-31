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Uzak Şehir'de Alya'nın Eski Sevgilisinden Final İhtimali Olan Diziye TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Uzak Şehir'de Alya'nın Eski Sevgilisinden Final İhtimali Olan Diziye TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

yerli dizi Uzak Şehir Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.07.2026 - 23:34
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

31 Temmuz Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Daha 17'de Deniz karakterine hayat veren Helin Elveren, verdiği röportajda hem oyunculuk serüvenini hem de canlandırdığı karakterin iç dünyasını anlattı.

Daha 17'de Deniz karakterine hayat veren Helin Elveren, verdiği röportajda hem oyunculuk serüvenini hem de canlandırdığı karakterin iç dünyasını anlattı.

Daha 17 dizisinde Deniz karakterini canlandıran Helin Elveren, Aras'la olan ilişkilerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, Deniz'in hissettiklerinin klasik bir aşk olmadığını belirterek karakterin duygusal dünyasını anlattı.

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ATV'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı dizi Hamal'ın oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor.

ATV'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı dizi Hamal'ın oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor.

ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Hamal, oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'i buluşturan yapımın ekibine, son olarak İnci Taneleri dizisinde rol alan ünlü oyuncu dahil oldu.

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Star TV'nin yeni sezon için hazırladığı Tuzlu Kahve dizisinin oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor.

Star TV'nin yeni sezon için hazırladığı Tuzlu Kahve dizisinin oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor.

Star TV'nin yeni sezon dizisi Tuzlu Kahve, oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Eda Ece ve Buğra Gülsoy'un başrollerini paylaştığı yapıma son olarak sürpriz usta oyuncu katıldı.

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Uzak Şehir'in yeni sezonunda Alya'nın eski sevgilisini canlandıracak oyuncu merak ediliyordu.

Uzak Şehir'in yeni sezonunda Alya'nın eski sevgilisini canlandıracak oyuncu merak ediliyordu.

Uzak Şehir'in 3. sezon hazırlıkları devam ediyor. Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in yeni sezonunda kadroya Alya'nın ilk aşkı Enver'i canlandıracak oyuncu için arayış devam ediyordu. Ozan Akbaba'nın canlandırdığı Cihan'ı sezon boyunca çıldırtacak eski sevgili Enver'e hayat verecek oyuncu sonunda belli oldu.

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NOW'ın yeni sezon dizisi Sevdam Karadeniz'de kadın başrol 3. kez değişti.

NOW'ın yeni sezon dizisi Sevdam Karadeniz'de kadın başrol 3. kez değişti.

NOW'ın yeni sezon için hazırlıkları süren Karadeniz dizisi Sevdam Karadeniz'in başrol krizi bir türlü bitmiyor. Başrol oyuncu ayrılıkları olan diziden ilk olarak Aslıhan Malbora ve Emre Bey ayrılmıştı. Oyuncuların yerine Erdem Adilce ve Damlasu İkizoğlu gelirken İkizoğlu çekimler başlamasına rağmen diziye veda etti. NOW'ın yeni dizisinin başrolüne gelecek oyuncu merak uyandırırken beklenen haber geldi.

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Show TV'nin yaz dizisi Muhtemel Aşk, sevilen konusu ve oyuncularıyla reyting zirvesinde yer almayı başarıyor.

Show TV'nin yaz dizisi Muhtemel Aşk, sevilen konusu ve oyuncularıyla reyting zirvesinde yer almayı başarıyor.

Show TV ekranlarında yayınlanan Muhtemel Aşk, güçlü sosyal medya etkileşimlerine rağmen hedeflediği reytinglere bir türlü ulaşamıyor. Birinci sırada yer almasına rağmen hala 4 reytingi göremeyen dizi için final kararı alınacağı konuşuluyor.

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Başkalarının Hayatı dizisinden ilk tanıtım yayınlandı.

Başkalarının Hayatı dizisinden ilk tanıtım yayınlandı.

Yeni sezonun en çok merak edilen dizilerinden biri olan Başkalarının Hayatı'ndan ilk tanıtım yayınlandı. Başrolünde Eylül Lize Kandemir'in rol alacağı dizide Adını Feriha Koydum'daki Feriha ve Deniz Yıldızı'ndaki Banu'ya benzetilen ana karaktere yorum yağdı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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