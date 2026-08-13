Etna Yanardağı Yeniden Faaliyete Geçti: Yüzlerce Uçuş İptal Edildi!

Sicilya'daki Etna Yanardağı'nda altı gündür aralıksız süren patlamalar, yaz sezonunun en yoğun döneminde adadaki hava trafiğini aksatmayı sürdürüyor. Çarşamba günü Katanya-Fontanarossa Havalimanı, saat 18:00'e kadar tüm geliş ve gidiş seferlerini askıya almak zorunda kaldı.

İtalya'nın, hatta dünyanın en aktif yanardağlarından olan Etna'nın etkinliği, İtalya sınırlarını da aşmış durumda. Volkanik küllerin Akdeniz üzerinden güneye taşınması nedeniyle komşu Malta'da da gece boyunca bazı uçuşlar iptal edildi, çok sayıda seferde ise ciddi gecikmeler yaşandı.

Sivil Koruma ve Denizcilik Politikaları Bakanı Nello Musumeci de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan, 'Son günlerde Katanya ve Comiso havalimanlarında yaşanan iptaller, rötarlar ve yaz sezonunun zirvesinde binlerce vatandaş ile turistin yaşadığı ciddi mağduriyetler, Sicilya'nın uzun zamandır bildiği bir sorunu yeniden gündeme getirdi,' dedi.