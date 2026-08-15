Televizyonlarda Yeni Dönem Başlıyor: Uydu Kanal Frekansı Ayarlamayanların Ekranı Kararacak

Gerçekleştirilecek düzenleme nedeniyle eski tip televizyon ve uydu kullananların 16 Ağustos 2026 Pazar günü cihazlarında düzenleme yapması gerekecek.

Eski nesil uydu alıcısı kullanan izleyicilerin, yayınları sorunsuz şekilde takip etmeye devam edebilmeleri için manuel olarak frekans güncellemesi veya kanal taraması yapması şart.

Uydu kanal tarama nasıl yapılır? Frekans ayarı nasıl yapılır?

TÜRKSAT kanal tarama ve uydu frekans ayarına dair resmi bir açıklama yaptı. TÜRKSAT'ın açıklaması ve yönergeleri şöyle:

Çanak anteninizin yönünü değiştirmeyin.

1. Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) Varsa

TV veya uydu alıcınızdaki kanal listesi otomatik güncellenecek. Herhangi bir işlem yapmayın.

2. TKGS Yoksa

Yayınlarınız gittiyse Otomatik Kanal Arama veya Şebeke / Ağ Taraması yapın.

3. Yayınlar Gelmediyse

Aşağıdaki manuel tarama frekanslarını kullanın ve Şebeke / Ağ Taraması yapın.

Manuel Tarama Frekansları:

12380 MHz

Dikey (V) • 27500 • FEC 3/4

12423 MHz

Yatay (H) • 30000 • FEC 3/4

Güncel TV/Radyo frekans listesine 16 Ağustos itibarıyla TÜRKSAT adresinden ulaşabilirsiniz.

YENİ NESİL TV VE ALICI KULLANANLAR DİKKAT!

Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) barındıran yeni nesil televizyonlar ve alıcılar için herhangi bir ekstra işlem yapmasına gerek yok. TKGS desteğine sahip cihazlar, uydudaki frekans değişikliklerini otomatik olarak algılayarak kanal listesini kendiliğinden güncelleyecek.