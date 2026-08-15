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Dr. Hakan Özerol Sıralıyor: Dünyada En Yüksek Altın Rezervine Sahip 5 Ülke

etiket Dr. Hakan Özerol Sıralıyor: Dünyada En Yüksek Altın Rezervine Sahip 5 Ülke

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
15.08.2026 - 13:01
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Yüzyıllardır değerini korumaya devam eden en önemli varlıklardan biri altın! Günümüze baktığımızda sadece takı ve yatırım amacıyla kullanılmadığını görüyoruz. Ekonomik belirsizlik zamanlarında güvenli bir rezerv varlığı olarak görüldüğü için ülkelerin merkez bankalarında tutuluyor. 

Dr. Hakan Özerol, eğlenceli bir şekilde bizlere en yüksek altın rezervine sahip ülkeleri sıralamış. Gelin, birlikte bakalım!

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1. ABD

1. ABD

Dr. Hakan Özerol, hemen listenin en başında ABD’nin yer aldığını doğru tahmin ediyor! Resmi altın rezervinin yaklaşık olarak 8.133,5 ton seviyesinde olduğunu görüyoruz. İkinci sırada yer alan ülkenin iki katı... Bretton Woods zamanında altın ve dolar arasındaki ilişki büyük miktarlarda altın birikimine neden oldu. 1971 yılında doların altına dönüştürülebilirliğinin sona ermesi de büyük bir bölümünün rezervlerde tutulmasını sağladı. 

Mart 2026 verileri bizlere altının ABD’nin döviz rezervi tabanındaki payının %84,2 olduğunu söylüyor. Rezervin büyüklüğünün yanı sıra ekonomik sistem içerisindeki stratejik konumuyla da dikkat çekiyor diyebiliriz!

2. Almanya

2. Almanya

Listenin ikinci sırasında ise Almanya var! Resmi altın rezervi yaklaşık olarak 3.350,3 ton seviyesinde. Tarihsel olarak para sisteminin ve ekonomik güvenliğin bir parçası olarak biriktirildi diyebiliriz. Ayrıca altının ülke döviz rezerv portföyündeki yerinin çok önemli olduğu da görülüyor. Döviz rezervleri içindeki payı yaklaşık olarak %84! 

Almanya zamanında altınlarının bir kısmını ülke dışında saklamış. Daha sonra bunlar ülkeye geri getirildi. Altının finansal güven unsuru olarak değerlendirildiğini görüyoruz. Ayrıca Almanya’nın Avrupa ekonomisindeki ağırlığı dikkat çekici!

3. İtalya

3. İtalya

Geldik, üçüncü sıraya! İtalya’nın resmi altın rezervlerinin yaklaşık olarak 2.451,8 ton olduğunu görüyoruz. Böylece Avrupa’nın en büyük altın rezerv sahiplerinden biri haline geliyor! Burada altın rezervleri çok uzun yıllardır merkez bankasının rezerv yönetiminde önemli bir yerde duruyor. Altının yüksek miktarda tutulmasının nedeni ise ekonomik istikrarın sağlanması ve rezerv çeşitlendirilmesini sağlamak. 

Altının döviz rezervleri içerisindeki payı %79,3. Yani İtalya’nın rezervlerinde altının çok önemli bir yerde durduğunu rahatça söyleyebiliriz.

4. Fransa

4. Fransa

Sıradaki ülkemiz Fransa! Resmi altın rezervi yaklaşık olarak 2.437 ton seviyesinde. Yani İtalya ve Fransa arasındaki fark oldukça küçük... Tarihsel olarak baktığımızda Fransa’da altın rezervlerinin ülkenin para ve rezerv politikalarında çok önemli bir yerde olduğunu görüyoruz. Döviz rezervleri içindeki payı ise %81,8. 

Altının likiditesi ve uzun vadede değer saklama özelliği var. Ayrıca ekonomik kriz anlarında da güvenli bir liman. Bu yüzden Fransa’daki altın rezervinin büyüklüğü anlaşılabilir!

5. Rusya

5. Rusya

Son ülkemize geldik! Rusya’nın resmi altın rezervi yaklaşık olarak 2.326,5 ton. Son yıllardaki ekonomik ve jeopolitik gelişmelerden sonra altın rezervleri daha fazla dikkat çekmeye başladı. Rezervleri çeşitlendirmek ve dış finansal risklere karşı dayanıklılığı artırmak amacıyla önem veriliyor. 

Peki, döviz rezervleri içindeki payı ne kadar? %47 seviyesinde. Bu seviyenin listedeki diğer ülkelere göre daha düşük olduğunu görüyoruz. Yine de ekonomik ve finansal strateji anlamında önemli bir rezerv varlığı olarak değerlendiriliyor.

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Dr. Hakan Özerol sıralıyor!

@qnbturkiye

Dünyanın en yüksek altın rezervine kimler sahip? 💰 Dr. Hakan Özerol'un sıralaması sayesinde merakımızı gideriyoruz! #Finans #Ekonomi #Altın

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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