'Süper Yaşlıların' Daha Uzun ve Sağlıklı Yaşamalarını Sağlayan Ortak Özellikleri

Deneyime açık olma, sorumluluk bilinci ve uyumluluk düzeylerinin yüksek olması, daha iyi psikolojik refah ve ileri yaşlarda daha fazla boş zaman aktivitesine katılma ile ilişkilendirilmiştir. Nevrotiklik ise olumsuz yaşam kalitesiyle ilişkilendirilmiştir.

Araştırmacılar, 'Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi, başa çıkma stratejileriyle pozitif bir ilişki gösterdi; bu da stresi yönetme yeteneğinin, öznel sağlık algısı için kişilik özelliklerinden daha kritik olabileceğini gösteriyor' diye ekliyor.

Araştırma ekibi ayrıca, Sardinya'daki Mavi Bölge sakinlerinin genel olarak daha yüksek düzeyde merak ve yeni fikirlere açıklık gösterdiklerini ve duygularını anlama ve paylaşma konusunda daha yetenekli olduklarını tespit etti. Araştırmacılar, Mavi Bölge sakinlerinin yaşam tarzlarını basit ama oldukça aktif olarak tanımlasalar da, genel olarak uğraşlarının büyük bir kısmı bilişsel temelliydi. Diğer gruptakilerin 6,8 saatlik süresine kıyasla, Mavi Bölge sakinleri haftada ortalama 11,3 saat bilişsel ve fiziksel olarak uyarıcı boş zaman aktivitelerine zaman ayırıyordu.

Bu araştırmanın bazı sınırlılıkları olsa da araştırmacılar 'altın yıllarınızı eğlenerek ve olumlu kalarak geçirmeniz için iyi bir neden' olduğunu söylüyor.