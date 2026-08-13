Teşkilat'ın Yeni Kadın Başrolü Belli Oluyor! Tolga Sarıtaş'ın Partneri İçin Ünlü İsme Teklif

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Teşkilat'ın yeni sezon kadın başrolü için son olarak Organize İşler: Karun Hazinesi'nde rol alan Bensu Soral'a teklif götürüldüğü belirtildi. Görüşmelerin devam ettiği ve henüz anlaşma sağlanmadığı öğrenildi.

Teşkilat'ın 7. sezonunda hikayede de önemli bir değişikliğe gidilmesi bekleniyor. Kulislerde konuşulanlara göre dizide zaman atlaması yaşanacak ve Tolga Sarıtaş'ın hayat verdiği Altay, yeni sezonda seyircinin karşısına evli ve çocuklu olarak çıkacak.

Altay'ın yeni hikayesinde Bensu Soral'ın nasıl bir karakterle yer alacağı ise görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde netlik kazanacak.