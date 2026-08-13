Kızılcık Şerbeti Yapımcısından Dizinin Final Yapacağı İddiasına Jet Yanıt
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'ndeki şoke eden ayrılıkların ardından dizinin final yapacağı iddia edildi. Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonunun 9 bölüm süreceği iddiaları ortalığı karıştırırken dizinin yapımcısı Faruk Turgut'tan final iddialarına yanıt geldi.
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde peş peşe yaşanan ayrılıkların ardından ortaya atılan final iddiası gündeme oturmuştu.
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Kızılcık Şerbeti'nin final yapacağı iddiasına yapımcı Faruk Turgut'un yanıtı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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