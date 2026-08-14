17 – 23 Ağustos İstanbul Konser Takvimi: İstanbul'da Bu Haftanın En Eğlenceli Konserleri ve Partileri
İstanbul'un her köşesinde müzik, dans ve eğlence sizi bekliyor! Kadıköy'den Harbiye'ye, Şile'den Büyükçekmece'ye şehrin dört bir yanındaki sahneler sevilen sanatçıların sesiyle yankılanıyor. Bu hafta sahnelerde Mert Demir, Simge Sağın, Edis, Selda Bağcan, Emir Can İğrek, Derya Bedavacı, Mabel Matiz ve Merve Özbey gibi müziğin güçlü sesleriyle megakentte adeta bir yıldızlar geçidi yaşanıyor.
Peki, bu hafta İstanbul'da hangi sanatçılar sahne alıyor? En eğlenceli parti nerede? Bu hafta nerede müzik dinlenir, nerede dans edilir? Gelin, 17 – 23 Ağustos haftasının müzik rotasına birlikte göz atalım.
Uyarı: Konserlerle ilgili en güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ya da rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ve etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını kontrol edebilirsiniz.
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