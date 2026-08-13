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Teşkilat'ın Yeni Kadın Başrolü Belli Oluyor! Tolga Sarıtaş'ın Partneri İçin Ünlü İsme Teklif

Teşkilat'ın Yeni Kadın Başrolü Belli Oluyor! Tolga Sarıtaş'ın Partneri İçin Ünlü İsme Teklif

TRT yerli dizi Teşkilat
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.08.2026 - 08:59
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Teşkilat'ın 7. sezonunda Tolga Sarıtaş'ın partnerinin kim olacağı merak edilirken sürpriz bir isim gündeme geldi. Hande Erçel iddiasının reddedilmesinin ardından dizinin yeni kadın başrolü için Bensu Soral'la görüşüldüğü öğrenildi. Üstelik yeni sezonda Altay'ın hayatında büyük bir değişiklik yaşanacak.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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TRT 1'in fenomen dizisi Teşkilat'ta 7. sezon hazırlıkları devam ederken merak edilen yeni kadın başrol için sürpriz bir isim gündeme geldi.

TRT 1'in fenomen dizisi Teşkilat'ta 7. sezon hazırlıkları devam ederken merak edilen yeni kadın başrol için sürpriz bir isim gündeme geldi.

Rabia Soytürk'ün sezon finalinde diziden ayrılması üzerine Tolga Sarıtaş'ın partnerinin kim olacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde aynı rol için Hande Erçel'in adının geçtiği öne sürülmüş, ancak Erçel'in Teşkilat'la görüşmediği belirtilerek iddia reddedilmişti. Son gelişmeyle birlikte yeni kadın başrol için bambaşka bir kadın oyuncunun adı öne çıktı.

Teşkilat dizisinin kadın başrolü için Bensu Soral'a teklif götürüldü.

Teşkilat dizisinin kadın başrolü için Bensu Soral'a teklif götürüldü.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Teşkilat'ın yeni sezon kadın başrolü için son olarak Organize İşler: Karun Hazinesi'nde rol alan Bensu Soral'a teklif götürüldüğü belirtildi. Görüşmelerin devam ettiği ve henüz anlaşma sağlanmadığı öğrenildi.

Teşkilat'ın 7. sezonunda hikayede de önemli bir değişikliğe gidilmesi bekleniyor. Kulislerde konuşulanlara göre dizide zaman atlaması yaşanacak ve Tolga Sarıtaş'ın hayat verdiği Altay, yeni sezonda seyircinin karşısına evli ve çocuklu olarak çıkacak.

Altay'ın yeni hikayesinde Bensu Soral'ın nasıl bir karakterle yer alacağı ise görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde netlik kazanacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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