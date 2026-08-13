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Kanal D'nin Yeni Dizisi Karakuyu'da Özge Törer'in Partneri İçin Sürpriz İsim!

Kanal D'nin Yeni Dizisi Karakuyu'da Özge Törer'in Partneri İçin Sürpriz İsim!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.08.2026 - 13:24
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Özge Törer'in Savcı Ferda rolüyle başrolünde yer alacağı Karakuyu dizisinde partnerinin kim olacağı merak ediliyordu. Kanal D'nin iddialı yeni dizisinin erkek başrolü Kahraman için sürpriz bir isim gündeme geldi. Kulislerden gelen bilgilere göre rol için Onur Tuna ile görüşülüyor.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Kanal D'nin OGM Pictures imzalı yeni dizisi Karakuyu için hazırlıklar devam ederken başrol erkek oyuncusu için sürpriz bir isim gündeme geldi.

Kanal D'nin OGM Pictures imzalı yeni dizisi Karakuyu için hazırlıklar devam ederken başrol erkek oyuncusu için sürpriz bir isim gündeme geldi.

Özge Törer'in başrolünde yer alacağı dizinin Kahraman karakteri için pek çok isme teklif gitti. Deniz Akçay'ın kaleme aldığı ve Nezaket Coşkun'un yönetmen koltuğunda oturacağı Karakuyu'da Özge Törer, Savcı Ferda karakterine hayat verecek.

Dizinin adı gibi hikayenin gerçek bir kahramanı olacak erkek başrol Kahraman'ı kimin canlandıracağı da merak konusuydu.

Onur Tuna'ya Kanal D'nin yeni dizisi Karakuyu'dan başrol teklifi gitti.

Onur Tuna'ya Kanal D'nin yeni dizisi Karakuyu'dan başrol teklifi gitti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre yapım ekibi rol için Onur Tuna ile görüşüyor. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde Onur Tuna ve Özge Törer yeni dizinin başrollerini paylaşacak.

Etkileyici bir intikam ve hesaplaşma hikayesini merkezine alan Karakuyu, kaderine meydan okuyan Savcı Ferda'nın bambaşka bir görünüm ve kimlikle doğduğu topraklara geri dönmesini konu alacak. Ferda'nın dönüşüyle geçmişin sırları yeniden açılacak ve büyük bir hesaplaşma başlayacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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