Mabel Matiz'e Ha Leylim Şarkısı nedeniyle Müstehcenlik Soruşturması Açıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcının seslendirdiği ve dijital platformlarda yayımlanan “Ha Leylim” isimli şarkı ve video klibi hakkında resen soruşturma başlattı. Başsavcılık, şarkı sözleri ile klipteki görsellerin TCK’nın 226. maddesinde düzenlenen “müstehcenlik” suçu kapsamında kaldığının değerlendirildiğini açıkladı. Soruşturmanın, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve gerekli işlemlerin yapılması amacıyla başlatıldığı bildirildi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcının dijital platformlarda yayınlanan "Ha Leylim" isimli şarkısına ait video kliple ilgili soruşturma başlattı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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