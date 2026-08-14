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Liderlerin Mezun Oldukları Okulları Doğru Tahmin Edebilecek misin?

etiket Liderlerin Mezun Oldukları Okulları Doğru Tahmin Edebilecek misin?

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
14.08.2026 - 15:01
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Bir lideri tanıdığımızı düşünürken genellikle yaptığı açıklamalara, aldığı kararlara ve siyasi kariyerine odaklanıyoruz. Ama işin bir de okul sıralarında başlayan kısmı var. 

Dünyaca tanınan liderlerin hangi okullarda okuduğunu gerçekten biliyor musun? Yoksa “Bu kesin hukuk okumuştur.”, “Bunun üniversitesi Harvard falandır.” diyerek tamamen dış görünüş ve kariyer üzerinden mi tahmin yapıyorsun? Bu testte Türkiye'den ve dünyadan siyasetin en tanınmış isimlerinden bazılarını karşına çıkaracağız. Senden istediğimiz ise oldukça basit: Bu lider hangi okuldan mezun oldu?

Atatürk'ten Putin'e, Barack Obama'dan Angela Merkel'e kadar birbirinden tanınmış liderlerin eğitim geçmişini ne kadar biliyorsun, birlikte görelim.

Hazırsan başlayalım!

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1. Mustafa Kemal Atatürk hangi okuldan mezun olmuştur?

1. Mustafa Kemal Atatürk hangi okuldan mezun olmuştur?

2. Vladimir Putin hangi üniversiteden mezun olmuştur?

2. Vladimir Putin hangi üniversiteden mezun olmuştur?

3. Barack Obama hangi üniversiteden mezun olmuştur?

3. Barack Obama hangi üniversiteden mezun olmuştur?

4. Emmanuel Macron hangi okuldan mezun olmuştur?

4. Emmanuel Macron hangi okuldan mezun olmuştur?

5. Angela Merkel hangi üniversiteden mezun olmuştur?

5. Angela Merkel hangi üniversiteden mezun olmuştur?
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6. Volodymyr Zelenskyy hangi üniversiteden mezun olmuştur?

6. Volodymyr Zelenskyy hangi üniversiteden mezun olmuştur?

7. Nelson Mandela hangi üniversitede eğitim görmüştür?

7. Nelson Mandela hangi üniversitede eğitim görmüştür?

8. Bill Clinton hangi üniversiteden hukuk diploması almıştır?

8. Bill Clinton hangi üniversiteden hukuk diploması almıştır?

9. George W. Bush hangi üniversiteden mezun olmuştur?

9. George W. Bush hangi üniversiteden mezun olmuştur?

10. John F. Kennedy hangi üniversiteden mezun olmuştur?

10. John F. Kennedy hangi üniversiteden mezun olmuştur?
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11. Fidel Castro hangi üniversiteden mezun olmuştur?

11. Fidel Castro hangi üniversiteden mezun olmuştur?

Dünya liderlerinin diplomaları seni biraz zorladı!

Siyaset dünyasını takip ediyor olabilirsin ama konu liderlerin okul hayatına gelince işler biraz karışıyor. 

Muhtemelen bu isim kesin Harvard mezunudur diyerek başladığın birkaç soruda seçenekler arasında kayboldun. Aslında hiç şaşırtıcı değil. Çünkü dünyaca ünlü üniversitelerin isimleri o kadar sık karşımıza çıkıyor ki bir süre sonra bütün liderleri aynı okullardan mezunmuş gibi düşünmeye başlıyoruz.

Ama bu sonuç kötü bir şey değil. En azından artık Putin'in, Obama'nın veya Merkel'in eğitim hayatıyla ilgili birkaç yeni bilgi öğrendin. Bir sonraki testte birkaç doğru cevabı artırmak için küçük bir araştırma turu hiç fena fikir değil.

Liderlerin eğitim hayatını iyi takip ediyorsun!

İşte burada işler ciddileşmeye başladı!

Liderlerin mezun oldukları okullar konusunda oldukça başarılısın. Üstelik soruların bazıları özellikle birbirine benzeyen seçeneklerden oluştuğu için yüksek skor yapmak sadece şansla açıklanamaz.

Muhtemelen “Bu adam kesin Oxford'da okumuştur.” ya da “Merkel'in fizik okuduğunu biliyorum.” gibi bilgileri bir yerlerden hatırlıyorsun.

Siyasi tarih, dünya gündemi ve genel kültür konusunda iyi bir hafızan olduğu kesin. Bir liderin kariyerini bilmek başka, yıllar önce hangi üniversitenin sıralarında oturduğunu bilmek başka.

Dünya liderlerinin okullarını ezberlemiş gibisin!

Senin için bu test biraz fazla kolay olmuş olabilir.

Liderlerin hangi ülkede görev yaptığını, hangi politikaları savunduğunu veya hangi dönemde iktidara geldiğini bilmek bir yana; onların üniversitelerine kadar hakimsin.

Muhtemelen arkadaş ortamında ama o Oxford değil, Cambridge mezunu diye düzeltme yapabilecek seviyedesin. 

Bu skor, dünya siyasetine ve genel kültüre ciddi şekilde ilgi duyduğunu gösteriyor. Bir sonraki adım artık liderlerin hangi bölümü okuduğunu ve üniversite yıllarında ne yaptığını öğrenmek olabilir.

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Mert Şenoğul
Mert Şenoğul
Onedio Üyesi
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