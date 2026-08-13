Turistlerin Fırsatçılığına Dayanamadılar: Belediye Sabahın Köründe Plaja Kamyonla Baskın Yaptı

Yerel makamlar, plajların belirli grupların değil, tüm halkın ve tatilcilerin ortak kullanımına açık bulunduğunu bildirdi. 'Önce gelen hizmet alır' kuralının geçerli olduğunu belirten yetkililer, gün içinde plaja gelen her ziyaretçinin alanlardan adil şekilde yararlanmasını amaçladıklarını ifade etti. Operasyon kapsamında sadece bireysel turistler değil, sahil şeridini izinsiz şekilde şezlonglarla kaplayan ticari işletmeler de uyarılarak kamusal alan işgallerine son verildi.