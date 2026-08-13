Zekiymiş Gibi Davranan İnsanların Sık Sık Kurduğu Cümleler
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Çevrenizde zeki gibi davranan birisi varsa, muhtemelen zeki değildir. Zeki olmayan kişiler, öyleymiş gibi görünmek için her şeyi yaparlar. Konuyu tam olarak anlamasalar bile genellikle büyük bir özgüvenle konuşurlar. 'Cahilliğin verdiği öz güven' bir başkadır, bilirsiniz!
Peki zeki gibi görünmeye çalışan insanlar, nasıl cümleler kurarlar?
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"Ben sana söylemiştim."
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"Anlamıyorsun."
"Senin fikrine ihtiyacım yok."
"O kadar da zor değil."
"Bunu bilmiyor muydun?"
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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