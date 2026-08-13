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Kızılcık Şerbeti'nde Nursema Ölüyor! 5. Sezonun İlk Sahnesi Belli Oldu

Kızılcık Şerbeti'nde Nursema Ölüyor! 5. Sezonun İlk Sahnesi Belli Oldu

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.08.2026 - 08:29
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Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Ceren Karakoç'un canlandırdığı Nursema'nın hikayesinin nasıl biteceği belli oldu. 6 aylık zaman atlamasıyla başlayacak 5. sezonun ilk sahnesinde Nursema'nın akıbeti ortaya çıkacak. Nursema karakteri diziye ölerek veda ediyor.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç'un Kızılcık Şerbeti'nden nasıl ayrılacağı belli oldu.

Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç'un Kızılcık Şerbeti'nden nasıl ayrılacağı belli oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonunda yaşanacak büyük değişimin ilk detayları ortaya çıktı. Ceren Karakoç'un kadrodan ayrılmasının ardından dört sezondur hayat verdiği Nursema'nın diziye nasıl veda edeceği de belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Nursema, hikayeye ölerek veda edecek.

Show TV'nin Gold Film imzalı dizisinin 5. sezon çekimleri 25 Ağustos'ta başlarken yeni sezon hikayesi ise 6 aylık zaman atlamasının ardından açılacak.

Yeni sezonun ilk sahnesinde izleyiciyi oldukça dramatik bir an bekliyor. Abdullah Ünal ile Ulvi kaybettikleri çocukları Nursema ve İlhami'nin mezarı başında dua ederken ekrana gelecek. Böylece Ceren Karakoç'un ayrılığının ardından Nursema'nın hikayesinin ölümle sonlandırıldığı anlaşılacak.

Kızılcık Şerbeti'ndeki değişiklik Nursema'yla sınırlı kalmıyor!

Kızılcık Şerbeti'ndeki değişiklik Nursema'yla sınırlı kalmıyor!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre daha önce Selin Türkmen'in hayat verdiği Çimen Arslan karakteri 5. sezonda hikayede kalmaya devam edecek ancak karakteri başka bir oyuncu canlandıracak. Yeni Çimen için oyuncu görüşmelerinin sürdüğü ve ismin önümüzdeki hafta netleşmesinin beklendiği belirtildi.

Çekimleri 25 Ağustos'ta başlayacak Kızılcık Şerbeti, planlamaya göre 18 Eylül'de 5. sezonuyla Show TV ekranlarına dönecek.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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