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'Süper Yaşlıların' Daha Uzun ve Sağlıklı Yaşamalarını Sağlayan Ortak Özellikleri

'Süper Yaşlıların' Daha Uzun ve Sağlıklı Yaşamalarını Sağlayan Ortak Özellikleri

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
13.08.2026 - 13:42
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Dünya genelinde Mavi Bölgede yaşayan 'süper yaşlılar' ortalamanın üstünde uzun ve sağlıklı ömürleriyle ünlüdür. Son olarak İtalya'daki Cagliari Üniversitesi'nden araştırmacılar, Sardinya'nın Mavi Bölgesi'nde yaşayan insanların neden genel nüfusa göre daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürdüklerini araştırdı.

Peki süper yaşlıları, diğer yaşlılardan ayıran özellikleri neler?

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Mavi Bölge, insanların en uzun ve en sağlıklı şekilde yaşadığı yerlere verilen isimdir.

Mavi Bölge, insanların en uzun ve en sağlıklı şekilde yaşadığı yerlere verilen isimdir.

Blue zone, görselde de görebileceğiniz üzere dünyada birkaç farklı noktada bulunur. Dünyadaki mavi bölgeler şu şekildedir:

  • Okinawa (Japonya): Dünyanın en uzun yaşayan kadınlarına ev sahipliği yapar, 'moai' adı verilen güçlü sosyal destek ağlarına sahiptir.

  • Sardinya (İtalya): Dünyanın en çok 100 yaşını aşmış erkek nüfusunu barındıran dağlık bölgedir.

  • Nikoya Yarımadası (Kosta Rika): Güçlü bir yaşam amacına ('plan de vida') ve saf su/beslenme alışkanlıklarına sahiptir.

  • İkaria (Yunanistan): Ege Denizi'nde, demans ve kronik hastalık oranlarının çok düşük olduğu bir adadır.

  • Loma Linda (Kaliforniya, ABD): Yedinci Gün Adventisti topluluğunun bulunduğu, bitkisel ağırlıklı beslenen ve dinlenme günlerine önem veren gruptur.

Peki Mavi Bölgede yaşayan süper yaşlıların ortak özelliği ne?

Peki Mavi Bölgede yaşayan süper yaşlıların ortak özelliği ne?

Uluslararası Uygulamalı Pozitif Psikoloji Dergisi'nde yayınlanan son çalışmada araştırmacılar Sardinya'daki 'süper yaşlıları' yakındaki kırsal bir bölgede yaşayan diğer yaşlılarla karşılaştırdı. 

Araştırmacılar, amaçlarını “Bu çalışma iki ana hedefi takip etti: (1) Geç yetişkinlik döneminde Büyük Beşli kişilik özellikleri, sağlıkla ilgili yaşam kalitesi (HRQoL) ve psikolojik iyilik hali arasındaki ilişkileri incelemek; ve (2) bu değişkenleri Sardinya Mavi Bölgesi'nde yaşayan toplulukta ikamet eden yaşlı yetişkinler ile komşu Mavi Bölge olmayan kırsal alanda ikamet edenler arasında karşılaştırmak” diye açıkladılar.

Büyük beşli kişilik özelliklerinde 'açıklık, vicdanlılık, dışa dönüklük, uyumluluk ve nevrotiklik' dikkate alındı. Ekip, bu iki bölgeden yaşları 71 ile 101 arasında değişen ve ortalama yaşı 80,1 olan 125 yaşlı yetişkini inceledi. Her iki grup da bir dizi anketi tamamladı ve ardından veriler yaş ve eğitim düzeyine göre ayarlandı.

Mavi Bölgelerdeki yaşlıların, yeni deneyimlere daha açık olduğu, daha etkili başa çıkma stratejilerine sahip olduğu, bilişsel ve fiziksel olarak uyarıcı aktivitelere daha sık katılım gösterdikleri ortaya çıktı.

Mavi Bölgelerdeki yaşlıların, yeni deneyimlere daha açık olduğu, daha etkili başa çıkma stratejilerine sahip olduğu, bilişsel ve fiziksel olarak uyarıcı aktivitelere daha sık katılım gösterdikleri ortaya çıktı.

Deneyime açık olma, sorumluluk bilinci ve uyumluluk düzeylerinin yüksek olması, daha iyi psikolojik refah ve ileri yaşlarda daha fazla boş zaman aktivitesine katılma ile ilişkilendirilmiştir. Nevrotiklik ise olumsuz yaşam kalitesiyle ilişkilendirilmiştir. 

Araştırmacılar, 'Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi, başa çıkma stratejileriyle pozitif bir ilişki gösterdi; bu da stresi yönetme yeteneğinin, öznel sağlık algısı için kişilik özelliklerinden daha kritik olabileceğini gösteriyor' diye ekliyor.

Araştırma ekibi ayrıca, Sardinya'daki Mavi Bölge sakinlerinin genel olarak daha yüksek düzeyde merak ve yeni fikirlere açıklık gösterdiklerini ve duygularını anlama ve paylaşma konusunda daha yetenekli olduklarını tespit etti. Araştırmacılar, Mavi Bölge sakinlerinin yaşam tarzlarını basit ama oldukça aktif olarak tanımlasalar da, genel olarak uğraşlarının büyük bir kısmı bilişsel temelliydi. Diğer gruptakilerin 6,8 saatlik süresine kıyasla, Mavi Bölge sakinleri haftada ortalama 11,3 saat bilişsel ve fiziksel olarak uyarıcı boş zaman aktivitelerine zaman ayırıyordu.

Bu araştırmanın bazı sınırlılıkları olsa da araştırmacılar 'altın yıllarınızı eğlenerek ve olumlu kalarak geçirmeniz için iyi bir neden' olduğunu söylüyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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