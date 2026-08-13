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Mabel Matiz - Ha Leylim Şarkı Sözleri

Mabel Matiz - Ha Leylim Şarkı Sözleri

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.08.2026 - 12:25
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Mabel Matiz’in sözlerini ve müziğini yazdığı “Ha Leylim”, yayımlanmasının ardından dikkat çeken şarkılar arasına girdi. Şarkının gündeme gelmesiyle “Ha Leylim sözleri kime ait?”, “Ha Leylim ne anlatıyor?” ve “Ha Leylim şarkı sözleri neler?” soruları araştırılmaya başlandı. İşte Mabel Matiz’in seslendirdiği Ha Leylim’in şarkı sözleri

Mabel Matiz - Ha Leylim Şarkı Sözleri

Mabel Matiz - Ha Leylim Şarkı Sözleri

Baş koydum sen'le aşkın yastığına

Aşk olsun, gelme görmezden

Yangın var bende, söndürüver bari

Bir rüzgâr esti körfezden

Alsam, versem de düşse bu süngü

O ağzında bir güneşlensem

Çektim çoktan kapılarına sürgüyü

Ya teslim ol ya güreş ben'len

Kaptırdım seline, kandım meçhulüne

Sayende ağaç oldum bur'da, sokağında, caddende

Sabrımın da sonu var biline

Kızgın demir hep av'cumda, darlandı müneccimler

Gel, kurtar, oku değdir kalbime

Çabuk, haydi çabuk

Ha leylim, bi' ses ver be, güzelim

Bu gece bana gel, şeker ezelim

Yaradan duysun da, muradımı versin de

Yaz maz gelsin, gezinelim

Garibim, 'keşke'm ve helalim

Dola sen boynuma vebalin'

Nişanımız olsun da tüm kasaba bilsin de

Sağ elinde dursun sol elim, sol elim

(Ay)

Kaptırdım seline, kandım meçhulüne

Sayende ağaç oldum bur'da, sokağında, caddende

Sabrımın da sonu var biline

Kızgın demir hep av'cumda, darlandı müneccimler

Gel, kurtar, oku değdir kalbime

Çabuk, haydi çabuk

Ha leylim, bi' ses ver be, güzelim

Bu gece bana gel, şeker ezelim

Yaradan duysun da, muradımı versin de

Yaz maz gelsin, gezinelim

Garibim, 'keşke'm ve helalim

Dola sen boynuma vebalin'

Nişanımız olsun da tüm kasaba bilsin

Muhabbet bağında yüzelim, yüzelim

(Ay)

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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