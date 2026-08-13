Merkez Bankası Yıl Sonu Enflasyon Tahminini Açıkladı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, piyasaların merakla beklediği yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı.
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2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28 olarak yukarı yönlü (önceki yüzde 26), 2027 yıl sonunda yüzde 15’e, 2028 yıl sonunda ise yüzde 9’a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağı öngörülüyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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