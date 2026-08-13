Erişim Engeli ve Soruşturma: Sosyal Medyada Tartışma Yaratan Videoya Savcılık ve Bakanlık'tan Müdahale
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada çocukları hedef alan skandal paylaşımlarla ilgili harekete geçti. Başsavcılık, 'Küçük trans çocuklara örnek olacağız' başlığıyla yayımlanan paylaşımlara ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu videoyu hazırlayıp sosyal medya hesabından yayımlayan şüpheli veya şüpheliler hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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