NASA'nın Mars Aracından Tarihi Keşif: Kızıl Gezegen'in Yüzeyinde "Yakut" Bulundu
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Kaynak: https://www.science.com/very-unexpect...
NASA’nın Perseverance keşif aracı, Mars’taki Jezero Krateri'nde yaptığı incelemelerde bilim dünyasını şaşkına çeviren bir keşfe imza attı. Gezegendeki sıradan görünümlü kayaların içinde, Dünya'da yakut ve safir gibi değerli taşları oluşturan korindon minerali tespit edildi. Mars'ın kimyasal yapısına ters düşen bu beklenmedik bulgu, milyarlarca yıl önce gezegene çarpan dev bir meteorun yarattığı muazzam ısı ve basıncın eseri olabilir.
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Kızıl Gezegen'de yaşamın ve suyun izlerini süren NASA'nın Perseverance (Azim) aracı, bu kez bilim insanlarının hiç beklemediği, kelimenin tam anlamıyla "hazine" değerinde bir jeolojik sırrı gün yüzüne çıkardı.
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Perseverance aracı bu imkansız gibi görünen bulguyu, Hampden River, Coffee Cove ve Smiths Harbour adı verilen üç farklı kaya parçasında tespit etti.
Peki, Mars'ın kimyası buna uygun değilse bu yakut benzeri kristaller nasıl oluştu?
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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