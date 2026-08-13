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Etna Yanardağı Yeniden Faaliyete Geçti: Yüzlerce Uçuş İptal Edildi!

Etna Yanardağı Yeniden Faaliyete Geçti: Yüzlerce Uçuş İptal Edildi!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
13.08.2026 - 10:02
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İtalya'nın Sicilya adasındaki Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Küller Malta'ya ve hatta Libya'ya kadar ulaşırken, hava trafiği de olumsuz etkilendi. Catania şehrindeki havalimanında yüzlerce uçuş iptal edildi. 12 Ağustos'ta açılması planlanan havalimanı, bir süre daha kapalı kalacak.

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Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti.

Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti.

Sicilya'daki Etna Yanardağı'nda altı gündür aralıksız süren patlamalar, yaz sezonunun en yoğun döneminde adadaki hava trafiğini aksatmayı sürdürüyor. Çarşamba günü Katanya-Fontanarossa Havalimanı, saat 18:00'e kadar tüm geliş ve gidiş seferlerini askıya almak zorunda kaldı. 

İtalya'nın, hatta dünyanın en aktif yanardağlarından olan Etna'nın etkinliği, İtalya sınırlarını da aşmış durumda. Volkanik küllerin Akdeniz üzerinden güneye taşınması nedeniyle komşu Malta'da da gece boyunca bazı uçuşlar iptal edildi, çok sayıda seferde ise ciddi gecikmeler yaşandı. 

Sivil Koruma ve Denizcilik Politikaları Bakanı Nello Musumeci de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan, 'Son günlerde Katanya ve Comiso havalimanlarında yaşanan iptaller, rötarlar ve yaz sezonunun zirvesinde binlerce vatandaş ile turistin yaşadığı ciddi mağduriyetler, Sicilya'nın uzun zamandır bildiği bir sorunu yeniden gündeme getirdi,' dedi.

"Ne kadar süreceğini bilmiyoruz."

"Ne kadar süreceğini bilmiyoruz."

Geçen hafta sonundan bu yana süren uçuş iptalleri ya da başka havalimanlarına yönlendirmeler nedeniyle binlerce yolcunun mağdur olduğu belirtiliyor. 

BBC'nin aktardığına göre, İtalya genelinde en yüksek turizm sezonu olan ağustos ayında günlerdir süren sorun, Catania Havalimanı ile ilgili tartışmaları da yeniden alevlendirdi. 

Uzmanlar yanardağı faaliyetinin ve etkilerinin ne kadar süreceğini ön görmenin güç olduğunu vurguluyor.

Havalimanının tekrar ne zaman açılabileceğinin atmosferdeki kül varlığı ve rüzgarın yönüne bağlı olduğu belirtiliyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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