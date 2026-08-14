article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
17 – 23 Ağustos İstanbul Konser Takvimi: İstanbul'da Bu Haftanın En Eğlenceli Konserleri ve Partileri

17 – 23 Ağustos İstanbul Konser Takvimi: İstanbul'da Bu Haftanın En Eğlenceli Konserleri ve Partileri

Konser müzik
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
14.08.2026 - 14:42
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul'un her köşesinde müzik, dans ve eğlence sizi bekliyor! Kadıköy'den Harbiye'ye, Şile'den Büyükçekmece'ye şehrin dört bir yanındaki sahneler sevilen sanatçıların sesiyle yankılanıyor. Bu hafta sahnelerde Mert Demir, Simge Sağın, Edis, Selda Bağcan, Emir Can İğrek, Derya Bedavacı, Mabel Matiz ve Merve Özbey gibi müziğin güçlü sesleriyle megakentte adeta bir yıldızlar geçidi yaşanıyor.

Peki, bu hafta İstanbul'da hangi sanatçılar sahne alıyor? En eğlenceli parti nerede? Bu hafta nerede müzik dinlenir, nerede dans edilir? Gelin, 17 – 23 Ağustos haftasının müzik rotasına birlikte göz atalım.

Uyarı: Konserlerle ilgili en güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ya da rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ve etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını kontrol edebilirsiniz. 

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Pop Konserine Gidilir?

  • Mert Demir: 18 Ağustos Salı saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde dillerden düşmeyen şarkılarını seslendiriyor.

  • Edis: 19 Ağustos Çarşamba saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde yüksek enerjili bir performans sergileyecek.

  • Emir Can İğrek: 20 Ağustos Perşembe saat 21.00'de hit şarkılarıyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu dinleyicileriyle buluşuyor.

  • Kerimcan Durmaz: 20 Ağustos Perşembe saat 21.00'de Avalon Kadıköy sahnesinde.

  • Mabel Matiz: 21 Ağustos Cuma saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde büyülü bir akşam vaat ediyor.

  • EGE Yıldızların Altında 30. Yıl Konseri: 21 Ağustos Cuma saat 21.00'de Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro sahnesinde.

  • Derya Bedavacı Konseri: 21 Ağustos Cuma saat 21.30'da Büyükçekmece Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro sahnesinde.

  • Simge Sağın Konseri: 22 Ağustos Cumartesi saat 19.00'da MadSea Hotel Şile sahnesinde.

  • Emre Fel: 22 Ağustos Cumartesi saat 21.00'de Paribu Vadi Açıkhava sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

  • Cem Adrian Konseri: 22 Ağustos Cumartesi saat 21.00'de Jolly Joker Kartal İstMarina sahnesinde eşsiz sesini müzikseverlerle buluşturuyor.

  • Merve Özbey: 23 Ağustos Pazar saat 21.00'de Paribu Vadi Açıkhava sahnesinde güçlü sesiyle şarkılarını söyleyecek.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rock Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rock Konserine Gidilir?

  • Wednesday: 17 Ağustos Pazartesi saat 20.30'da Blind İstanbul sahnesinde indie rock rüzgarı estirecek.

  • Sovak Konseri: 19 Ağustos Çarşamba saat 21.30'da Blind İstanbul sahnesinde rock tınılarıyla yerini alıyor.

  • Doğan Duru Konseri: 21 Ağustos Cuma saat 22.00'de IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde.

  • Sevda Deniz Karali Sakin Konser: 22 Ağustos Cumartesi saat 20.30'da Rebel Kadıköy sahnesinde akustik ve dingin rock tınıları sunuyor.

  • Bağzıları Konseri: 22 Ağustos Cumartesi saat 21.30'da Muaf Kadıköy sahnesinde.

  • 7PF2P ‘PINK FLOYD TRIBUTE’: 22 Ağustos Cumartesi saat 21.30'da Blind İstanbul sahnesinde efsanevi grubun şarkılarını yaşatacak.

İstanbul'da Bu Hafta Nerede DJ Performansı ve Dans Partisi Var?

İstanbul'da Bu Hafta Nerede DJ Performansı ve Dans Partisi Var?

  • DJ Emre Demirağ ile Türkçe Pop Gecesi: 19 Ağustos Çarşamba saat 21.30'da Hayal Kahvesi Aqua Florya'da.

  • Balkan Chaos Party: DÜĞÜNÜMÜZ VAR!: 22 Ağustos Cumartesi saat 22.00'de Hayal Kahvesi Bahçeşehir'de coşkulu bir eğlence sunuyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rap ve Hip-Hop Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rap ve Hip-Hop Konserine Gidilir?

  • Samet Doğan Konseri: 19 Ağustos Çarşamba saat 21.30'da Dorock XL Kadıköy sahnesinde.

  • Anıl Piyancı ile HipHop Night: 20 Ağustos Perşembe saat 21.00'de IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde rap tutkunlarıyla buluşuyor.

  • Çodur Konseri: 20 Ağustos Perşembe saat 22.00'de Blind İstanbul sahnesinde.

