“Funflation Etkisi” Nedir? Neden ve Nasıl Ortaya Çıktı?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Eskiden insanlar eğlence harcamalarını lüks olarak görürken, artık keyif veren deneyimler hayatın önemli bir parçası haline geldi. “Funflation” olarak adlandırılan bu yeni trend, insanların konser, etkinlik, gezi ve unutulmaz anılar için daha fazla bütçe ayırmasını anlatıyor. Peki eğlenceye yapılan harcamalar neden bu kadar arttı? İşte “Funflation” etkisinin ortaya çıkış hikâyesi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geleceğin belirsizliğine karşı bugüne tutunuyoruz.
Kendimizi ödüllendirme isteği: "Bunu hak ettim" duygusu.
Sosyal bağ kurma ve yalnız kalmama arzusu!
Sistemlerin bizi zorlayan yüzü: Değişen fiyatlar
Evdeki küçük huzur alanlarımız da biraz pahalılaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Deneyimleri eşyaların önüne koyuyoruz.
Günlük rutinden kaçma ihtiyacı duyuyoruz.
"Zaman akıp gidiyor" endişesi bizi harekete geçiriyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın