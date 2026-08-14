Liderlerin Mezun Oldukları Okulları Doğru Tahmin Edebilecek misin?

Bir lideri tanıdığımızı düşünürken genellikle yaptığı açıklamalara, aldığı kararlara ve siyasi kariyerine odaklanıyoruz. Ama işin bir de okul sıralarında başlayan kısmı var.

Dünyaca tanınan liderlerin hangi okullarda okuduğunu gerçekten biliyor musun? Yoksa “Bu kesin hukuk okumuştur.”, “Bunun üniversitesi Harvard falandır.” diyerek tamamen dış görünüş ve kariyer üzerinden mi tahmin yapıyorsun? Bu testte Türkiye'den ve dünyadan siyasetin en tanınmış isimlerinden bazılarını karşına çıkaracağız. Senden istediğimiz ise oldukça basit: Bu lider hangi okuldan mezun oldu?

Atatürk'ten Putin'e, Barack Obama'dan Angela Merkel'e kadar birbirinden tanınmış liderlerin eğitim geçmişini ne kadar biliyorsun, birlikte görelim.

Hazırsan başlayalım!