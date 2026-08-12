Tarihi Güneş Tutulmasından Gelen Görüntüler Nefes Kesti

Ay’ın Dünya ile Güneş arasına girmesiyle başlayan tutulmanın gölgesi Kuzey Kutbu çevresinden Grönland’a, ardından İzlanda ve İspanya’ya ilerledi. Tam tutulmanın görüldüğü dar hat üzerindeki bölgelerde Güneş bütünüyle kaybolurken gökyüzü birkaç dakikalığına karardı.

Avrupa ana karasında 1999’dan bu yana ilk kez tam Güneş tutulması görüldü. İspanya ana karası ise aynı gök olayına 1905’ten sonra ilk kez tanıklık etti. Milyonlarca kişinin takip ettiği tutulma sırasında Güneş’in dış atmosferi olan korona görünür hâle geldi. Ay’ın Güneş’i kapladığı son anlarda oluşan “elmas yüzük” görüntüsü de İspanya’nın kuzeyinden kaydedildi.

İzlanda’da bulutlar tutulmanın doğrudan izlenmesini zorlaştırsa da havanın aniden kararması çevredeki hayvanların davranışlarını değiştirdi. Reykjavik’te kuşların ağaçlara yöneldiği, hayvanların ise karanlığın en yoğun olduğu dakikalarda sessizleştiği gözlemlendi.