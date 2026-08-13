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Zekiymiş Gibi Davranan İnsanların Sık Sık Kurduğu Cümleler

Zekiymiş Gibi Davranan İnsanların Sık Sık Kurduğu Cümleler

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
13.08.2026 - 12:54
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Çevrenizde zeki gibi davranan birisi varsa, muhtemelen zeki değildir. Zeki olmayan kişiler, öyleymiş gibi görünmek için her şeyi yaparlar. Konuyu tam olarak anlamasalar bile genellikle büyük bir özgüvenle konuşurlar. 'Cahilliğin verdiği öz güven' bir başkadır, bilirsiniz!

Peki zeki gibi görünmeye çalışan insanlar, nasıl cümleler kurarlar?

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"Ben sana söylemiştim."

"Ben sana söylemiştim."

Her şeyi bildiğini sanan kişiler, fikirlerini kendilerine saklamayı bilmezler ve konuşma sırasında sık sık 'Bunu sana ben de söyleyebilirdim' gibi cümleler kurarlar. Üstelik bir konuda haklı çıkarlarsa susmak bilmezler! 'Ben sana söylemiştim' cümlesi, bu insanların dilinden eksik olmaz.

Sürekli övünmek çoğu insan için oldukça sinir bozucu olabilir. Övünme, kişinin kendini beğenmiş görünmesine ve diğer insanların ondan uzaklaşmasına neden olabilir. 

Bu yüzden, 'Ben size söylemiştim' deme fırsatınız olduğunda genellikle övünmemek daha iyidir. Bırakın, diğerleri sizin yerinize bu cümleyi kursun.

"Anlamıyorsun."

"Anlamıyorsun."

Zeki gibi görünmeye çalışan kişiler, bir konuyu anlatmaya çalışıp anlatamadıklarında karşı tarafı suçlarlar. Kendileri konuyu çok güzel anlatmıştır ama siz anlamamışsınızdır. 

Hataları kabul etmemek, ilişkilerde yanlış anlaşılmalara ve iletişim kopukluklarına yol açar. Bununla birlikte, bu durum, ilişkide dinlenmediklerini hisseden kişilerin de yavaş yavaş uzaklaşmasına neden olabilir.

"Senin fikrine ihtiyacım yok."

"Senin fikrine ihtiyacım yok."

İster sınıf ortamında ister iş yerinde olsun, her zaman başkalarından daha iyi bildiğine inanan biri olacaktır. Mantıklı açıklamaları dinlemeyi reddeden, 'Senin fikrine ihtiyacım yok' diyen biri, kendini herkesten zeki sanıyordur, fakat değildir. 

Kendi bildiğini okur, senin fikrine ihtiyacım yok der, sonucunda ise zarar gördüğünde bahaneler bulmaya başlar. Bir şekilde kendini, kendi fikrine ikna eder. Sonuçta sizin fikrinize hala ihtiyacı yoktur.

"O kadar da zor değil."

"O kadar da zor değil."

Birisi 'Bu o kadar da zor değil' dediğinde, başkalarının anlamadığı bir şeyi anladığını göstermeye çalışıyordur. Bu tavrı takınan kişi, etrafındakileri küçümser. Küçümsenme duygusu ise zamanla öfkeye ve saldırganlığa dönüşür. 'Zeki' kişi, etrafındakilerin sürekli kendine kızdığını söylüyorsa aslında onları kızdırdığı, küçümsediği içindir.

"Bunu bilmiyor muydun?"

"Bunu bilmiyor muydun?"

Dışarıdan bakıldığında, 'Vay canına, bunu bilmiyor muydun?' diyen bir kişi, gerçekten meraklı ve birinin bilgisizliğine şaşırmış gibi görünebilir. Ancak çoğu zaman insanlar bunu karşı tarafı küçümsemek için söyler. Ses tonlarına bağlı olarak, kendilerini daha zeki göstermek için birilerini utandırmaya çalışıyor olabilirler. 

Kendilerini olduklarından daha zeki göstermeye çalışan kişiler, aynı zamanda bu cümlelerle etraflarındaki kişileri 'düşürmeye' çalışırlar. Kendi zekalarını kanıtlayacak başka alanları olmadığı için tek yapabilecekleri şey, sizi düşürmektir.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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