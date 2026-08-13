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İğne İpliğe Döndü: Şafak Sezer'in Son Hali Görenleri Şaşkına Çevirdi!

İğne İpliğe Döndü: Şafak Sezer'in Son Hali Görenleri Şaşkına Çevirdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.08.2026 - 17:41
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Şafak Sezer son dönemde geçirdiği değişimlerle magazin gündeminin radarından düşmüyor! Yılın başında Ketenpere: Dalavere ile izleyici karşısına çıkan ünlü komedyen, o dönem yüzündeki değişim ve verdiği kilolarla uzun süre konuşulmuştu. Aradan yalnızca birkaç ay geçti, Sezer bu kez çok daha farklı bir görüntüyle karşımıza çıktı. Saçlarını kazıtan ve oldukça zayıfladığı görülen Şafak Sezer'in son haliyle birkaç ay önceki görüntülerini yan yana koyunca aradaki fark iyice ortaya çıktı. 

Buyurun, ünlü komedyenin son dönemdeki değişimine birlikte bakalım.

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Türk komedisinin kendine has isimlerini saymaya başlasak Şafak Sezer'i ilk sıralara koymamak pek mümkün değil.

Türk komedisinin kendine has isimlerini saymaya başlasak Şafak Sezer'i ilk sıralara koymamak pek mümkün değil.

90'lı yıllardan bu yana kamera karşısında olan Şafak Sezer, yıllar içerisinde öyle karakterlere hayat verdi ki bazılarının replikleri filmlerin kendisini bile aşıp günlük hayatımıza yerleşti. G.O.R.A., Hababam Sınıfı Askerde ve Maskeli Beşler gibi yapımlarda karşımıza çıktıktan sonra özellikle Kutsal Damacana ve Kolpaçino serileriyle kendi komedi kitlesini yaratmayı başardı.

Sezer'i diğer komedi oyuncularından ayıran şeylerden biri de yıllardır pek değişmeyen o kendine has hali oldu. Doğaçlamaları, mimikleri, konuşma şekli ve bir sahnenin ortasında ne yapacağını kestirmenin pek mümkün olmaması derken Şafak Sezer denildiğinde gözümüzün önüne gelen oldukça net bir profil var.

Üstelik yıllar geçse de üretmeye devam etti. Kolpaçino 4 4'lük ile serinin sevenlerini yeniden sinema salonlarına çeken Sezer, 2026'nın başında ise bu kez yıllar önce hayatımıza giren Ketenpere'yi yeniden masaya yatırdı.

Fakat son aylarda kendisini yalnızca yeni projeleriyle konuşmadık. Şafak Sezer'in görünümündeki değişim de birkaç kez magazin gündeminin başrolüne yerleşmişti.

Şafak Sezer'i son olarak 9 Ocak'ta vizyona giren “Ketenpere: Dalavere” filminde izlemiştik.

Şafak Sezer'i son olarak 9 Ocak'ta vizyona giren “Ketenpere: Dalavere” filminde izlemiştik.

2017 yapımı Ketenpere'nin ardından gelen Ketenpere: Dalavere'de Sezer, Kalender karakteriyle yeniden başroldeydi. Doğuş Onur Karasu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaristlerinden biri de Şafak Sezer'di. Kadroda Büşra Pekin, Hulusi Mehmet Esen ve İnan Ulaş Torun gibi isimler yer alırken film yine Sezer'in alıştığımız absürt komedi dünyasının etrafında şekillenmişti.

Fakat filmin vizyona girdiği dönemde Şafak Sezer'in başına küçük bir “Film başka, gala başka konuşuldu” durumu gelmişti. Ketenpere: Dalavere galasında objektiflerin karşısına geçen Sezer'in yüzündeki değişim kısa sürede dikkat çekmiş, özellikle sosyal medyada botoks yaptırdığına yönelik yorumlar peş peşe gelmişti. Aynı dönemde verdiği kilolar da gündeme taşınmış; hakkında yağ aldırdığı ve 8 kilo verdiği yönünde haberler çıkmıştı.

Ünlü komedyenin yüzündeki değişim sonraki aylarda da konuşulmaya devam etti. Hatta nisan ayında yeniden gündeme gelen görüntülerinin ardından sosyal medya kullanıcılarının yaptığı botoks yorumları magazin sayfalarına kadar taşındı.

Fakat görünen o ki değişim orada da kalmamış!

Çünkü Ketenpere: Dalavere dönemindeki görüntüleriyle bugün ortaya çıkan son halini yan yana koyduğumuzda bu kez ilk dikkat çeken şey yüzündeki değişimden ziyade verdiği kilolar oluyor.

Sosyal medyada paylaşılan yeni videoda kamera karşısına geçen Şafak Sezer'in oldukça zayıfladığı görülüyor.

Saçlarını tamamen kazıttığı yeni görüntüsünde bol bir üst ve pantolon tercih eden ünlü komedyenin özellikle yüzünün ve vücudunun birkaç ay önceki görüntülerine kıyasla bu sefer daha da ince görünmesi dikkat çekti. 

Bir de işin içine saçlarını tamamen kazıttığı yeni imajı girince ortaya alıştığımız Şafak Sezer görüntüsünden epey farklı bir tablo çıktı...

Elbette Şafak Sezer'in son dönemde ne kadar kilo verdiğine ya da bu değişimin arkasında özel bir neden bulunup bulunmadığına ilişkin kendisinden yapılmış güncel bir açıklama yok. O yüzden gördüğümüz değişimin ötesine geçip sebebine dair tahminde bulunmak doğru olmaz. Ama şurası kesin: Ketenpere: Dalavere dönemindeki haliyle son görüntüsünü arka arkaya görenlerin değişimi fark etmemesi pek mümkün değil. Siz ne düşünüyorsunuz?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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