Turistlerin Fırsatçılığına Dayanamadılar: Belediye Sabahın Köründe Plaja Kamyonla Baskın Yaptı
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Kaynak: https://www.dailymail.com/travel/arti...
Hırvatistan’ın Adriyatik kıyısındaki Makarska kentinde yerel yönetim, plajlardaki en iyi alanları parsellemek amacıyla sahile önceden havlu ve mat bırakan turistlere karşı kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte gölgelik bölgeleri bencilce sahiplenmeye çalışan ziyaretçilere karşı başlatılan bu denetimlerde, sahipsiz bırakılan tüm eşyalar belediye ekipleri tarafından kamyonlara yüklenerek kaldırıldı.
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Belediye Ekipleri Sahile Bırakılan Tüm Eşyaları Sabahın Erken Saatlerinde Topladı
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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