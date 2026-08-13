Bodrum’un En Pahalı Gayrimenkulü Satışta: Yalıkavak’taki 500 Milyon Liralık Dev Mülkün Detayları Belli Oldu
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Türkiye'nin en popüler tatil beldelerinden Bodrum Yalıkavak'ta, 10 milyon 240 bin dolar (yaklaşık 500 milyon TL) bedelle satışa çıkarılan süper lüks konak, bölge gayrimenkul piyasasında tüm dikkatleri üzerine çekti. Panoramik deniz manzarası ve büyüleyici mimarisiyle öne çıkan mülk, kentin en değerli yapıları arasında gösteriliyor.
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Ege'nin gözde turizm merkezi Bodrum'da gayrimenkul piyasasını hareketlendiren dev bir satış gerçekleşiyor.
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Görkemli ana yapının yanı sıra arazi sınırları içerisinde bağımsız olarak inşa edilmiş iki farklı misafir evi yer alıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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