Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu'nun Pelin Batu’yu Zorbalaması Tekrar Gündem Oldu
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Pelin Batu, yıllar önce Murat Bardakçı ve akademisyen Erhan Afyoncu'yla birlikte sunduğu Tarihin Arka Odası programının bir bölümünde gözyaşlarını tutamamıştı. Programı terk eden Pelin Batu’nun ağladığı anlar bir sonraki programda Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu tarafından ekranlara “Ağlama Değmez” şarkısıyla getirilmişti. 10 sene önceki görüntüler yeniden gündem oldu, Bardakçı ve Afyoncu’ya tepki geldi.
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Pelin Batu'nun yaklaşık 10 yıl önce programda ağladığı anlar yeniden gündem oldu.
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"Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu'yla görüşmüyorum."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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