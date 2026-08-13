NASA'nın Mars Aracından Tarihi Keşif: Kızıl Gezegen'in Yüzeyinde "Yakut" Bulundu

2025 yılı boyunca Jezero Krateri'nin kenarlarında bulunan açık renkli kayaları lazer sistemleriyle analiz eden araç, Dünya'da yakut ve safirlerin temel yapı taşı olan korindon mineraline dair kesin kanıtlar buldu. Geophysical Research Letters dergisinde yeni yayımlanan bu tarihi keşif, Mars'ın sadece yüzey şekillerini değil, aynı zamanda karmaşık jeolojik geçmişini de yeniden yazmaya hazırlanıyor.

Keşfin bu kadar büyük bir heyecan yaratmasının sebebi, Mars'ta ilk kez korindon mineraline rastlanması değil; bu mineralin orada oluşabilmesi için gereken zorlu şartların Kızıl Gezegen'de nasıl bir araya geldiği sorusudur. Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'ndan jeokimyacı Ann Ollila ve ekibinin yürüttüğü çalışmaya göre korindon; yüksek miktarda alüminyum ve düşük miktarda silisyum gerektiren, genellikle aşırı sıcaklıkların veya tektonik hareketlerin olduğu ortamlarda ortaya çıkıyor. Mars ortamında alüminyumun silisyumla birleşerek farklı kayalar oluşturması beklenirken, korindonun bu kayaların içinde bağımsız olarak var olabilmesi bilimsel bir açmaz yaratıyor.