Televizyonlarda Yeni Dönem Başlıyor: Uydu Kanal Frekansı Ayarlamayanların Ekranı Kararacak
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Türksat 3A uydusu, görev süresini tamamlayarak yerini yeni nesil teknolojilere bırakıyor. Eski tip televizyon ve uydu alıcıları kullanan pek çok izleyici 16 Ağustos günü kararmış ekranla karşılabilir. Bu nedenle uydu frekans ayarı ve kanal taraması yapılması büyük önem taşıyor. Peki, uydu frekans ayarları nasıl yapılır? Kanal tarama nasıl yapılır? Türksat, frekans ayarlarının nasıl yapılacağını açıkladı.
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Uydu frekansları ne zaman değişecek?
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Uydu frekans ayarları nasıl yapılır?
4K ve ultra HD yayın sayısı artacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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