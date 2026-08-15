Milyonlarca İşçiyi İlgilendiren Banka Promosyonu Detayı

İsa Karakaş'a göre aynı banka üzerinden aynı finansal hareketliliği oluşturan çalışanlar arasındaki bu çifte standart, çalışma barışını zedelerken sosyal adaletsizliği de derinleştiriyor. Geçmiş dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan kanun teklifleri yasalaşamadığı için konu belirsizliğini korumaya devam ediyor. Karakaş, yapılacak yasal bir düzenlemenin ne devlete ne de işverenin öz sermayesine tek kuruş ilave külfet getirmeyeceğini belirtti. Doğrudan bankaların sağladığı bu kaynağın asıl sahibi olan özel sektör çalışanlarına aktarılması, yasal güvence ve mevzuat düzenlemesiyle mümkün görünüyor.