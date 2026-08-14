Hafta Sonu Plan Yapanlar Dikkat: İstanbul Valiliği Fırtına Alarmı Verdi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İstanbul Valiliği bir açıklama yaparak megakentte yaşayanları uyardı. 14 Ağustos Cuma-15 Ağustos Cumartesi günü için alarm veren Valilik, rüzgarın fırtınaya dönüşeceğine dikkat çekti. Rüzgarın hızının 70 kilometreyi bulacağını paylaşan İstanbul Valiliği, özellik cumartesi için vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olmasını istedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hafta sonu plan yapanlara kritik uyarı: İstanbul'da fırtına alarmı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rüzgarının hızı saatte 70 kilometre olacak.
Ağaç devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalara dikkat!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın