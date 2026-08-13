İlişkide Manipüle Edildiğini Anlamanın Yolları

Ne yaparsanız yapın asla yeterince iyi hissetmiyorsanız ve ilişkideki her sorunun tek sorumlusu sizmişsiniz gibi davranılıyorsa, duygusal bir tuzak kurulmuş demektir. Manipülatif partner kendi hatalarını bile öyle bir ters yüz eder ki, onun yaptığı bir yanlış yüzünden tartışırken bile günün sonunda onu üzdüğünüz için suçluluk duyarsınız.