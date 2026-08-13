Teşkilat'ın Yeni Kadın Başrolü Belli Oluyor! Tolga Sarıtaş'ın Partneri İçin Ünlü İsme Teklif
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Teşkilat'ın 7. sezonunda Tolga Sarıtaş'ın partnerinin kim olacağı merak edilirken sürpriz bir isim gündeme geldi. Hande Erçel iddiasının reddedilmesinin ardından dizinin yeni kadın başrolü için Bensu Soral'la görüşüldüğü öğrenildi. Üstelik yeni sezonda Altay'ın hayatında büyük bir değişiklik yaşanacak.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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TRT 1'in fenomen dizisi Teşkilat'ta 7. sezon hazırlıkları devam ederken merak edilen yeni kadın başrol için sürpriz bir isim gündeme geldi.
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Teşkilat dizisinin kadın başrolü için Bensu Soral'a teklif götürüldü.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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