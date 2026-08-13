Bir Dönemin Ünlü Mankeni Yasemin Kozanoğlu'nun Son Hali Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
Bir dönemin podyumlarda fırtınalar estiren, magazin basınının adım adım takip ettiği isimlerinden Yasemin Kozanoğlu'nu hatırlamayanınız yoktur. 90'lı yılların sonu ve 2000'lerin başında mankenlikten oyunculuğa uzanan kariyeriyle dönemin en popüler isimlerinden biri olan Kozanoğlu, yıllar önce tüm bu şaşalı hayatı geride bırakıp İbiza'ya yerleşmişti.
Uzun zamandır gözlerden uzak yaşayan Yasemin Kozanoğlu, yıllar sonra yaptığı açıklamalarla yeniden gündemimize oturdu. Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre; yaklaşık 7-8 yıldır İbiza'da yaşayan Kozanoğlu, kalabalıklardan uzakta, doğa ve hayvanlarla iç içe kurduğu hayatını anlattı. Bir zamanlar etrafı hayranları ve basın mensuplarıyla çevrili olan Kozanoğlu'nun şimdilerde tercih ettiği hayat dikkat çekti.
Cemiyet hayatının tanınmış isimleri Ahu Tuğbay ve Ahmet Kozanoğlu'nun kızı olan Yasemin Kozanoğlu, henüz kariyerinin başındayken magazin dünyasının en gözde isimlerinden biri haline gelmişti.
Fakat yıllarca spot ışıklarının altında yaşayan Kozanoğlu bir noktada bambaşka bir karar aldı.
Ve gelelim Yasemin Kozanoğlu'nu yeniden gündemimize taşıyan son açıklamalarına...
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