article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Bir Dönemin Ünlü Mankeni Yasemin Kozanoğlu'nun Son Hali Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Bir Dönemin Ünlü Mankeni Yasemin Kozanoğlu'nun Son Hali Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.08.2026 - 10:08
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bir dönemin podyumlarda fırtınalar estiren, magazin basınının adım adım takip ettiği isimlerinden Yasemin Kozanoğlu'nu hatırlamayanınız yoktur. 90'lı yılların sonu ve 2000'lerin başında mankenlikten oyunculuğa uzanan kariyeriyle dönemin en popüler isimlerinden biri olan Kozanoğlu, yıllar önce tüm bu şaşalı hayatı geride bırakıp İbiza'ya yerleşmişti.

Uzun zamandır gözlerden uzak yaşayan Yasemin Kozanoğlu, yıllar sonra yaptığı açıklamalarla yeniden gündemimize oturdu. Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre; yaklaşık 7-8 yıldır İbiza'da yaşayan Kozanoğlu, kalabalıklardan uzakta, doğa ve hayvanlarla iç içe kurduğu hayatını anlattı. Bir zamanlar etrafı hayranları ve basın mensuplarıyla çevrili olan Kozanoğlu'nun şimdilerde tercih ettiği hayat dikkat çekti.

Kaynak: Sabah / Merve Yurtyapan

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cemiyet hayatının tanınmış isimleri Ahu Tuğbay ve Ahmet Kozanoğlu'nun kızı olan Yasemin Kozanoğlu, henüz kariyerinin başındayken magazin dünyasının en gözde isimlerinden biri haline gelmişti.

Cemiyet hayatının tanınmış isimleri Ahu Tuğbay ve Ahmet Kozanoğlu'nun kızı olan Yasemin Kozanoğlu, henüz kariyerinin başındayken magazin dünyasının en gözde isimlerinden biri haline gelmişti.

Beşiktaş'ın eski başkanlarından Abdullah Ziya Kozanoğlu'nun da torunu olan Kozanoğlu'nun ismi, daha şöhret basamaklarını tırmanmadan önce bile sosyete sayfalarına yabancı değildi.

Fakat Yasemin Kozanoğlu'nu yalnızca 'sosyetik güzel' olarak tanımlamak haksızlık olur. İngiltere'de video prodüksiyon eğitimi alan Kozanoğlu, Türkiye'ye döndükten sonra çalışma hayatına Raks Marşandiz'de başladı. Yönetmen Sinan Çetin'le yollarının kesişmesi ise onu kamera arkasından kamera önüne taşıyan dönüm noktalarından biri oldu.

Mankenlik kariyeriyle dönemin en dikkat çeken isimleri arasına girerken bir yandan da oyunculuk teklifleri almaya başladı. 'Çilekli Pasta', 'Avcı', 'Yeşil Işık' ve Sinan Çetin imzalı 'Romantik' gibi yapımlarla kamera karşısına geçti. 2003 yılında 'Hürrem Sultan' dizisinde Gülfem karakterini canlandırdı; 2007'de ise 'Avrupalı' filminde Ela rolüyle seyirci karşısına çıktı.

Bir de tabii o dönemin magazin dünyasını düşünmek gerekiyor... Sosyal medyanın olmadığı, ünlülerin hayatlarının gazete manşetleri ve televizyon programları üzerinden takip edildiği yıllarda Yasemin Kozanoğlu neredeyse attığı her adımla haber oluyordu. Podyumlar, davetler, gece hayatı, ilişkileri derken Kozanoğlu dönemin magazin sayfalarının vazgeçilmez yüzlerinden birine dönüşmüştü.

2004 yılında 'Ünlüler Çiftliği' yarışmasına katılması da onu televizyon izleyicisinin karşısına bu kez kendisi olarak çıkarmıştı. Mankenlik ve oyunculuğun ardından müziğe duyduğu ilgiyi de profesyonel bir noktaya taşıyan Kozanoğlu, DJ'lik yapmaya başladı ve İstanbul'un çeşitli gece kulüplerinde performans verdi.

Kısacası Yasemin Kozanoğlu bir dönem podyumdan sinemaya, televizyondan gece hayatına kadar nereye dönsek karşımıza çıkan isimlerdendi.

Fakat yıllarca spot ışıklarının altında yaşayan Kozanoğlu bir noktada bambaşka bir karar aldı.

Fakat yıllarca spot ışıklarının altında yaşayan Kozanoğlu bir noktada bambaşka bir karar aldı.

Şöhretin beraberinde getirdiği yoğun ilgi, Yasemin Kozanoğlu'nun hayatının uzun yıllar boyunca ayrılmaz bir parçasıydı. Fakat bir dönem magazin dünyasının en göz önündeki isimlerinden biri olan Kozanoğlu, zaman içerisinde ekranlardan ve podyumlardan uzaklaşmaya başladı.

Sonunda İstanbul'daki hayatını da geride bırakan Kozanoğlu, rotasını dünyanın eğlence merkezlerinden biri olarak bilinen İspanya'nın İbiza Adası'na çevirdi.

İşin ilginç tarafı, İbiza denildiğinde akla gelen sabaha kadar süren partilerin aksine Kozanoğlu burada çok daha sakin bir yaşam kurmayı tercih etti. 2024 yılında yayımlanan bir haberde de o dönem yaklaşık yedi yıldır İbiza'da yaşadığı belirtilmişti. Uzun süre çalışma hayatından uzak kalan Kozanoğlu, müzikten ise tamamen kopmadı; yapımcılığını üstlendiği 'Lady' adlı albümle yeniden üretmeye başladı.

Bir zamanlar İstanbul'un en hareketli davetlerinde, podyumlarında ve gece hayatında gördüğümüz isimlerden birinin hayatındaki bu değişim haliyle oldukça dikkat çekici.

Kozanoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarında da bu dönüşümün izlerini görmek mümkün. Doğa ve hayvanlarla kurduğu bağı sık sık gözler önüne seren eski manken, 2011'den 2026'ya değişmeyen şeyin doğaya duyduğu sevgi olduğunu vurgulayan paylaşımlarıyla da yeni hayatının merkezinde ne olduğunu gösteriyor.

Ve gelelim Yasemin Kozanoğlu'nu yeniden gündemimize taşıyan son açıklamalarına...

Ve gelelim Yasemin Kozanoğlu'nu yeniden gündemimize taşıyan son açıklamalarına...

Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre Kozanoğlu, İbiza'da kalabalıklardan uzakta, doğa ve hayvanlarla baş başa sürdürdüğü yaşamından oldukça memnun.

Bir zamanlar etrafının hayranları ve medya mensuplarıyla çevrili olduğunu hatırlatan Kozanoğlu, bugün geldiği noktayı oldukça net sözlerle özetledi:

'Çok yalnızım ama bu benim seçimim. Etrafım hayranlar ve medya ile çevriliydi. Artık barış içindeyim. Doğada, arkadaşım olan hayvanlarımla mutluyum.'

Yıllar önce podyumlarda, film setlerinde ve İstanbul'un en popüler mekanlarında gördüğümüz Kozanoğlu'nun bugün tercih ettiği hayat gerçekten de geçmişinin tam tersi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
7
6
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın