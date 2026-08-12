UEFA Süper Kupa Sahibini Buldu! Avrupa'nın En Büyüğü Belli Oldu
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UEFA Süper Kupa maçında Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile İngiltere'nin Aston Villa takımı, Avusturya’nın Salzburg kentindeki Salzburg Stadı’nda karşı karşıya geldi. UEFA Süper Kupa'nın sahibi PSG oldu.
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PSG, UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.
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2-1'lik galibiyetle kazandı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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