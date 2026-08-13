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“Funflation Etkisi” Nedir? Neden ve Nasıl Ortaya Çıktı?

etiket “Funflation Etkisi” Nedir? Neden ve Nasıl Ortaya Çıktı?

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
13.08.2026 - 13:01
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Eskiden insanlar eğlence harcamalarını lüks olarak görürken, artık keyif veren deneyimler hayatın önemli bir parçası haline geldi. “Funflation” olarak adlandırılan bu yeni trend, insanların konser, etkinlik, gezi ve unutulmaz anılar için daha fazla bütçe ayırmasını anlatıyor. Peki eğlenceye yapılan harcamalar neden bu kadar arttı? İşte “Funflation” etkisinin ortaya çıkış hikâyesi!

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Geleceğin belirsizliğine karşı bugüne tutunuyoruz.

Büyük hayaller kurmanın zorlaştığı dönemlerde, insan zihni haklı olarak 'şu ana' odaklanmak ister. Ev veya araba almak uzak bir ihtimal gibi göründüğünde, sevdiğimiz bir sanatçının konserinde şarkı söylemek bize o an ihtiyacımız olan neşeyi ve kontrol hissini verir. Bu çok insani bir sığınak.

Kendimizi ödüllendirme isteği: "Bunu hak ettim" duygusu.

Gündelik hayatın stresi ve koşturmacası içinde hepimiz biraz yoruluyoruz. Kendimizi ödüllendirmek, biraz nefes almak istememiz çok doğal. Pandeminin getirdiği o uzun durağanlıktan sonra, dışarıda sevdiklerimizle anı biriktirmek bir lüks değil, adeta bir duygusal ihtiyaç haline geldi.

Sosyal bağ kurma ve yalnız kalmama arzusu!

Sosyal medyada arkadaşlarımızın güzel anlarını gördükçe, o anların bir parçası olmak isteriz. Bu bir yarıştan ziyade, hayatı kaçırmama ve sevdiklerimizle aynı frekansta kalma isteğidir. Bizi mutlu eden sosyal ortamlarda bulunmak için bazen bütçemizi biraz esnetebiliyoruz.

Sistemlerin bizi zorlayan yüzü: Değişen fiyatlar

Bazen bilet almak istediğimizde fiyatların aniden yükseldiğini görürüz. Bu durum tamamen arz-talep dengesiyle ve dijital sistemlerin yapısıyla ilgili. Biz sadece sevdiğimiz bir etkinliğe gitmek isterken, bu dinamik sistemler bütçemizi planlamayı biraz daha güçleştirebiliyor.

Evdeki küçük huzur alanlarımız da biraz pahalılaştı.

'Bu hafta sonu evde kalıp dinleneceğim' dediğimizde bile dijital platformlar, oyunlar veya keyifle içtiğimiz bir kahvenin maliyeti eskiye göre biraz daha yüksek olabiliyor. Eğlenmek ve rahatlamak, hayatın her alanında artık daha fazla özen ve bütçe istiyor.

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Deneyimleri eşyaların önüne koyuyoruz.

Artık gardırobumuzu kıyafetlerle doldurmak ya da pahalı aksesuarlar almak bizi eskisi kadar tatmin etmiyor. Bunun yerine, yıllar sonra bile gülümseyerek hatırlayacağımız bir hafta sonu tatilini veya bir tiyatro oyununu tercih ediyoruz.

Günlük rutinden kaçma ihtiyacı duyuyoruz.

Hafta içi maruz kaldığımız yoğun iş veya okul temposu, bizi zihinsel olarak oldukça yıpratabiliyor. Hafta sonu çıkılan küçük bir kahve keşfi ya da bir doğa yürüyüşü, hayatın monotonluğuna karşı bir nevi savunma mekanizmamız haline geliyor. Kendimizi tazelemek için bu kaçışlara ihtiyaç duyuyoruz.

"Zaman akıp gidiyor" endişesi bizi harekete geçiriyor.

Zamanın ne kadar hızlı geçtiğini fark ettikçe, 'yaşayabileceğimiz güzel günleri ertelememe' fikri ağır basıyor. Ekonomik şartların gelecekte ne olacağını kestiremediğimiz için, 'en azından bu anı kurtaralım' düşüncesi bizi neşeli aktivitelere yönlendiriyor.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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