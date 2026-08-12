UEFA Süper Kupa Sahibini Buldu! Avrupa'nın En Büyüğü Belli Oldu

İki ekibin de sahaya galibiyet parolasıyla çıktığı müsabakada perdeleri açan taraf Paris temsilcisi oldu. Dakikalar 20’yi gösterdiğinde sahneye çıkan Gürcü yıldız Khvicha Kvaratskhelia, şık bir vuruşla takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Yediği erken golün ardından oyundaki ağırlığını artırmaya çalışan Aston Villa, beraberlik için PSG kalesine yüklenmeye başladı. İngiliz ekibinin geliştirdiği tehlikeli ataklar 42. dakikada meyvesini verdi. Sahneye çıkan Madjo, rakip fileleri havalandırarak skora dengeyi getirdi: 1-1. İlk yarının kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmayınca, soyunma odasına eşitlikle gidildi.

İkinci yarıya da her iki takım oldukça istekli başladı. Ancak oyunun kontrolünü yeniden eline alan PSG, aradığı galibiyet golünü 61. dakikada buldu. Fransız ekibinin genç yeteneği Desire Doue, kaydettiği kritik golle takımını yeniden öne geçiren isim oldu: 2-1. Karşılaşmanın kalan bölümünde Aston Villa beraberlik için riskler alsa da PSG savunması rakibine geçit vermedi.

Hakemin bitiş düdüğüyle birlikte sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılan Paris Saint-Germain, 51. UEFA Süper Kupa’yı müzesine götürmeyi başardı.