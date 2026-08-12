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Fenerbahçe ve Beşiktaş Aynı Anda Transferlerini Duyurdu

Fenerbahçe ve Beşiktaş Aynı Anda Transferlerini Duyurdu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
12.08.2026 - 19:04
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Şampiyonlar Ligi play-off turuna adını yazdıran Fenerbahçe, yeni golcüsünü duyurdu. Sarı-lacivertliler,  Belçikalı futbolcu Romelu Lukaku transferini açıkladı. Bir transfer haberi de Beşiktaş’tan geldi. Siyah-beyazlı kulüp Sırp forvet Dusan Vlahovic transferini resmen duyurdu.

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Fenerbahçe, Lukaku transferini açıkladı.

Fenerbahçe, Lukaku transferini açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı eleyen ve adını play-off turuna yazdıran Fenerbahçe, yeni transferini açıkladı. Fenerbahçe uzun süredir beklenen santrfor transferini duyurdu. 

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Belçikalı santrfor Romelu Lukaku'nun transfer edildiğini açıkladı. Çetin 'Romelu Lukaku’nun Fenerbahçe’ye transferi gerçekleştirildi' dedi.

Beşiktaş, Vlahovic'i transfer ettiğini duyurdu.

Beşiktaş, Vlahovic'i transfer ettiğini duyurdu.

Beşiktaş, Dusan Vlahovic'i resmen kadrosuna kattı.Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Dusan Vlahovic’in transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirmişti.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel Futbolcu Dusan Vlahovic'in Kulübümüze transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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