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Bodrum’un En Pahalı Gayrimenkulü Satışta: Yalıkavak’taki 500 Milyon Liralık Dev Mülkün Detayları Belli Oldu

Bodrum’un En Pahalı Gayrimenkulü Satışta: Yalıkavak’taki 500 Milyon Liralık Dev Mülkün Detayları Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.08.2026 - 08:24
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Türkiye'nin en popüler tatil beldelerinden Bodrum Yalıkavak'ta, 10 milyon 240 bin dolar (yaklaşık 500 milyon TL) bedelle satışa çıkarılan süper lüks konak, bölge gayrimenkul piyasasında tüm dikkatleri üzerine çekti. Panoramik deniz manzarası ve büyüleyici mimarisiyle öne çıkan mülk, kentin en değerli yapıları arasında gösteriliyor.

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Ege'nin gözde turizm merkezi Bodrum'da gayrimenkul piyasasını hareketlendiren dev bir satış gerçekleşiyor.

Ege'nin gözde turizm merkezi Bodrum'da gayrimenkul piyasasını hareketlendiren dev bir satış gerçekleşiyor.

Yalıkavak Koyu'nda, tarihi Sandıma Köyü'ne yakın konumda yer alan özel bir konak, yaklaşık 500 milyon Türk Lirasına denk gelen 10 milyon 240 bin dolarlık rekor etiketiyle alıcısını bekliyor. Kentin en yüksek tutarlı mülkleri arasında ilk sıralara yerleşen dev yapı, hem konumu hem de sunduğu üst düzey yaşam olanaklarıyla dikkat çekiyor.

Toplamda 13 bin 500 metrekarelik devasa bir araziye kurulan konak, kesintisiz 270 derecelik açıdan Ege Denizi ve adalar manzarasını seyretme imkanı sunuyor. Lüksün ve konforun ön planda tutulduğu yapının ana binasında altı adet geniş yatak odası, üç ayrı oturma salonu, servis asansörlü iki mutfak ve dört adet şömine yer alıyor. Bunun yanı sıra özel şarap mahzeni, bilardo salonu, geleneksel Türk hamamı, sauna, yüzme havuzu ve özel peyzajlı botanik bahçeleri gibi pek çok ayrıcalıklı detay da bina bünyesinde hazır bulunuyor. Kendi artezyen su kuyusu olan mülkte ayrıca iki araçlık kapalı garajın yanında geniş bir açık otopark alanı da yer alıyor.

Görkemli ana yapının yanı sıra arazi sınırları içerisinde bağımsız olarak inşa edilmiş iki farklı misafir evi yer alıyor.

Görkemli ana yapının yanı sıra arazi sınırları içerisinde bağımsız olarak inşa edilmiş iki farklı misafir evi yer alıyor.

Biri 258 metrekare, diğeri ise 104 metrekare genişliğe sahip bu yapılar, konuklara tamamen müstakil bir konaklama deneyimi sunuyor. Bölgedeki gayrimenkul satışlarının genellikle döviz üzerinden yürütülmesi nedeniyle, döviz kurlarında yaşanan hareketlilik mülklerin Türk Lirası cinsinden karşılığına da doğrudan yansıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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