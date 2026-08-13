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Turistlerin Fırsatçılığına Dayanamadılar: Belediye Sabahın Köründe Plaja Kamyonla Baskın Yaptı

Turistlerin Fırsatçılığına Dayanamadılar: Belediye Sabahın Köründe Plaja Kamyonla Baskın Yaptı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.08.2026 - 17:48
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Hırvatistan’ın Adriyatik kıyısındaki Makarska kentinde yerel yönetim, plajlardaki en iyi alanları parsellemek amacıyla sahile önceden havlu ve mat bırakan turistlere karşı kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte gölgelik bölgeleri bencilce sahiplenmeye çalışan ziyaretçilere karşı başlatılan bu denetimlerde, sahipsiz bırakılan tüm eşyalar belediye ekipleri tarafından kamyonlara yüklenerek kaldırıldı.

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Kaynak: https://www.dailymail.com/travel/arti...
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Belediye Ekipleri Sahile Bırakılan Tüm Eşyaları Sabahın Erken Saatlerinde Topladı

Belediye Ekipleri Sahile Bırakılan Tüm Eşyaları Sabahın Erken Saatlerinde Topladı

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sahil güvenlik ve liman yetkilileriyle koordine şekilde harekete geçen görevliler, sahil şeridini denetim altına aldı. Yapılan uyarılara ve resmi duyurulara rağmen gece saatlerinden itibaren sahile eşya bırakma alışkanlığını sürdüren turistlerin malzemeleri tek tek toplandı. Gerçekleştirilen son denetimde el konulan havlu, deniz yatağı ve matların koca bir kamyon kasasını ağzına kadar doldurduğu kayıtlara geçti.

Kıyıların Kamusal Alan Olduğu Vurgulanarak Adil Kullanım İlkesi Hatırlatıldı

Kıyıların Kamusal Alan Olduğu Vurgulanarak Adil Kullanım İlkesi Hatırlatıldı

Yerel makamlar, plajların belirli grupların değil, tüm halkın ve tatilcilerin ortak kullanımına açık bulunduğunu bildirdi. 'Önce gelen hizmet alır' kuralının geçerli olduğunu belirten yetkililer, gün içinde plaja gelen her ziyaretçinin alanlardan adil şekilde yararlanmasını amaçladıklarını ifade etti. Operasyon kapsamında sadece bireysel turistler değil, sahil şeridini izinsiz şekilde şezlonglarla kaplayan ticari işletmeler de uyarılarak kamusal alan işgallerine son verildi.

Şezlong Savaşlarına Karşı Sert Tedbirler Sezon Boyunca Kararlılıkla Uygulanacak

Şezlong Savaşlarına Karşı Sert Tedbirler Sezon Boyunca Kararlılıkla Uygulanacak

Otellerdeki havuz kenarı anlaşmazlıklarına benzer şekilde büyüyen bu sorun karşısında yerel yönetimler caydırıcı önlemleri devreye soktu. Gözetimsiz eşyaların belirli bir süre sonra toplanması, sahil bandında özel güvenlik personeli istihdam edilmesi ve cezai yaptırımların uygulanması gibi adımların kesintisiz süreceği açıklandı. Makarska Belediyesi, kamu düzenini korumak ve tüm tatilcilere eşit imkan sağlamak adına bu denetimleri sezon sonuna kadar kararlılıkla sürdüreceğini duyurdu.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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