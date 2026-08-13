Merkez Bankası Yıl Sonu Enflasyon Tahminini Açıkladı

Karahan “Savaşın seyrine ilişkin belirsizlik ortamında sıkı ve ihtiyatlı duruşumuzu sürdürüyoruz. Haziran ayında ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından jeopolitik risklerde geçici bir gerileme gözledik. İzleyen dönemde jeopolitik riskler, savaşın seyri ve taraflar arasında yeni bir anlaşma ihtimaline ilişkin haber akışı nedeniyle dalgalı bir görünüm sergiledi. Petrol fiyatları yüksek ve oynak seyrini sürdürüyor.” dedi.

Karahan 'Sıkı duruşumuzu sürdürerek fiyat istikrarına ulaşmak için tüm araçlarımızı kullanmaya devam edeceğiz. Küresel büyümenin 2026 yılında ivme kaybetmesi bekleniyor. Küresel olarak daha sıkı para politikaları beklentisi yükseldi. Talep koşulları dezenflasyonist. Yılın kalan bölümünde talep koşullarının dezenflasyonist görünümün korunacağını düşünüyoruz.' dedi.

Dezenflasyonun yavaşladığına değinen Karahan 'Son aylarda dezenflasyonun yavaşladığı bir süreçten geçtik. Yılın kalan bölümünde cari açık üzerinde yukarı yönlü riskler var. Üretimdeki iyileşmeye karşın, gıda enflasyonunda olumsuz ayrışma belirginleşti. Son dönemdeki şokların enflasyon üzerindeki etkisinin sınırılı kalmasında sıkı para politikasının etkisini gördük.' açıklamasında bulundu.

Karahan 'Son dönemdeki şokların enflasyon üzerindeki etkisinin sınırılı kalmasında sıkı para politikasının etkisini gördük. Arz şoklarına rağmen hizmet sektöründe dezanflasyon devam ediyor. Sıkı duruş korunmakta. Üst banttan fonla devam ediyor. Geçen yılın son çeyreğinde hızlanan kredi büyümesi bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren belirgin şekilde yavaşladı. Mevduat ve ticari kredi faiz oranları, ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti ile uyumlu hareket ediyor.' ifadesine yer verdi.

2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28 olarak yukarı yönlü, 2027 yıl sonunda yüzde 15’e, 2028 yıl sonunda ise yüzde 9’a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağı öngörülüyor.