  • Furkandes: 22 Ağustos Cumartesi saat 19.00'da Corner Kadıköy sahnesinde hip-hop severleri ağırlıyor.

İstanbul'da Bu Haftanın Alternatif Müzik Rotaları: Özgün Sesler

İstanbul'da Bu Haftanın Alternatif Müzik Rotaları: Özgün Sesler

Alternatif Pop ve Akustik Sahne

  • Cümbüş Cemaat Konseri: 21 Ağustos Cuma saat 21.30'da Blind İstanbul sahnesinde özgün ritimleriyle dinleyicileri ağırlıyor.

Özgün Müzik ve Halk Müziği

  • HABİTAT Art Music Live Birsen Tezer & Bülent Ortaçgil: 21 Ağustos Cuma saat 20.00'de HABİTAT Hilltown sahnesinde usta sesleri buluşturuyor.

  • Grup Gündoğarken Konseri: 22 Ağustos Cumartesi saat 21.00'de Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro sahnesinde hisli şarkılarını seslendiriyor.

  • Selda Bağcan Konseri: 22 Ağustos Cumartesi saat 21.00'de Büyükçekmece Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro sahnesinde unutulmaz eserleriyle sahnede.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Partiye Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Partiye Gidilir?

  • Helinmelek & Ünal | İki Ses, Tek Gece: 20 Ağustos Perşembe saat 20.30'da Entropi Sahne'de.

  • Kız Neşesi Karaoke Party: 20 Ağustos Perşembe saat 20.00'de Community Hub'da.

  • Off Campus Party: 21 Ağustos Cuma saat 20.00'de The Wall Saloon & Performance sahnesinde.

  • Komşiler ile Veranda Street Tavern: 22 Ağustos Cumartesi saat 19.30'da Veranda Winter Garden - InterContinental İstanbul mekanında eğlenceli bir akşam sunuyor.

  • 2000's Party / Daddy-E & Dear Darling: 22 Ağustos Cumartesi saat 23.59'da Blind İstanbul sahnesinde kesintisiz dans.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Mekanda 90'lar ve Nostalji Partisi Var?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Mekanda 90'lar ve Nostalji Partisi Var?

  • Barış Manço & Erkin Koray Gecesi - Boyalı Kuş: 18 Ağustos Salı saat 22.30'da Muaf Kadıköy sahnesinde efsanevi Anadolu rock şarkılarını anıyor.

  • Mixtape 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Parti: 21 Ağustos Cuma saat 21.00'de Jolly Joker Kartal İstMarina sahnesinde.

  • 90'S Party: 21 Ağustos Cuma saat 22.00'de Dorock XL Kadıköy sahnesinde nostalji dolu anlar yaşatıyor.

  • Karışık Kaset 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Partisi: 21 Ağustos Cuma saat 22.00'de Moda Kayıkhane sahnesinde.

  • Bendeniz Konseri: 21 Ağustos Cuma saat 22.30'da Mask Beach sahnesinde.

  • DJ Hakan Küfündür ile 90'lar 2000'ler White Party: 22 Ağustos Cumartesi saat 20.00'de Burgazada Cennet Bahçesi'nde ada esintisi eşliğinde nostalji.

  • 90'lar Discosu – Türkçe Pop Parti: 22 Ağustos Cumartesi saat 20.00'de MayBee Pub sahnesinde.

  • Euro Party: Geçmişe Yolculuk: 22 Ağustos Cumartesi saat 21.30'da Ayı Pub & Disko (Rıhtım) mekanında.

  • Ankara Echoes: 22 Ağustos Cumartesi saat 22.00'de Dorock XL Kadıköy sahnesinde.

  • DJ Ali Taş ile 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Gecesi: 22 Ağustos Cumartesi saat 22.00'de IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde eğlenceyi başlatıyor.

  • Walkman 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Partisi: 22 Ağustos Cumartesi saat 22.00'de Moda Kayıkhane sahnesinde.

İstanbul'da Bu Hafta Klasik Müzik ve Senfoni Konseri Var mı?

İstanbul'da Bu Hafta Klasik Müzik ve Senfoni Konseri Var mı?
  • Musicandle Concerts 'Müziğin Aydınlığı Işığın Sesi': 20 Ağustos Perşembe saat 20.30'da Saint Antuan Kilisesi'nde mum ışığında büyüleyici bir atmosfer sunuyor.

İstanbul'da Bu Haftanın Konsept Etkinlikleri

İstanbul'da Bu Haftanın Konsept Etkinlikleri

  • Karaoke Gecesi: 17 Ağustos Pazartesi saat 20.30'da Cafe Theatre Kuruçeşme'de eğlenceli anlar sunuyor.

  • UNMUTE Canlı Karaoke: 20 Ağustos Perşembe saat 20.00'de JJ Pub Kanyon'da canlı orkestra eşliğinde sizi sahneye davet ediyor.

  • Babylon Soundgarden: 22 – 23 Ağustos tarihlerinde Jack White, Wet Leg ve daha fazlasıyla Bonus Parkorman doğasında müziğe doymak isteyenleri bekliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın