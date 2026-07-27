Maskeni Çıkarma Vakti Geldi: İçindeki Psikopat Hangi İkonik Karakter?

Hepimizin içinde biraz karanlık bir taraf olabilir. Kimi sinirlendiğinde buz gibi sessizleşir, kimi intikam planını günler öncesinden kurar, kimi ise en kaotik anlarda bile yüzündeki gülümsemeyi korur. Bazıları için kontrol her şeydir; bazıları ise kaosun tam ortasında kendini en özgür hissettiği kişiye dönüşür.

Peki senin karanlık tarafın nasıl çalışıyor?