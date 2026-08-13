Çok Beklenen Dev Tünel İçin Geri Sayım Başladı: Türkiye'nin İki Şehrini Birleştirecek
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Erzurum ile Rize’yi birbirine bağlayan kara yolu güzergahında ulaşım süresini ve mesafesini önemli ölçüde azaltacak dev tünel projelerinde inşaat süreci kararlılıkla devam ediyor. Bölge ulaşımında çığır açması beklenen çalışmalar tamamlandığında Karadeniz ile Doğu Anadolu arasında kesintisiz ve güvenli bir kara yolu ağı kuruluyor.
Erzurum Valisi Aydın Baruş, sahadaki çalışmaları yakından takip etmek amacıyla Dallıkavak ve Kırık tünel sahalarında incelemelerde bulunarak yetkililerden yürütülen faaliyetler hakkında kapsamlı bilgi aldı.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dallıkavak Tüneli'nde Yürütülen Çalışmalar İle İlk Etap Kısa Sürede Sürücülerin Hizmetine Sunulacak
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Erzurum İle Rize Arasındaki Mesafenin Kısalması Ticari Ve Lojistik Bakımdan Büyük Fırsatlar Sunuyor
Kırık Tüneli Projesinin Tamamlanması Sayesinde İspir İlçesine Ulaşım Süresi Bir Saate İniyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın