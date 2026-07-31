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NOW'ın Yeni Dizisinde Başrol 3. Kez Değişti, Yeni Oyuncu Açıklandı

NOW'ın Yeni Dizisinde Başrol 3. Kez Değişti, Yeni Oyuncu Açıklandı

yerli dizi Now TV
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.07.2026 - 16:23
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NOW'ın yeni sezon için hazırlıkları süren Karadeniz dizisi Sevdam Karadeniz'in başrol krizi bir türlü bitmiyor. Başrol oyuncu ayrılıkları olan diziden ilk olarak Aslıhan Malbora ve Emre Bey ayrılmıştı. Oyuncuların yerine Erdem Adilce ve Damlasu İkizoğlu gelirken İkizoğlu çekimler başlamasına rağmen diziye veda etti. NOW'ın yeni dizisinin başrolüne gelecek oyuncu merak uyandırırken beklenen haber geldi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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NOW'ın yeni sezon dizisi Sevdam Karadeniz'de kadın başrol 3. kez değişti.

NOW'ın yeni sezon dizisi Sevdam Karadeniz'de kadın başrol 3. kez değişti.

NOW'ın yeni sezon için hazırladığı Sevdam Karadeniz dizisinde kadın başrol arayışı sonunda sonuçlandı. Peş peşe yaşanan oyuncu ayrılıklarının ardından yapım ekibi yeni isim için kararını verdi.

Daha önce Aslıhan Malbora ve Emre Bey'in ayrıldığı projede başrolleri Erdem Adilce ile Damlasu İkizoğlu üstlenmişti. Ancak çekimlerin başlamasının ardından Damlasu İkizoğlu da projeye veda etmiş, gözler Erdem Adilce'nin yeni partnerine çevrilmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapım ekibi daha önce de görüştüğü oyunculardan biriyle yeniden masaya oturdu.

Oyuncu Meltem Akçöl, Sevdam Karadeniz dizisinin yeni başrol oyuncusu oldu.

Oyuncu Meltem Akçöl, Sevdam Karadeniz dizisinin yeni başrol oyuncusu oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Meltem Akçöl ilk görüşmelerde takvimi 'Babamın Damadı' filminin hazırlıklarıyla çakıştığı için teklifi kabul edememişti.

Takvim sorununun ortadan kalkmasının ardından yapımcı Banu Akdeniz'in teklifine olumlu yanıt veren oyuncu dizide Zeyşan Yeniceli karakterine hayat verecek. Meltem Akçöl'ün Trabzon'daki çekimlere katılması bekleniyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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