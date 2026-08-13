Ailesinden Gelen Hobi, Mesleği Oldu: 1'i Yıllar İçinde 12 Yaptı!

Eskişehir'in turistik yerlerinden biri olan Odunpazarı'nda klasik otomobiller, vatandaşların ve turistlerin ilgisini çekiyor. 15 yıldır klasik araba kiralama hizmeti veren Orkun Saç, en eskisi 1949 yılından kalma otomobilleriyle kiralama hizmeti veriyor. Hem düğün ve sünnet organizasyonlarına hem de turistik gezilere giden Saç, Eskişehir'de sevenlere nostalji yaşatıyor.

Öte yandan Saç, uzun yıllardır icra ettiği bu mesleğini ailesinden miras kalan hobi ile edindiğini belirtiyor.