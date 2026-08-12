Meteor Yağmuru, Güneş Tutulması… Gökyüzünün Bugünkü Bilimsel Yoğunluğu Gündem Oldu

Gökyüzü bugün oldukça hareketli. Merkür, Venüs, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün’ün yan yana hizalanması, meteor yağmuru, güneş tutulması adeta gökyüzünde bilimsel yoğunluk yaşattı. Güneş tutulması pek çok ülkede gözlemlendi. Vatandaşlar Güneş tutulmasını izlemek için bir araya geldi. NASA Güneş tutulmasını sosyal medyada canlı yayın açarak milyonlarca takipçisine izletti. Türkiye konumu itibarıyla bu tutulma hattının dışında kaldığından ülkemizden doğrudan izlenmedi.

Diğer bir yanda ise meteor yağmuru gerçekleşti. Gökyüzünün bugünkü hareketliliği ise goygoyculara malzeme çıkarttı.