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Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu'nun Pelin Batu’yu Zorbalaması Tekrar Gündem Oldu

Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu'nun Pelin Batu’yu Zorbalaması Tekrar Gündem Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
12.08.2026 - 22:03
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Pelin Batu, yıllar önce Murat Bardakçı ve akademisyen Erhan Afyoncu'yla birlikte sunduğu Tarihin Arka Odası programının bir bölümünde gözyaşlarını tutamamıştı. Programı terk eden Pelin Batu’nun ağladığı anlar bir sonraki programda Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu tarafından ekranlara “Ağlama Değmez” şarkısıyla getirilmişti. 10 sene önceki görüntüler yeniden gündem oldu, Bardakçı ve Afyoncu’ya tepki geldi.

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Pelin Batu'nun yaklaşık 10 yıl önce programda ağladığı anlar yeniden gündem oldu.

Pelin Batu'nun yaklaşık 10 yıl önce programda ağladığı anlar yeniden gündem oldu.

Pelin Batu, Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu’nun yıllar önce sunduğu Tarihin Arka Odası programı yeniden gündeme geldi. Bardakçı ve Afyoncu’nun Pelin Batu’ya yaptığı zorbalığa dair bir an X’te yeniden paylaşıldı. 

Pelin Batu’nun ağladığı ve programı terk etmek istediği anlar bir programda Bardakçı ve Afyoncu tarafından ekranlara getirilmişti. Pelin Batu’nun o anlarında ise arka fonda “Ağlama Değmez” şarkısı çalmıştı. 

X'te '@ibnikizr' isimli kullanıcı o anları, 'Murat Bardakçı kadını ağlatıp ertesi programda gönül alma bahanesiyle Ağlama Değmez'i çaldırmış ve ağladığı görüntüleri yayınlamıştı. Zorbalığın farklı bir boyutu' sözleriyle paylaştı.

Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu'ya tepkiler geldi.

"Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu'yla görüşmüyorum."

"Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu'yla görüşmüyorum."

Öte yandan Pelin Batu, yaptığı açıklamada Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu ile görüşmediğini kaydetti. Pelin Batu, 'Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu'yla görüşmüyorum. Tarihin Arka Odası'nda kavgaların veya görüş ayrılıklarının reyting getirdiği görüldükçe dozaj arttı.

İstediklerini vermemek için sustum. Kurgu yoktu. Programın tekrar çekilme teklifini reddettim.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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