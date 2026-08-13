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Erişim Engeli ve Soruşturma: Sosyal Medyada Tartışma Yaratan Videoya Savcılık ve Bakanlık'tan Müdahale

etiket Erişim Engeli ve Soruşturma: Sosyal Medyada Tartışma Yaratan Videoya Savcılık ve Bakanlık'tan Müdahale

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.08.2026 - 07:39
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada çocukları hedef alan skandal paylaşımlarla ilgili harekete geçti. Başsavcılık, 'Küçük trans çocuklara örnek olacağız' başlığıyla yayımlanan paylaşımlara ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu videoyu hazırlayıp sosyal medya hesabından yayımlayan şüpheli veya şüpheliler hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu videoyu hazırlayıp sosyal medya hesabından yayımlayan şüpheli veya şüpheliler hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, 'Bu kapsamda, soruşturma toplumumuzun örfüne, ahlaki ve etik değerlerine saldırı içeren, çocuklarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyici nitelikte olduğu değerlendirilen söz konusu videoyu hazırlayan ve yayınlayan şüphelilerin ve ilgili sosyal medya hesaplarının tespiti ile 'CHAKMA @grupchakma' isimli Instagram hesabı ve hesap sahibinin belirlenmesi amacıyla kapsamlı ve etkin bir şekilde yürütülmektedir.' ifadeleri kullanıldı.

Ceza mevzuatı kapsamında gerekli tedbirlerin alınması, erişimin engellenmesi ve soruşturma işlemlerinin yürütülmesine yönelik sürecin kararlılıkla sürdürüldüğü de belirtildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da sosyal medyadaki söz konusu skandal içerikler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Bakanlık, söz konusu paylaşımların başta müstehcenlik ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçları olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmesini talep etmişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

'Bazı sosyal medya platformlarında 'Küçük trans çocuklara örnek olacağız' başlığıyla yayımlanan paylaşımlara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Bu doğrultuda Bakanlığımızca, söz konusu paylaşımların müstehcenlik ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçları başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca paylaşıma ilişkin erişim engeli talep edilecektir.

Bakanlığımızın temel önceliği, çocuklarımızın her türlü ihmal, istismar ve zararlı içerikten korunması; güvenli ve sağlıklı bir ortamda gelişimlerinin desteklenmesidir. Çocuğun üstün yararını gözetmeyen ve çocukları hedef alan hiçbir içerik kabul edilemez.

Bakanlığımız, çocuklarımızın fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek her türlü girişimle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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