Meteor Yağmuru, Güneş Tutulması… Gökyüzünün Bugünkü Bilimsel Yoğunluğu Gündem Oldu
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Gökyüzü, aynı gün içinde gerçekleşecek üç büyük astronomik olaya ev sahipliği yapıyor. Tam Güneş tutulması, Perseid meteor yağmuru ve 6 gezegenin yan yana hizalanması bu kez aynı 24 saatlik zaman dilimine denk geldi. Gökyüzündeki bilimsel yoğunluk goygoyculara malzeme çıkarttı.
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Meteor yağmuru, Güneş tutulması, 6 gezegenin yan yana hizalanması... Hepsi bir günde gerçekleşti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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