Bir Olayı 3 Sezonluk Diziye Çeviren 3 Burç

Akrep burçları duygularını yüzeysel yaşamaktan pek hoşlanmaz. Bir şeyi hissettiklerinde onu sonuna kadar yaşayabilirler. Özellikle aşk, kıskançlık ve güven söz konusu olduğunda tepkileri oldukça yoğun olabilir. Onlar için ilişkiler çoğu zaman ya hep ya hiç mantığıyla ilerler.

Üstelik Akrep'in dramı yalnızca yüksek sesli tartışmalardan ibaret değildir. Bazen sessizleşerek, mesafe koyarak veya yaşananları uzun süre zihninde değerlendirerek de tepkisini gösterebilir. Bu yoğunluk, onları astrolojik sıralamanın en dramatik burcu haline getiriyor.