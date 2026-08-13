Kızılcık Şerbeti'nde Nursema Ölüyor! 5. Sezonun İlk Sahnesi Belli Oldu

Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonunda yaşanacak büyük değişimin ilk detayları ortaya çıktı. Ceren Karakoç'un kadrodan ayrılmasının ardından dört sezondur hayat verdiği Nursema'nın diziye nasıl veda edeceği de belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Nursema, hikayeye ölerek veda edecek.

Show TV'nin Gold Film imzalı dizisinin 5. sezon çekimleri 25 Ağustos'ta başlarken yeni sezon hikayesi ise 6 aylık zaman atlamasının ardından açılacak.

Yeni sezonun ilk sahnesinde izleyiciyi oldukça dramatik bir an bekliyor. Abdullah Ünal ile Ulvi kaybettikleri çocukları Nursema ve İlhami'nin mezarı başında dua ederken ekrana gelecek. Böylece Ceren Karakoç'un ayrılığının ardından Nursema'nın hikayesinin ölümle sonlandırıldığı anlaşılacak.