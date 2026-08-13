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Ailesinden Gelen Hobi, Mesleği Oldu: 1'i Yıllar İçinde 12 Yaptı!

Ailesinden Gelen Hobi, Mesleği Oldu: 1'i Yıllar İçinde 12 Yaptı!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
13.08.2026 - 10:36
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Eskişehir'in turistik yerlerinden biri olan Odunpazarı bölgesindeki klasik otomobiller, özellikle turistlerin dikkatini çekiyor. Bu otomobillerin sahibi ise 15 senedir kiralama işi de yapan Orkun Saç. 

Ailesinden gelen hobiyi mesleğe çeviren Saç, hem turist gezdiriyor hem de insanların mutlu günlerine renk katıyor.

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Ailesinden kalan hobi, mesleği oldu.

Ailesinden kalan hobi, mesleği oldu.

Eskişehir'in turistik yerlerinden biri olan Odunpazarı'nda klasik otomobiller, vatandaşların ve turistlerin ilgisini çekiyor. 15 yıldır klasik araba kiralama hizmeti veren Orkun Saç, en eskisi 1949 yılından kalma otomobilleriyle kiralama hizmeti veriyor. Hem düğün ve sünnet organizasyonlarına hem de turistik gezilere giden Saç, Eskişehir'de sevenlere nostalji yaşatıyor.

Öte yandan Saç, uzun yıllardır icra ettiği bu mesleğini ailesinden miras kalan hobi ile edindiğini belirtiyor.

"Eskişehir'e gelen turistlerimizi klasik arabayla kenti gezdiriyoruz."

"Eskişehir'e gelen turistlerimizi klasik arabayla kenti gezdiriyoruz."

15 senedir bu işi yapan Saç, '15 senedir bu sektörün içerisindeyim. Eskişehir'e gelen turistlerimizi klasik arabayla kenti gezdiriyoruz. Aynı zamanda bu araçları şoförüyle birlikte gelin veya sünnet arabası gibi organizasyonlara kiralama hizmeti veriyoruz. En genç arabam 1977 model, en yaşlı aracım 1949 model. Farklı 12 tane klasik aracımız mevcuttur' dedi.

Klasik otomobil sevdası ise ailesinden geliyor. 

Orkun Saç, 'Biz bu işe hobi olarak başladık. Ailem klasik arabayı seviyordu. 2006 senesinde ilk aracımızı satın aldık. 2011 yılında askerden döndükten sonra 2 tane aracımız vardı. Böyle bir iş fikri aklımıza geldi. Odunpazarı bölgesinde 2011-2012 senesinde böyle bir iş yerini faaliyete geçirdik.' dedi.

İnsanların eskiye olan özleminden dolayı, talepler artmaya devam ediyor.

İnsanların eskiye olan özleminden dolayı, talepler artmaya devam ediyor.

Saç, taleplerin çok olduğunu ve gün geçtikçe fazlalaştığını belirtiyor. 'Çünkü insanların eskiye dair bir özlemleri var. Klasik arabaya binip hem eskiyi yâd etmek istiyorlar, hem düğünlerine daha fazla bir renk katmak istiyorlar.' diyor.

Eskişehir'e gelen turistlere de bir saat ya da yarım saatlik turlar yapılıyor. Bu nostaljik yolculuğa da talep gün geçtikçe artıyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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