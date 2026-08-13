İlişkide Manipüle Edildiğini Anlamanın Yolları
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'Aşkın gözü kördür' derler. Bu söz, kimi zaman da partnerinizin hayatınızı adım adım kontrol etmesine zemin hazırlar. İlişkide sağlıklı bir sevgi ile gizlice yürütülen duygusal manipülasyonu ayırt etmek her zaman kolay değildir.
Peki bir ilişkide manipüle edildiğinizi nasıl anlarsınız?
İşte psikolojik bir kumpasın içinde olup olmadığınızı anlamanıza yardımcı olacak 5 işaret!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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