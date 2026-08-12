Fenerbahçe ve Beşiktaş Aynı Anda Transferlerini Duyurdu
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Şampiyonlar Ligi play-off turuna adını yazdıran Fenerbahçe, yeni golcüsünü duyurdu. Sarı-lacivertliler, Belçikalı futbolcu Romelu Lukaku transferini açıkladı. Bir transfer haberi de Beşiktaş’tan geldi. Siyah-beyazlı kulüp Sırp forvet Dusan Vlahovic transferini resmen duyurdu.
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Fenerbahçe, Lukaku transferini açıkladı.
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Beşiktaş, Vlahovic'i transfer ettiğini duyurdu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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