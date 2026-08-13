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Kızılcık Şerbeti'nde Sular Durulmuyor! Fenomen Dizinin Final Yapacağı İddia Edildi

Kızılcık Şerbeti'nde Sular Durulmuyor! Fenomen Dizinin Final Yapacağı İddia Edildi

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.08.2026 - 09:48
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde resmen yaprak dökümü yaşanıyor. 5. sezon onayı alan dizinin kadrosunda şaşırtan bir ayrılık yaşanmış ve Nilay'a hayat veren Feyza Civelek diziden çıkarılmıştı. Feyza Civelek'in vedası sonrası ciddi değişiklikler yaşanan Şerbo'da ilk bölümden beri rol alan Nursema'yı canlandıran Ceren Karakoç'a geçtiğimiz günlerde veda edildi. Ceren Karakoç'un diziden ayrılması seyirciyi şoke ederken iddialara göre Kızılcık Şerbeti final yapacak.

KAYNAK: Gülcan Tarımoğlu, Magazin Kuryesi

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 5. sezon öncesi yaşanan peş peşe ayrılıkların ardından bu kez final iddiası gündeme geldi.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 5. sezon öncesi yaşanan peş peşe ayrılıkların ardından bu kez final iddiası gündeme geldi.

Kızılcık Şerbeti'nde ilk büyük değişiklik, dört sezondur Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in kadrodan ayrılmasıyla yaşandı. Civelek'in vedasının ardından dizinin ilk bölümünden beri Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç'la da yollar ayrıldı.

Ceren Karakoç'un ayrılığının ardından Nursema'nın yeni sezondaki akıbeti de belli olmuş, karakterin ölerek hikayeye veda edeceği ortaya çıkmıştı. 6 aylık zaman atlamasıyla başlayacak yeni sezonun Nursema ve İlhami'nin mezarı başında açılacağı belirtilmişti.

Peş peşe gelen ayrılıkların ardından şimdi ise dizinin geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Kızılcık Şerbeti'nin 9 bölüm sonra final yapacağı iddia edildi.

Kızılcık Şerbeti'nin 9 bölüm sonra final yapacağı iddia edildi.

Gazeteci Gülcan Tarımoğlu, X hesabından Kızılcık Şerbeti'nin final yapacağını öne sürdü. Magazin Kuryesi adlı sosyal medya hesabı ise iddiayı bir adım ileri taşıyarak dizinin 5. sezonunun 9 bölüm süreceğini ve ardından ekran macerasını noktalayacağını iddia etti.

Ancak şu an için Show TV veya Gold Film tarafından Kızılcık Şerbeti'nin final yapacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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