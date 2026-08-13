Zekiymiş Gibi Davranan İnsanların Sık Sık Kurduğu Cümleler

Her şeyi bildiğini sanan kişiler, fikirlerini kendilerine saklamayı bilmezler ve konuşma sırasında sık sık 'Bunu sana ben de söyleyebilirdim' gibi cümleler kurarlar. Üstelik bir konuda haklı çıkarlarsa susmak bilmezler! 'Ben sana söylemiştim' cümlesi, bu insanların dilinden eksik olmaz.

Sürekli övünmek çoğu insan için oldukça sinir bozucu olabilir. Övünme, kişinin kendini beğenmiş görünmesine ve diğer insanların ondan uzaklaşmasına neden olabilir.

Bu yüzden, 'Ben size söylemiştim' deme fırsatınız olduğunda genellikle övünmemek daha iyidir. Bırakın, diğerleri sizin yerinize bu cümleyi kursun.