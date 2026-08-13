Bodrum’un En Pahalı Gayrimenkulü Satışta: Yalıkavak’taki 500 Milyon Liralık Dev Mülkün Detayları Belli Oldu

Yalıkavak Koyu'nda, tarihi Sandıma Köyü'ne yakın konumda yer alan özel bir konak, yaklaşık 500 milyon Türk Lirasına denk gelen 10 milyon 240 bin dolarlık rekor etiketiyle alıcısını bekliyor. Kentin en yüksek tutarlı mülkleri arasında ilk sıralara yerleşen dev yapı, hem konumu hem de sunduğu üst düzey yaşam olanaklarıyla dikkat çekiyor.

Toplamda 13 bin 500 metrekarelik devasa bir araziye kurulan konak, kesintisiz 270 derecelik açıdan Ege Denizi ve adalar manzarasını seyretme imkanı sunuyor. Lüksün ve konforun ön planda tutulduğu yapının ana binasında altı adet geniş yatak odası, üç ayrı oturma salonu, servis asansörlü iki mutfak ve dört adet şömine yer alıyor. Bunun yanı sıra özel şarap mahzeni, bilardo salonu, geleneksel Türk hamamı, sauna, yüzme havuzu ve özel peyzajlı botanik bahçeleri gibi pek çok ayrıcalıklı detay da bina bünyesinde hazır bulunuyor. Kendi artezyen su kuyusu olan mülkte ayrıca iki araçlık kapalı garajın yanında geniş bir açık otopark alanı da yer alıyor.