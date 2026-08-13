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Mabel Matiz'e Ha Leylim Şarkısı nedeniyle Müstehcenlik Soruşturması Açıldı

etiket Mabel Matiz'e Ha Leylim Şarkısı nedeniyle Müstehcenlik Soruşturması Açıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.08.2026 - 12:03 Son Güncelleme: 13.08.2026 - 12:41
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcının seslendirdiği ve dijital platformlarda yayımlanan “Ha Leylim” isimli şarkı ve video klibi hakkında resen soruşturma başlattı. Başsavcılık, şarkı sözleri ile klipteki görsellerin TCK’nın 226. maddesinde düzenlenen “müstehcenlik” suçu kapsamında kaldığının değerlendirildiğini açıkladı. Soruşturmanın, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve gerekli işlemlerin yapılması amacıyla başlatıldığı bildirildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcının dijital platformlarda yayınlanan "Ha Leylim" isimli şarkısına ait video kliple ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcının dijital platformlarda yayınlanan "Ha Leylim" isimli şarkısına ait video kliple ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, şarkıya ait video klibin, şarkı sözleriyle birlikte değerlendirildiğinde 'müstehcenlik' suçu kapsamında kaldığının değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve gerekli soruşturma işlemlerinin yapılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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