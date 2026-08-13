Altın Fiyatı İçin Kırılma Noktası: Gram Altın Son 3 Ayın En Yüksek Seviyesinde!

Amerika Birleşik Devletleri'nde temmuz ayına ait istihdam rakamlarının öngörülerin altında kalması ve enflasyonun beklentiler doğrultusunda gerçekleşmesi, ABD Merkez Bankası’nın (FED) eylül ayında faiz artırımına gideceği yönündeki ihtimalleri %40 seviyesine kadar düşürdü. Faiz baskısının azalmasıyla birlikte, faiz getirisi sunmayan değerli metal altın piyasasında alıcılı bir seyir hakim oldu.

Uluslararası piyasalarda ons altın, bu sabah saatlerinde 4.450 dolar seviyesine kadar tırmanarak son 11 haftanın en yüksek değerine ulaştı. Dünü %0,92 oranında değer kazanarak 4.408 dolardan tamamlayan değerli metal, sabah saatleri itibarıyla 4.410 dolar bandında dengelendi. Küresel taraftaki bu ivme iç piyasaya da doğrudan yansıdı ve spot gram altın fiyatı 6.834 TL seviyesine yükselerek son üç ayın en güçlü performanslarından birini sergiledi.

Piyasa uzmanları ve finans analistleri, ons altındaki teknik tablonun kritik bir dönüm noktasında yer aldığını belirtiyor. Yılın ilk ayında 5.600 dolar ve ardından mart ayında 5.420 dolarla rekor kıran ons fiyatı, bu tarihlerden itibaren belirgin bir düşüş kanalına girmişti. Güncel teknik analizlere göre, bahse konu düşüş trendinin üst direnç noktası tam olarak 4.450 dolar seviyesine denk geliyor. Altının bu kritik eşiğin üzerinde kalıcılık sağlaması ve günlük ya da haftalık bazda kapanışlar yapması durumunda, aylardır süregelen aşağı yönlü hareketin teknik açıdan resmen sona erebileceği ifade ediliyor.