Milyonlarca İşçiyi İlgilendiren Banka Promosyonu Detayı
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Bankalar, söz konusu yüksek nakit akışını ve müşteri kitlesini bünyelerine katabilmek adına işverenlerle uzun vadeli promosyon anlaşmalarına imza atıyor. Ancak bu anlaşmalar sonucunda elde edilen yüksek tutarlı gelirin paylaşımı, çalışma hayatının en çok tartışılan ve çözüm bekleyen konuları arasında yer alıyor. SGK uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde banka promosyonlarındaki kamu ve özel sektör ayrımını anlattı.
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Banka promosyonlarında kamu ve özel sektör ayrımı tepki çekiyor.
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İşverene kontrolsüz yetki tanınıyor.
Yasal düzenleme devlete ve işverene ek maliyet getirmiyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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