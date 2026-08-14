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Hafta Sonu Plan Yapanlar Dikkat: İstanbul Valiliği Fırtına Alarmı Verdi

Hafta Sonu Plan Yapanlar Dikkat: İstanbul Valiliği Fırtına Alarmı Verdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
14.08.2026 - 13:04
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İstanbul Valiliği bir açıklama yaparak megakentte yaşayanları uyardı. 14 Ağustos Cuma-15 Ağustos Cumartesi günü için alarm veren Valilik, rüzgarın fırtınaya dönüşeceğine dikkat çekti. Rüzgarın hızının 70 kilometreyi bulacağını paylaşan İstanbul Valiliği, özellik cumartesi için vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olmasını istedi.

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Hafta sonu plan yapanlara kritik uyarı: İstanbul'da fırtına alarmı.

Hafta sonu plan yapanlara kritik uyarı: İstanbul'da fırtına alarmı.

İstanbul'da kavurucu sıcaklara kısa bir mola verildi. İstanbul Valiliği ve Meteoroloji'nin uyarılarına göre megakentte rüzgar ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere dayanarak açıklama yapan İstanbul Valiliği, kent genelinde rüzgarın şiddetini artırarak kısa süreli fırtınaya dönüşeceğini bildirdi. 

Rüzgarın özellikle 15 Ağustos Cumartesi günü fırtınaya döneceğine dikkat çeken Valilik, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olmalarını istedi.

Rüzgarının hızı saatte 70 kilometre olacak.

Rüzgarının hızı saatte 70 kilometre olacak.

İstanbul Valiliği'nden paylaşılan hava tahmin raporuna göre megakent genelinde  kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmekte olan kuvvetli rüzgar, 15 Ağustos Cumartesi günü etkisini daha da artıracak. Rüzgârın yer yer saatte 70 kilometre hıza ulaşması ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Ağaç devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalara dikkat!

Ağaç devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalara dikkat!

İstanbul Valiliği'nin açıklamasının tamamı şöyle:

'İlimizde beklenen rüzgâr ve fırtınaya dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; 

Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgâr (40-60 km/saat) şeklinde esmeye devam eden rüzgârın; 15 Ağustos 2026 (Cumartesi) yer yer 70 km/saat hıza ulaşarak kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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