Bir Olayı 3 Sezonluk Diziye Çeviren 3 Burç
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Bazı insanlar yaşadıkları her olayı sakinlikle karşılayabilirken, bazıları için küçük bir mesele bile adeta sezon finaline dönüşebiliyor. Astrolojiye göre duygularını yoğun yaşayan, olayları büyütmeye ve dramatik tepkiler vermeye daha yatkın olan bazı burçlar var. İşte en ufak gelişmeyi bile üç sezonluk hikâyeye çevirebilen o 3 burç!
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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