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UEFA Süper Kupa Sahibini Buldu! Avrupa'nın En Büyüğü Belli Oldu

UEFA Süper Kupa Sahibini Buldu! Avrupa'nın En Büyüğü Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
13.08.2026 - 00:04
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UEFA Süper Kupa maçında Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile İngiltere'nin Aston Villa takımı, Avusturya’nın Salzburg kentindeki Salzburg Stadı’nda karşı karşıya geldi. UEFA Süper Kupa'nın sahibi PSG oldu.

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PSG, UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

PSG, UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonlarından biri olan 51. UEFA Süper Kupa mücadelesi, futbolseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Son iki sezondur UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği dominasyonla kupayı kimseye kaptırmayan Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG), geçtiğimiz sezonun UEFA Avrupa Ligi şampiyonu İngiliz ekibi Aston Villa ile kozlarını paylaştı. Avusturya'nın Salzburg kentinde yer alan Salzburg Stadyumu'nda oynanan dev randevuda sahadan zaferle ayrılan taraf PSG oldu.

2-1'lik galibiyetle kazandı.

2-1'lik galibiyetle kazandı.

İki ekibin de sahaya galibiyet parolasıyla çıktığı müsabakada perdeleri açan taraf Paris temsilcisi oldu. Dakikalar 20’yi gösterdiğinde sahneye çıkan Gürcü yıldız Khvicha Kvaratskhelia, şık bir vuruşla takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Yediği erken golün ardından oyundaki ağırlığını artırmaya çalışan Aston Villa, beraberlik için PSG kalesine yüklenmeye başladı. İngiliz ekibinin geliştirdiği tehlikeli ataklar 42. dakikada meyvesini verdi. Sahneye çıkan Madjo, rakip fileleri havalandırarak skora dengeyi getirdi: 1-1. İlk yarının kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmayınca, soyunma odasına eşitlikle gidildi.

İkinci yarıya da her iki takım oldukça istekli başladı. Ancak oyunun kontrolünü yeniden eline alan PSG, aradığı galibiyet golünü 61. dakikada buldu. Fransız ekibinin genç yeteneği Desire Doue, kaydettiği kritik golle takımını yeniden öne geçiren isim oldu: 2-1. Karşılaşmanın kalan bölümünde Aston Villa beraberlik için riskler alsa da PSG savunması rakibine geçit vermedi.

Hakemin bitiş düdüğüyle birlikte sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılan Paris Saint-Germain, 51. UEFA Süper Kupa’yı müzesine götürmeyi başardı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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