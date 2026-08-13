Bir Dönemin Ünlü Mankeni Yasemin Kozanoğlu'nun Son Hali Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Beşiktaş'ın eski başkanlarından Abdullah Ziya Kozanoğlu'nun da torunu olan Kozanoğlu'nun ismi, daha şöhret basamaklarını tırmanmadan önce bile sosyete sayfalarına yabancı değildi.

Fakat Yasemin Kozanoğlu'nu yalnızca 'sosyetik güzel' olarak tanımlamak haksızlık olur. İngiltere'de video prodüksiyon eğitimi alan Kozanoğlu, Türkiye'ye döndükten sonra çalışma hayatına Raks Marşandiz'de başladı. Yönetmen Sinan Çetin'le yollarının kesişmesi ise onu kamera arkasından kamera önüne taşıyan dönüm noktalarından biri oldu.

Mankenlik kariyeriyle dönemin en dikkat çeken isimleri arasına girerken bir yandan da oyunculuk teklifleri almaya başladı. 'Çilekli Pasta', 'Avcı', 'Yeşil Işık' ve Sinan Çetin imzalı 'Romantik' gibi yapımlarla kamera karşısına geçti. 2003 yılında 'Hürrem Sultan' dizisinde Gülfem karakterini canlandırdı; 2007'de ise 'Avrupalı' filminde Ela rolüyle seyirci karşısına çıktı.

Bir de tabii o dönemin magazin dünyasını düşünmek gerekiyor... Sosyal medyanın olmadığı, ünlülerin hayatlarının gazete manşetleri ve televizyon programları üzerinden takip edildiği yıllarda Yasemin Kozanoğlu neredeyse attığı her adımla haber oluyordu. Podyumlar, davetler, gece hayatı, ilişkileri derken Kozanoğlu dönemin magazin sayfalarının vazgeçilmez yüzlerinden birine dönüşmüştü.

2004 yılında 'Ünlüler Çiftliği' yarışmasına katılması da onu televizyon izleyicisinin karşısına bu kez kendisi olarak çıkarmıştı. Mankenlik ve oyunculuğun ardından müziğe duyduğu ilgiyi de profesyonel bir noktaya taşıyan Kozanoğlu, DJ'lik yapmaya başladı ve İstanbul'un çeşitli gece kulüplerinde performans verdi.

Kısacası Yasemin Kozanoğlu bir dönem podyumdan sinemaya, televizyondan gece hayatına kadar nereye dönsek karşımıza çıkan isimlerdendi.