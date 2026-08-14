Askerlikte Yaşadıkları İlk Şokları Paylaşarak Şaşırtan Kişiler

Erkeklerin askerliğe dair bitmek bilmeyen ve ömrünün sonuna kadar anlatacağı anılar vardır. Bu anıların pek çoğu kışlada gösterilen cesaret, komutandan alınan övgü gibi şeyler üzerinedir. Ancak bir de hiç kompleks yapmadan kışlada yaşadıkları şokları paylaşıp komik ve tuhaf askerlik anıları edinenler de var.