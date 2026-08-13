article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Altın Fiyatı İçin Kırılma Noktası: Gram Altın Son 3 Ayın En Yüksek Seviyesinde!

Altın Fiyatı İçin Kırılma Noktası: Gram Altın Son 3 Ayın En Yüksek Seviyesinde!

Gram Altın
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.08.2026 - 07:13
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

ABD’den gelen son ekonomik verilerin ardından Merkez Bankası’nın (FED) faiz politikasına ilişkin beklentilerin zayıflaması, altın piyasasına güçlü bir ivme kazandırdı. Ons fiyatının 11 haftanın en yüksek seviyesine tırmanmasıyla birlikte iç piyasada gram altın 6.834 TL ile son üç ayın rekor seviyelerine yaklaştı. Piyasa uzmanları, ons bazında 4.450 dolar seviyesinin teknik kırılma açısından kader belirleyici bir nokta olduğuna dikkat çekiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Küresel finans piyasalarında gözler yeniden altın fiyatlarındaki tırmanışa çevrildi.

Küresel finans piyasalarında gözler yeniden altın fiyatlarındaki tırmanışa çevrildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde temmuz ayına ait istihdam rakamlarının öngörülerin altında kalması ve enflasyonun beklentiler doğrultusunda gerçekleşmesi, ABD Merkez Bankası’nın (FED) eylül ayında faiz artırımına gideceği yönündeki ihtimalleri %40 seviyesine kadar düşürdü. Faiz baskısının azalmasıyla birlikte, faiz getirisi sunmayan değerli metal altın piyasasında alıcılı bir seyir hakim oldu.

Uluslararası piyasalarda ons altın, bu sabah saatlerinde 4.450 dolar seviyesine kadar tırmanarak son 11 haftanın en yüksek değerine ulaştı. Dünü %0,92 oranında değer kazanarak 4.408 dolardan tamamlayan değerli metal, sabah saatleri itibarıyla 4.410 dolar bandında dengelendi. Küresel taraftaki bu ivme iç piyasaya da doğrudan yansıdı ve spot gram altın fiyatı 6.834 TL seviyesine yükselerek son üç ayın en güçlü performanslarından birini sergiledi.

Piyasa uzmanları ve finans analistleri, ons altındaki teknik tablonun kritik bir dönüm noktasında yer aldığını belirtiyor. Yılın ilk ayında 5.600 dolar ve ardından mart ayında 5.420 dolarla rekor kıran ons fiyatı, bu tarihlerden itibaren belirgin bir düşüş kanalına girmişti. Güncel teknik analizlere göre, bahse konu düşüş trendinin üst direnç noktası tam olarak 4.450 dolar seviyesine denk geliyor. Altının bu kritik eşiğin üzerinde kalıcılık sağlaması ve günlük ya da haftalık bazda kapanışlar yapması durumunda, aylardır süregelen aşağı yönlü hareketin teknik açıdan resmen sona erebileceği ifade ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın