Dr. Hakan Özerol Sıralıyor: Dünyada En Yüksek Altın Rezervine Sahip 5 Ülke

Listenin ikinci sırasında ise Almanya var! Resmi altın rezervi yaklaşık olarak 3.350,3 ton seviyesinde. Tarihsel olarak para sisteminin ve ekonomik güvenliğin bir parçası olarak biriktirildi diyebiliriz. Ayrıca altının ülke döviz rezerv portföyündeki yerinin çok önemli olduğu da görülüyor. Döviz rezervleri içindeki payı yaklaşık olarak %84!

Almanya zamanında altınlarının bir kısmını ülke dışında saklamış. Daha sonra bunlar ülkeye geri getirildi. Altının finansal güven unsuru olarak değerlendirildiğini görüyoruz. Ayrıca Almanya’nın Avrupa ekonomisindeki ağırlığı dikkat çekici!