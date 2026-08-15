Dr. Hakan Özerol Sıralıyor: Dünyada En Yüksek Altın Rezervine Sahip 5 Ülke
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Yüzyıllardır değerini korumaya devam eden en önemli varlıklardan biri altın! Günümüze baktığımızda sadece takı ve yatırım amacıyla kullanılmadığını görüyoruz. Ekonomik belirsizlik zamanlarında güvenli bir rezerv varlığı olarak görüldüğü için ülkelerin merkez bankalarında tutuluyor.
Dr. Hakan Özerol, eğlenceli bir şekilde bizlere en yüksek altın rezervine sahip ülkeleri sıralamış. Gelin, birlikte bakalım!
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1. ABD
2. Almanya
3. İtalya
4. Fransa
5. Rusya
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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