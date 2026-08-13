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Final Kararı Alan Dizi Yine Düşüşte: 12 Ağustos Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı

Final Kararı Alan Dizi Yine Düşüşte: 12 Ağustos Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.08.2026 - 12:23
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12 Ağustos Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Star TV'nin yeni yaz dizisi Doğanın Kanunu'nun yeni bölümünün yayınlandığı 12 Ağustos Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Doğanın Kanunu için geçtiğimiz hafta final kararı alınmıştı. Doğanın Kanunu dizisi bu hafta reyting düşüşü yaşamaya devam etti ve 3. sıraya geriledi.

İşte, 12 Ağustos Çarşamba Reyting Sonuçları...

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12 Ağustos Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

12 Ağustos Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Yeraltı'nın sezon finali yaparak ekran arası vermesiyle çarşamba akşamlarının tek dizisi Doğanın Kanunu oldu. Yaz sezonu boyunca Star TV ekranlarında yayınlanan Doğanın Kanunu için final kararı alındı. Final yapmaya hazırlanan Doğanın Kanunu dizisi bu hafta da reyting düşüşü yaşadı.

Doğanın Kanunu, 12 Ağustos Çarşamba akşamı, 2 kategoride liderliği bırakmasa da AB kategorisinde MasterChef'in gerisinde kaldı. Doğanın Kanunu, final öncesinde reyting düşüşünü yineledi.

12 Ağustos Çarşamba TOTAL Reyting Sonuçları:

12 Ağustos Çarşamba TOTAL Reyting Sonuçları:

12 Ağustos Çarşamba AB Reyting Sonuçları:

12 Ağustos Çarşamba AB Reyting Sonuçları:

12 Ağustos Çarşamba ABC1 Reyting Sonuçları:

12 Ağustos Çarşamba ABC1 Reyting Sonuçları:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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