Kanal D'nin Yeni Dizisi Karakuyu'da Özge Törer'in Partneri İçin Sürpriz İsim!
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Özge Törer'in Savcı Ferda rolüyle başrolünde yer alacağı Karakuyu dizisinde partnerinin kim olacağı merak ediliyordu. Kanal D'nin iddialı yeni dizisinin erkek başrolü Kahraman için sürpriz bir isim gündeme geldi. Kulislerden gelen bilgilere göre rol için Onur Tuna ile görüşülüyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Kanal D'nin OGM Pictures imzalı yeni dizisi Karakuyu için hazırlıklar devam ederken başrol erkek oyuncusu için sürpriz bir isim gündeme geldi.
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Onur Tuna'ya Kanal D'nin yeni dizisi Karakuyu'dan başrol teklifi gitti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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