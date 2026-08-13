Kızılcık Şerbeti'nde Sular Durulmuyor! Fenomen Dizinin Final Yapacağı İddia Edildi
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde resmen yaprak dökümü yaşanıyor. 5. sezon onayı alan dizinin kadrosunda şaşırtan bir ayrılık yaşanmış ve Nilay'a hayat veren Feyza Civelek diziden çıkarılmıştı. Feyza Civelek'in vedası sonrası ciddi değişiklikler yaşanan Şerbo'da ilk bölümden beri rol alan Nursema'yı canlandıran Ceren Karakoç'a geçtiğimiz günlerde veda edildi. Ceren Karakoç'un diziden ayrılması seyirciyi şoke ederken iddialara göre Kızılcık Şerbeti final yapacak.
KAYNAK: Gülcan Tarımoğlu, Magazin Kuryesi
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 5. sezon öncesi yaşanan peş peşe ayrılıkların ardından bu kez final iddiası gündeme geldi.
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Kızılcık Şerbeti'nin 9 bölüm sonra final yapacağı iddia edildi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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