article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Askerlikte Yaşadıkları İlk Şokları Paylaşarak Şaşırtan Kişiler

Askerlikte Yaşadıkları İlk Şokları Paylaşarak Şaşırtan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.08.2026 - 14:28
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Erkeklerin askerliğe dair bitmek bilmeyen ve ömrünün sonuna kadar anlatacağı anılar vardır. Bu anıların pek çoğu kışlada gösterilen cesaret, komutandan alınan övgü gibi şeyler üzerinedir. Ancak bir de hiç kompleks yapmadan kışlada yaşadıkları şokları paylaşıp komik ve tuhaf askerlik anıları edinenler de var.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Soru şöyleydi:

Soru şöyleydi:
twitter.com

Yanıtlar ise şöyle:

Yanıtlar ise şöyle:
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
4
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın