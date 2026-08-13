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Yaşam
İlişkide Manipüle Edildiğini Anlamanın Yolları

İlişkide Manipüle Edildiğini Anlamanın Yolları

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
13.08.2026 - 08:34
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'Aşkın gözü kördür' derler. Bu söz, kimi zaman da partnerinizin hayatınızı adım adım kontrol etmesine zemin hazırlar. İlişkide sağlıklı bir sevgi ile gizlice yürütülen duygusal manipülasyonu ayırt etmek her zaman kolay değildir. 

Peki bir ilişkide manipüle edildiğinizi nasıl anlarsınız?

İşte psikolojik bir kumpasın içinde olup olmadığınızı anlamanıza yardımcı olacak 5 işaret!

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Kendi Hafızanızdan ve Mantığınızdan Şüphe Edersiniz

Kendi Hafızanızdan ve Mantığınızdan Şüphe Edersiniz

Yaşanan net bir olayı anlatırken partneriniz 'Ben asla öyle bir şey demedim, uyduruyorsun' ya da 'Yine kafanda kuruyorsun, aşırı abartıyorsun' diyerek algınızı sorgulatıyorsa klasik bir gaslighting vakasıyla karşı karşıyasınız demektir. Zamanla kendi hafızanızdan, mantığınızdan ve hislerinizden şüphe duymaya başlarsınız; sonuçta haklı olduğunuz konularda bile kendinizi özür dilerken bulursunuz.

Bitmek Bilmeyen Bir "Suçluluk Hissi" Yakanızı Bırakmaz

Bitmek Bilmeyen Bir "Suçluluk Hissi" Yakanızı Bırakmaz

Ne yaparsanız yapın asla yeterince iyi hissetmiyorsanız ve ilişkideki her sorunun tek sorumlusu sizmişsiniz gibi davranılıyorsa, duygusal bir tuzak kurulmuş demektir. Manipülatif partner kendi hatalarını bile öyle bir ters yüz eder ki, onun yaptığı bir yanlış yüzünden tartışırken bile günün sonunda onu üzdüğünüz için suçluluk duyarsınız.

Sizi Sevdiklerinizden İnce İnce İzole Eder

Sizi Sevdiklerinizden İnce İnce İzole Eder

'Ailen senin iyiliğini istemiyor', 'O arkadaşın sana karşı dürüst değil' veya 'Biz bize yeteriz, başkasına ne gerek var?' cümleleri ilk başta kulağa korumacı gelebilir. Ancak zamanla arkadaşlarınızdan ve ailenizden koptuğunuzu, tek bilgi ve destek kaynağınızın partneriniz olarak kaldığını fark ediyorsanız, bu sizi yalnızlaştırarak kendine bağımlı kılma taktiğidir.

Sevgisini Bir Ödül ve Cezalandırma Aracına Dönüştürür

Sevgisini Bir Ödül ve Cezalandırma Aracına Dönüştürür

Onun istediği gibi davrandığınızda size dünyanın en büyük sevgisini gösterip, ufak bir fikir ayrılığında veya 'kural dışı' hareketinizde ilgisini pat diye kesiyorsa burada ciddi bir duygusal şantaj vardır. Sessizlikle cezalandırma (silent treatment) veya birdenbire buz gibi davranma, sizi onun beklentilerine kalıplayan bir kontrol mekanizmasıdır.

"Hayır" Cevabınız Asla Kabul Görmez ve Sınırlarınız Çiğnenir

"Hayır" Cevabınız Asla Kabul Görmez ve Sınırlarınız Çiğnenir

Bir şeye 'hayır' dediğinizde veya bir sınır çizdiğinizde partneriniz duygu sömürüsü, öfke patlaması ya da trip atma taktikleriyle kararlarınızı esnetmeye çalışıyorsa kişiliğinize saygı duymuyordur. Sizin kişisel alanınız ve istekleriniz, her zaman onun arzularının ve konforunun gölgesinde kalmaya zorlanır.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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