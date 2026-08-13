Çok Beklenen Dev Tünel İçin Geri Sayım Başladı: Türkiye'nin İki Şehrini Birleştirecek

Ovit Tüneli’nin devamı niteliğindeki 15,8 kilometre uzunluğundaki Kırık Tüneli’nde kazı ve destekleme işlerinin yüzde 90’ı, beton kaplama imalatının ise yüzde 78’i tamamlanmış bulunuyor. Tünellerin tümüyle faaliyete geçmesi sayesinde virajlı, dik ve yüksek rakımlı zorlu dağ yollarının kullanımı tamamen sona eriyor. Güzergahın 33 kilometre kısalmasıyla İspir’e ulaşım süresi bir saate düşerek iki bölge arasında güvenli, konforlu ve hızlı bir transit koridor oluşturuluyor.