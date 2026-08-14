Hafta Sonu Plan Yapanlar Dikkat: İstanbul Valiliği Fırtına Alarmı Verdi

İstanbul Valiliği'nden paylaşılan hava tahmin raporuna göre megakent genelinde kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmekte olan kuvvetli rüzgar, 15 Ağustos Cumartesi günü etkisini daha da artıracak. Rüzgârın yer yer saatte 70 kilometre hıza ulaşması ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.