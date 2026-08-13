Ailesinden Gelen Hobi, Mesleği Oldu: 1'i Yıllar İçinde 12 Yaptı!
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Eskişehir'in turistik yerlerinden biri olan Odunpazarı bölgesindeki klasik otomobiller, özellikle turistlerin dikkatini çekiyor. Bu otomobillerin sahibi ise 15 senedir kiralama işi de yapan Orkun Saç.
Ailesinden gelen hobiyi mesleğe çeviren Saç, hem turist gezdiriyor hem de insanların mutlu günlerine renk katıyor.
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Ailesinden kalan hobi, mesleği oldu.
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"Eskişehir'e gelen turistlerimizi klasik arabayla kenti gezdiriyoruz."
İnsanların eskiye olan özleminden dolayı, talepler artmaya devam ediyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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