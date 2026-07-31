NOW'ın Yeni Dizisinde Başrol 3. Kez Değişti, Yeni Oyuncu Açıklandı
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NOW'ın yeni sezon için hazırlıkları süren Karadeniz dizisi Sevdam Karadeniz'in başrol krizi bir türlü bitmiyor. Başrol oyuncu ayrılıkları olan diziden ilk olarak Aslıhan Malbora ve Emre Bey ayrılmıştı. Oyuncuların yerine Erdem Adilce ve Damlasu İkizoğlu gelirken İkizoğlu çekimler başlamasına rağmen diziye veda etti. NOW'ın yeni dizisinin başrolüne gelecek oyuncu merak uyandırırken beklenen haber geldi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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NOW'ın yeni sezon dizisi Sevdam Karadeniz'de kadın başrol 3. kez değişti.
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Oyuncu Meltem Akçöl, Sevdam Karadeniz dizisinin yeni başrol oyuncusu oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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