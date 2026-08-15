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Televizyonlarda Yeni Dönem Başlıyor: Uydu Kanal Frekansı Ayarlamayanların Ekranı Kararacak

Televizyonlarda Yeni Dönem Başlıyor: Uydu Kanal Frekansı Ayarlamayanların Ekranı Kararacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
15.08.2026 - 14:43
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Türksat 3A uydusu, görev süresini tamamlayarak yerini yeni nesil teknolojilere bırakıyor. Eski tip televizyon ve uydu alıcıları kullanan pek çok izleyici 16 Ağustos günü kararmış ekranla karşılabilir. Bu nedenle uydu frekans ayarı ve kanal taraması yapılması büyük önem taşıyor. Peki, uydu frekans ayarları nasıl yapılır? Kanal tarama nasıl yapılır? Türksat, frekans ayarlarının nasıl yapılacağını açıkladı.

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Uydu frekansları ne zaman değişecek?

Uydu frekansları ne zaman değişecek?

Türksat 3A uydusunun görev süresini tamamlaması nedeniyle genel bir yayın değişikliğine gidiliyor. Türkiye genelinde milyonlarca televizyon izleyicisini doğrudan ilgilendiren dev devir teslim işlemi, 15 Ağustos’u 16 Ağustos’a bağlayan gece gece yarısı itibarıyla resmen hayata geçirilecek.

Uydu frekans ayarları nasıl yapılır?

Uydu frekans ayarları nasıl yapılır?

Gerçekleştirilecek düzenleme nedeniyle eski tip televizyon ve uydu kullananların 16 Ağustos 2026 Pazar günü cihazlarında düzenleme yapması gerekecek. 

Eski nesil uydu alıcısı kullanan izleyicilerin, yayınları sorunsuz şekilde takip etmeye devam edebilmeleri için manuel olarak frekans güncellemesi veya kanal taraması yapması şart.

Uydu kanal tarama nasıl yapılır? Frekans ayarı nasıl yapılır?

TÜRKSAT kanal tarama ve uydu frekans ayarına dair resmi bir açıklama yaptı. TÜRKSAT'ın açıklaması ve yönergeleri şöyle:

  • Çanak anteninizin yönünü değiştirmeyin.

1. Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) Varsa

TV veya uydu alıcınızdaki kanal listesi otomatik güncellenecek. Herhangi bir işlem yapmayın.

2. TKGS Yoksa

Yayınlarınız gittiyse Otomatik Kanal Arama veya Şebeke / Ağ Taraması yapın.

3. Yayınlar Gelmediyse

Aşağıdaki manuel tarama frekanslarını kullanın ve Şebeke / Ağ Taraması yapın.

  • Manuel Tarama Frekansları:

12380 MHz

Dikey (V) • 27500 • FEC 3/4

12423 MHz

Yatay (H) • 30000 • FEC 3/4

Güncel TV/Radyo frekans listesine 16 Ağustos itibarıyla TÜRKSAT adresinden ulaşabilirsiniz.

YENİ NESİL TV VE ALICI KULLANANLAR DİKKAT!

Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) barındıran yeni nesil televizyonlar ve alıcılar için herhangi bir ekstra işlem yapmasına gerek yok. TKGS desteğine sahip cihazlar, uydudaki frekans değişikliklerini otomatik olarak algılayarak kanal listesini kendiliğinden güncelleyecek.

4K ve ultra HD yayın sayısı artacak.

4K ve ultra HD yayın sayısı artacak.

Yayıncılık sektöründe büyük bir dönüm noktası olarak değerlendirilen bu geçiş, televizyon izleme kalitesini doğrudan artıracak. Sektör temsilcileri ve uzmanlar, yeni nesil yüksek kapasiteli uydular sayesinde yayın kesintilerinin ve sinyal kayıplarının minimum seviyeye indirileceğini vurguluyor. Aynı zamanda mevcut bant genişliğinin artmasıyla birlikte ekranlarda daha fazla 4K ve Ultra HD yayın görmek mümkün hale gelecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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