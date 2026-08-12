Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu'nun Pelin Batu’yu Zorbalaması Tekrar Gündem Oldu

Pelin Batu, Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu’nun yıllar önce sunduğu Tarihin Arka Odası programı yeniden gündeme geldi. Bardakçı ve Afyoncu’nun Pelin Batu’ya yaptığı zorbalığa dair bir an X’te yeniden paylaşıldı.

Pelin Batu’nun ağladığı ve programı terk etmek istediği anlar bir programda Bardakçı ve Afyoncu tarafından ekranlara getirilmişti. Pelin Batu’nun o anlarında ise arka fonda “Ağlama Değmez” şarkısı çalmıştı.

X'te '@ibnikizr' isimli kullanıcı o anları, 'Murat Bardakçı kadını ağlatıp ertesi programda gönül alma bahanesiyle Ağlama Değmez'i çaldırmış ve ağladığı görüntüleri yayınlamıştı. Zorbalığın farklı bir boyutu' sözleriyle paylaştı.

Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu'ya tepkiler geldi.