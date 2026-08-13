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NASA'nın Mars Aracından Tarihi Keşif: Kızıl Gezegen'in Yüzeyinde "Yakut" Bulundu

NASA'nın Mars Aracından Tarihi Keşif: Kızıl Gezegen'in Yüzeyinde "Yakut" Bulundu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.08.2026 - 10:12
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NASA’nın Perseverance keşif aracı, Mars’taki Jezero Krateri'nde yaptığı incelemelerde bilim dünyasını şaşkına çeviren bir keşfe imza attı. Gezegendeki sıradan görünümlü kayaların içinde, Dünya'da yakut ve safir gibi değerli taşları oluşturan korindon minerali tespit edildi. Mars'ın kimyasal yapısına ters düşen bu beklenmedik bulgu, milyarlarca yıl önce gezegene çarpan dev bir meteorun yarattığı muazzam ısı ve basıncın eseri olabilir.

Kaynak: https://www.science.com/very-unexpect...
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Kızıl Gezegen'de yaşamın ve suyun izlerini süren NASA'nın Perseverance (Azim) aracı, bu kez bilim insanlarının hiç beklemediği, kelimenin tam anlamıyla "hazine" değerinde bir jeolojik sırrı gün yüzüne çıkardı.

Kızıl Gezegen'de yaşamın ve suyun izlerini süren NASA'nın Perseverance (Azim) aracı, bu kez bilim insanlarının hiç beklemediği, kelimenin tam anlamıyla "hazine" değerinde bir jeolojik sırrı gün yüzüne çıkardı.

2025 yılı boyunca Jezero Krateri'nin kenarlarında bulunan açık renkli kayaları lazer sistemleriyle analiz eden araç, Dünya'da yakut ve safirlerin temel yapı taşı olan korindon mineraline dair kesin kanıtlar buldu. Geophysical Research Letters dergisinde yeni yayımlanan bu tarihi keşif, Mars'ın sadece yüzey şekillerini değil, aynı zamanda karmaşık jeolojik geçmişini de yeniden yazmaya hazırlanıyor.

Keşfin bu kadar büyük bir heyecan yaratmasının sebebi, Mars'ta ilk kez korindon mineraline rastlanması değil; bu mineralin orada oluşabilmesi için gereken zorlu şartların Kızıl Gezegen'de nasıl bir araya geldiği sorusudur. Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'ndan jeokimyacı Ann Ollila ve ekibinin yürüttüğü çalışmaya göre korindon; yüksek miktarda alüminyum ve düşük miktarda silisyum gerektiren, genellikle aşırı sıcaklıkların veya tektonik hareketlerin olduğu ortamlarda ortaya çıkıyor. Mars ortamında alüminyumun silisyumla birleşerek farklı kayalar oluşturması beklenirken, korindonun bu kayaların içinde bağımsız olarak var olabilmesi bilimsel bir açmaz yaratıyor.

Perseverance aracı bu imkansız gibi görünen bulguyu, Hampden River, Coffee Cove ve Smiths Harbour adı verilen üç farklı kaya parçasında tespit etti.

Perseverance aracı bu imkansız gibi görünen bulguyu, Hampden River, Coffee Cove ve Smiths Harbour adı verilen üç farklı kaya parçasında tespit etti.

Ana kayalarından koparak bulundukları yere sürüklendikleri düşünülen bu 'serbest kayalar', aracın SuperCam adlı gelişmiş lazer donanımıyla analiz edildi. Zaman-çözümlü lüminesans (TRL) adı verilen yöntemle kayalara lazer ışınları gönderilerek atomların yaydığı ışıklar ölçüldü. Ortaya çıkan veriler, Dünya'daki yakutlara o meşhur kırmızı rengini veren krom bileşenli korindonun sinyalleriyle birebir eşleşti.

Analiz edilen örneklerden elde edilen ışımaların dalga boyları ve yaklaşık 3 milisaniye süren lüminesans tepkileri, Dünya'daki laboratuvarlarda incelenen gerçek yakutlarla çarpıcı bir benzerlik gösteriyor. Uzmanlar, Mars'ın yüzeyinde devasa, parıldayan yakut madenleri olmadığını ancak kayaların içine hapsolmuş mikroskobik düzeyde değerli taş taneciklerinin varlığını kesin olarak doğruluyor.

Peki, Mars'ın kimyası buna uygun değilse bu yakut benzeri kristaller nasıl oluştu?

Peki, Mars'ın kimyası buna uygun değilse bu yakut benzeri kristaller nasıl oluştu?

Bilim insanları cevabın doğrudan Jezero Krateri'nin varoluş hikayesinde saklı olduğuna inanıyor. Milyarlarca yıl önce bölgeye çarpan devasa bir göktaşının yarattığı akıl almaz ısı ve basınç, yerkabuğunun derinliklerindekine benzer bir ortam yaratarak sıradan kayaları başkalaşıma uğratmış olabilir. Çarpışmanın etkisiyle oluşan hidrotermal akıntıların da yardımıyla, bugün Perseverance'ın bulduğu o nadide minerallerin temeli atıldı.

Güneş sisteminin öteki ucunda yapılan bu benzersiz keşif, bilim dünyasında uzun süredir arka planda kalan bir projeyi de yeniden alevlendirdi. Uzmanlar, Mars'ın gizemli tarihini ve bu değerli taşların nasıl şekillendiğini tam olarak anlayabilmek için, bu kaya örneklerinin 'Mars Örnek Getirme' (Mars Sample Return) görevleriyle Dünya'daki donanımlı laboratuvarlara getirilmesinin artık bilimsel bir zorunluluk haline geldiğini vurguluyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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