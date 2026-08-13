İğne İpliğe Döndü: Şafak Sezer'in Son Hali Görenleri Şaşkına Çevirdi!

90'lı yıllardan bu yana kamera karşısında olan Şafak Sezer, yıllar içerisinde öyle karakterlere hayat verdi ki bazılarının replikleri filmlerin kendisini bile aşıp günlük hayatımıza yerleşti. G.O.R.A., Hababam Sınıfı Askerde ve Maskeli Beşler gibi yapımlarda karşımıza çıktıktan sonra özellikle Kutsal Damacana ve Kolpaçino serileriyle kendi komedi kitlesini yaratmayı başardı.

Sezer'i diğer komedi oyuncularından ayıran şeylerden biri de yıllardır pek değişmeyen o kendine has hali oldu. Doğaçlamaları, mimikleri, konuşma şekli ve bir sahnenin ortasında ne yapacağını kestirmenin pek mümkün olmaması derken Şafak Sezer denildiğinde gözümüzün önüne gelen oldukça net bir profil var.

Üstelik yıllar geçse de üretmeye devam etti. Kolpaçino 4 4'lük ile serinin sevenlerini yeniden sinema salonlarına çeken Sezer, 2026'nın başında ise bu kez yıllar önce hayatımıza giren Ketenpere'yi yeniden masaya yatırdı.

Fakat son aylarda kendisini yalnızca yeni projeleriyle konuşmadık. Şafak Sezer'in görünümündeki değişim de birkaç kez magazin gündeminin başrolüne yerleşmişti.