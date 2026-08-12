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Tarihi Güneş Tutulmasından Gelen Görüntüler Nefes Kesti

Tarihi Güneş Tutulmasından Gelen Görüntüler Nefes Kesti

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.08.2026 - 22:20
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12 Ağustos’ta gerçekleşen tam Güneş tutulması, Avrupa’nın bazı bölgelerinde gökyüzünü kısa süreliğine kararttı. İzlanda ve İspanya’da tam tutulma yaşanırken Londra, Berlin ve Stockholm gibi şehirlerde Güneş hilal biçiminde göründü. Tarihi gök olayından gelen görüntüler dünya çapında ilgi uyandırdı.

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Avrupa’da 27 yıl sonra gündüz geceye döndü

Avrupa’da 27 yıl sonra gündüz geceye döndü

Ay’ın Dünya ile Güneş arasına girmesiyle başlayan tutulmanın gölgesi Kuzey Kutbu çevresinden Grönland’a, ardından İzlanda ve İspanya’ya ilerledi. Tam tutulmanın görüldüğü dar hat üzerindeki bölgelerde Güneş bütünüyle kaybolurken gökyüzü birkaç dakikalığına karardı.

Avrupa ana karasında 1999’dan bu yana ilk kez tam Güneş tutulması görüldü. İspanya ana karası ise aynı gök olayına 1905’ten sonra ilk kez tanıklık etti. Milyonlarca kişinin takip ettiği tutulma sırasında Güneş’in dış atmosferi olan korona görünür hâle geldi. Ay’ın Güneş’i kapladığı son anlarda oluşan “elmas yüzük” görüntüsü de İspanya’nın kuzeyinden kaydedildi.

İzlanda’da bulutlar tutulmanın doğrudan izlenmesini zorlaştırsa da havanın aniden kararması çevredeki hayvanların davranışlarını değiştirdi. Reykjavik’te kuşların ağaçlara yöneldiği, hayvanların ise karanlığın en yoğun olduğu dakikalarda sessizleştiği gözlemlendi.

Londra’da Güneş hilal biçiminde göründü

Londra’da Güneş hilal biçiminde göründü

Tam tutulma hattının dışında kalan Avrupa şehirlerinde gök olayı kısmi olarak izlendi. İngiltere’nin büyük bölümünde Ay, Güneş’in yüzde 90’dan fazlasını örttü. Londra’da Big Ben’in arkasında hilal biçiminde görünen Güneş, tutulmanın en dikkat çeken karelerinden birini oluşturdu.

Londra’daki Parlamento Tepesi ve Greenwich Kraliyet Gözlemevi başta olmak üzere birçok noktada kalabalıklar toplandı. Greenwich Park’taki kuşların tutulmanın en yoğun olduğu sırada akşam ötüşlerine başladığı, çevredeki ışığın ise belirgin biçimde soluklaştığı aktarıldı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de gökyüzü meraklıları eski Tempelhof Havalimanı’nın park alanında bir araya geldi. İsveç’in başkenti Stockholm’de de çok sayıda kişi özel tutulma gözlükleri ve filtreli teleskoplarla gök olayını takip etti. Kimi izleyiciler ise karton ve kağıttan hazırladıkları iğne deliği projektörleriyle Güneş’e doğrudan bakmadan tutulmayı gözlemledi.

İspanya 👇🏻

İspanya 👇🏻

İspanya 👇🏻

İspanya 👇🏻

Çek Cumhuriyeti 👇🏻

Çek Cumhuriyeti 👇🏻
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İngiltere 👇🏻

İngiltere 👇🏻

İspanya 👇🏻

İspanya 👇🏻

İngiltere 👇🏻

İngiltere 👇🏻

İskoçya 👇🏻

İskoçya 👇🏻

İspanya 👇🏻

İspanya 👇🏻
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Londra'da kısmi güneş tutulması 👇🏻

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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