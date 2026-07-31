Evet/Hayır Testi: Melankolik Bir Ruhun Var mı?

Melankoli, yalnızca hüzünlü olmak anlamına gelmez. Bazı insanlar geçmişi sık sık düşünür, duygularını derinden yaşar, küçük ayrıntılardan bile etkilenir ve hayatın anlamını sorgulamaktan hoşlanır. Kimileri ise daha çok anı yaşamayı, olup biteni geride bırakmayı tercih eder.

Peki sen hangi taraftasın?