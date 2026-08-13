article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti Yapımcısından Dizinin Final Yapacağı İddiasına Jet Yanıt

Kızılcık Şerbeti Yapımcısından Dizinin Final Yapacağı İddiasına Jet Yanıt

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.08.2026 - 10:47
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'ndeki şoke eden ayrılıkların ardından dizinin final yapacağı iddia edildi. Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonunun 9 bölüm süreceği iddiaları ortalığı karıştırırken dizinin yapımcısı Faruk Turgut'tan final iddialarına yanıt geldi.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde peş peşe yaşanan ayrılıkların ardından ortaya atılan final iddiası gündeme oturmuştu.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde peş peşe yaşanan ayrılıkların ardından ortaya atılan final iddiası gündeme oturmuştu.

Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonunun yalnızca 9 bölüm süreceği ve ardından final yapacağı öne sürülürken, yapımcı Faruk Turgut sessizliğini bozdu.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon öncesi kadrosunda yaşanan önemli değişikliklerin ardından sosyal medyada dizinin geleceğine ilişkin çeşitli iddialar ortaya atıldı. Özellikle 5. sezonun 9 bölüm süreceği iddiası dizinin takipçileri arasında büyük merak yarattı.

Final söylentilerinin kısa sürede yayılmasının ardından Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut'tan açıklama geldi. Turgut, X hesabından yaptığı paylaşımda dizinin biteceği yönündeki haberleri kesin bir dille yalanladı.

Kızılcık Şerbeti'nin final yapacağı iddiasına yapımcı Faruk Turgut'un yanıtı:

Kızılcık Şerbeti'nin final yapacağı iddiasına yapımcı Faruk Turgut'un yanıtı:
twitter.com

'Bazı sosyal medya mecralarında dizimizin bittiği haberleri sürekli gündeme getiriliyor. Bu haberler doğru değildir. 5.sezon çekimleri 25 Ağustos'ta başlıyor. 18 Eylülde 139. bölüm yayınıyla ekranda olacağız. Görüşmek üzere…'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
3
3
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın