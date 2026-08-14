Askerlikte Yaşadıkları İlk Şokları Paylaşarak Şaşırtan Kişiler
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Erkeklerin askerliğe dair bitmek bilmeyen ve ömrünün sonuna kadar anlatacağı anılar vardır. Bu anıların pek çoğu kışlada gösterilen cesaret, komutandan alınan övgü gibi şeyler üzerinedir. Ancak bir de hiç kompleks yapmadan kışlada yaşadıkları şokları paylaşıp komik ve tuhaf askerlik anıları edinenler de var.
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Soru şöyleydi:
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Yanıtlar ise şöyle:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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