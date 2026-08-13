İğne İpliğe Döndü: Şafak Sezer'in Son Hali Görenleri Şaşkına Çevirdi!
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Şafak Sezer son dönemde geçirdiği değişimlerle magazin gündeminin radarından düşmüyor! Yılın başında Ketenpere: Dalavere ile izleyici karşısına çıkan ünlü komedyen, o dönem yüzündeki değişim ve verdiği kilolarla uzun süre konuşulmuştu. Aradan yalnızca birkaç ay geçti, Sezer bu kez çok daha farklı bir görüntüyle karşımıza çıktı. Saçlarını kazıtan ve oldukça zayıfladığı görülen Şafak Sezer'in son haliyle birkaç ay önceki görüntülerini yan yana koyunca aradaki fark iyice ortaya çıktı.
Buyurun, ünlü komedyenin son dönemdeki değişimine birlikte bakalım.
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Türk komedisinin kendine has isimlerini saymaya başlasak Şafak Sezer'i ilk sıralara koymamak pek mümkün değil.
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Şafak Sezer'i son olarak 9 Ocak'ta vizyona giren “Ketenpere: Dalavere” filminde izlemiştik.
Sosyal medyada paylaşılan yeni videoda kamera karşısına geçen Şafak Sezer'in oldukça zayıfladığı görülüyor.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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