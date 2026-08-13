Altın Fiyatı İçin Kırılma Noktası: Gram Altın Son 3 Ayın En Yüksek Seviyesinde!
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ABD’den gelen son ekonomik verilerin ardından Merkez Bankası’nın (FED) faiz politikasına ilişkin beklentilerin zayıflaması, altın piyasasına güçlü bir ivme kazandırdı. Ons fiyatının 11 haftanın en yüksek seviyesine tırmanmasıyla birlikte iç piyasada gram altın 6.834 TL ile son üç ayın rekor seviyelerine yaklaştı. Piyasa uzmanları, ons bazında 4.450 dolar seviyesinin teknik kırılma açısından kader belirleyici bir nokta olduğuna dikkat çekiyor.
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Küresel finans piyasalarında gözler yeniden altın fiyatlarındaki tırmanışa çevrildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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