Kızılcık Şerbeti'nde Nursema Ölüyor! 5. Sezonun İlk Sahnesi Belli Oldu
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Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Ceren Karakoç'un canlandırdığı Nursema'nın hikayesinin nasıl biteceği belli oldu. 6 aylık zaman atlamasıyla başlayacak 5. sezonun ilk sahnesinde Nursema'nın akıbeti ortaya çıkacak. Nursema karakteri diziye ölerek veda ediyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç'un Kızılcık Şerbeti'nden nasıl ayrılacağı belli oldu.
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Kızılcık Şerbeti'ndeki değişiklik Nursema'yla sınırlı kalmıyor!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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