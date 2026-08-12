Tarihi Güneş Tutulmasından Gelen Görüntüler Nefes Kesti
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Avrupa’da 27 yıl sonra gündüz geceye döndü
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Londra’da Güneş hilal biçiminde göründü
İspanya 👇🏻
İspanya 👇🏻
Çek Cumhuriyeti 👇🏻
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İngiltere 👇🏻
İspanya 👇🏻
İngiltere 👇🏻
İskoçya 👇🏻
İspanya 👇🏻
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Londra'da kısmi güneş tutulması 👇🏻
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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