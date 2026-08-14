Liderlerin Mezun Oldukları Okulları Doğru Tahmin Edebilecek misin?
Bir lideri tanıdığımızı düşünürken genellikle yaptığı açıklamalara, aldığı kararlara ve siyasi kariyerine odaklanıyoruz. Ama işin bir de okul sıralarında başlayan kısmı var.
Dünyaca tanınan liderlerin hangi okullarda okuduğunu gerçekten biliyor musun? Yoksa “Bu kesin hukuk okumuştur.”, “Bunun üniversitesi Harvard falandır.” diyerek tamamen dış görünüş ve kariyer üzerinden mi tahmin yapıyorsun? Bu testte Türkiye'den ve dünyadan siyasetin en tanınmış isimlerinden bazılarını karşına çıkaracağız. Senden istediğimiz ise oldukça basit: Bu lider hangi okuldan mezun oldu?
Atatürk'ten Putin'e, Barack Obama'dan Angela Merkel'e kadar birbirinden tanınmış liderlerin eğitim geçmişini ne kadar biliyorsun, birlikte görelim.
Hazırsan başlayalım!
1. Mustafa Kemal Atatürk hangi okuldan mezun olmuştur?
2. Vladimir Putin hangi üniversiteden mezun olmuştur?
3. Barack Obama hangi üniversiteden mezun olmuştur?
4. Emmanuel Macron hangi okuldan mezun olmuştur?
5. Angela Merkel hangi üniversiteden mezun olmuştur?
6. Volodymyr Zelenskyy hangi üniversiteden mezun olmuştur?
7. Nelson Mandela hangi üniversitede eğitim görmüştür?
8. Bill Clinton hangi üniversiteden hukuk diploması almıştır?
9. George W. Bush hangi üniversiteden mezun olmuştur?
10. John F. Kennedy hangi üniversiteden mezun olmuştur?
11. Fidel Castro hangi üniversiteden mezun olmuştur?
Dünya liderlerinin diplomaları seni biraz zorladı!
Liderlerin eğitim hayatını iyi takip ediyorsun!
Dünya liderlerinin okullarını ezberlemiş gibisin!
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