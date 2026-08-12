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Meteor Yağmuru, Güneş Tutulması… Gökyüzünün Bugünkü Bilimsel Yoğunluğu Gündem Oldu

Meteor Yağmuru, Güneş Tutulması… Gökyüzünün Bugünkü Bilimsel Yoğunluğu Gündem Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
12.08.2026 - 23:29
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Gökyüzü, aynı gün içinde gerçekleşecek üç büyük astronomik olaya ev sahipliği yapıyor. Tam Güneş tutulması, Perseid meteor yağmuru ve 6 gezegenin yan yana hizalanması bu kez aynı 24 saatlik zaman dilimine denk geldi. Gökyüzündeki bilimsel yoğunluk goygoyculara malzeme çıkarttı.

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Meteor yağmuru, Güneş tutulması, 6 gezegenin yan yana hizalanması... Hepsi bir günde gerçekleşti.

Meteor yağmuru, Güneş tutulması, 6 gezegenin yan yana hizalanması... Hepsi bir günde gerçekleşti.

Gökyüzü bugün oldukça hareketli. Merkür, Venüs, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün’ün yan yana hizalanması, meteor yağmuru, güneş tutulması adeta gökyüzünde bilimsel yoğunluk yaşattı. Güneş tutulması pek çok ülkede gözlemlendi. Vatandaşlar Güneş tutulmasını izlemek için bir araya geldi. NASA Güneş tutulmasını sosyal medyada canlı yayın açarak milyonlarca takipçisine izletti. Türkiye konumu itibarıyla bu tutulma hattının dışında kaldığından ülkemizden doğrudan izlenmedi.

Diğer bir yanda ise meteor yağmuru gerçekleşti. Gökyüzünün bugünkü hareketliliği ise goygoyculara malzeme çıkarttı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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