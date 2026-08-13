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Çok Beklenen Dev Tünel İçin Geri Sayım Başladı: Türkiye'nin İki Şehrini Birleştirecek

Çok Beklenen Dev Tünel İçin Geri Sayım Başladı: Türkiye'nin İki Şehrini Birleştirecek

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.08.2026 - 18:16
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Erzurum ile Rize’yi birbirine bağlayan kara yolu güzergahında ulaşım süresini ve mesafesini önemli ölçüde azaltacak dev tünel projelerinde inşaat süreci kararlılıkla devam ediyor. Bölge ulaşımında çığır açması beklenen çalışmalar tamamlandığında Karadeniz ile Doğu Anadolu arasında kesintisiz ve güvenli bir kara yolu ağı kuruluyor.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, sahadaki çalışmaları yakından takip etmek amacıyla Dallıkavak ve Kırık tünel sahalarında incelemelerde bulunarak yetkililerden yürütülen faaliyetler hakkında kapsamlı bilgi aldı.

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Dallıkavak Tüneli'nde Yürütülen Çalışmalar İle İlk Etap Kısa Sürede Sürücülerin Hizmetine Sunulacak

Dallıkavak Tüneli'nde Yürütülen Çalışmalar İle İlk Etap Kısa Sürede Sürücülerin Hizmetine Sunulacak

Erzurum-İspir-Rize kara yolunun bölünmüş yol standartlarına ulaştırılması amacıyla yürütülen projeler kapsamında, 3 bin 105 metre uzunluğundaki Dallıkavak Tüneli stratejik konumda yer alıyor. Erzurum yönünden Kırık Tüneli girişine kadar uzanan 30,3 kilometrelik hattın yaklaşık 9 kilometrelik kesiminin bu inşaat sezonunda tamamlanarak trafiğe açılması planlanıyor. Proje alanında aydınlatma, havalandırma ve yol güvenliği sistemlerine yönelik teknik montaj işlemleri büyük bir titizlikle sürdürülüyor.

Erzurum İle Rize Arasındaki Mesafenin Kısalması Ticari Ve Lojistik Bakımdan Büyük Fırsatlar Sunuyor

Erzurum İle Rize Arasındaki Mesafenin Kısalması Ticari Ve Lojistik Bakımdan Büyük Fırsatlar Sunuyor

Proje dâhilindeki tüm imalatların tamamlanmasıyla Erzurum’un Karadeniz Sahil Yolu’na olan bağlantısı son derece güvenli bir yapıya kavuşuyor. Rize tarafındaki 6 tünelin inşaatının da tamamlanması neticesinde iki şehir arasındaki 248 kilometrelik mesafe 196 kilometreye geriliyor. Güzergahın kısalması zaman ve yakıttan ciddi tasarruf sağlarken, yapımı süren Rize İyidere Limanı’na erişimi kolaylaştırarak Doğu Anadolu’nun ticari potansiyelini önemli ölçüde yükseltiyor.

Kırık Tüneli Projesinin Tamamlanması Sayesinde İspir İlçesine Ulaşım Süresi Bir Saate İniyor

Kırık Tüneli Projesinin Tamamlanması Sayesinde İspir İlçesine Ulaşım Süresi Bir Saate İniyor

Ovit Tüneli’nin devamı niteliğindeki 15,8 kilometre uzunluğundaki Kırık Tüneli’nde kazı ve destekleme işlerinin yüzde 90’ı, beton kaplama imalatının ise yüzde 78’i tamamlanmış bulunuyor. Tünellerin tümüyle faaliyete geçmesi sayesinde virajlı, dik ve yüksek rakımlı zorlu dağ yollarının kullanımı tamamen sona eriyor. Güzergahın 33 kilometre kısalmasıyla İspir’e ulaşım süresi bir saate düşerek iki bölge arasında güvenli, konforlu ve hızlı bir transit koridor oluşturuluyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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