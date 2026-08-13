“Funflation Etkisi” Nedir? Neden ve Nasıl Ortaya Çıktı?

Büyük hayaller kurmanın zorlaştığı dönemlerde, insan zihni haklı olarak 'şu ana' odaklanmak ister. Ev veya araba almak uzak bir ihtimal gibi göründüğünde, sevdiğimiz bir sanatçının konserinde şarkı söylemek bize o an ihtiyacımız olan neşeyi ve kontrol hissini verir. Bu çok insani bir sığınak.