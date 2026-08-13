'Süper Yaşlıların' Daha Uzun ve Sağlıklı Yaşamalarını Sağlayan Ortak Özellikleri
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Dünya genelinde Mavi Bölgede yaşayan 'süper yaşlılar' ortalamanın üstünde uzun ve sağlıklı ömürleriyle ünlüdür. Son olarak İtalya'daki Cagliari Üniversitesi'nden araştırmacılar, Sardinya'nın Mavi Bölgesi'nde yaşayan insanların neden genel nüfusa göre daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürdüklerini araştırdı.
Peki süper yaşlıları, diğer yaşlılardan ayıran özellikleri neler?
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Mavi Bölge, insanların en uzun ve en sağlıklı şekilde yaşadığı yerlere verilen isimdir.
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Peki Mavi Bölgede yaşayan süper yaşlıların ortak özelliği ne?
Mavi Bölgelerdeki yaşlıların, yeni deneyimlere daha açık olduğu, daha etkili başa çıkma stratejilerine sahip olduğu, bilişsel ve fiziksel olarak uyarıcı aktivitelere daha sık katılım gösterdikleri ortaya çıktı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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