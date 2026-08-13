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Nursema da Listede: Kızılcık Şerbeti'nde 24 Oyuncu Ayrıldı, 9'u Ölerek Veda Etti!

Nursema da Listede: Kızılcık Şerbeti'nde 24 Oyuncu Ayrıldı, 9'u Ölerek Veda Etti!

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.08.2026 - 13:47
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Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'yı canlandıran Ceren Karakoç'un da hikayeye ölerek veda edeceğinin ortaya çıkmasıyla gözler dizinin geçmiş sezonlarına çevrildi. Dört sezonda kadrosundan 24 oyuncunun ayrıldığı Kızılcık Şerbeti'nde 9 karakterin hikayesi ölümle sona erdi. Peki diziden ölerek ayrılan oyuncular kimlerdi?

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca yaşanan ayrılıklara yenileri eklenmeye devam ediyor.

Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca yaşanan ayrılıklara yenileri eklenmeye devam ediyor.

Son olarak dizinin ilk bölümünden bu yana Nursema Ünal karakterine hayat veren Ceren Karakoç'un kadroya veda edeceği ortaya çıktı. Üstelik Nursema'nın hikayesi de ölümle sona erecek.

Ceren Karakoç'un ayrılığıyla beraber Kızılcık Şerbeti'nde bugüne kadar yaşanan vedalar yeniden gündeme geldi. Dört sezon boyunca dizinin kadrosunda büyük bir değişim yaşanırken 24 oyuncu Kızılcık Şerbeti'ne veda etti.

Diziden bugüne kadar Settar Tanrıöğen, Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı, Şebnem Sönmez, Serkan Tınmaz, Kayra Şenocak, Sibel Taşçıoğlu, Hamdi Alkan, Fatih Gühan, Sevim Erdoğan, Soydan Soydaş, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Feyza Civelek, Aliye Uzunatağan, Ece İrtem, Murat Ercanlı, Selin Türkmen, Özge Özacar, Rahimcan Kapkap, Emrah Altıntoprak, Neslihan Yeldan ve Ceren Karakoç ayrıldı. 

Peş peşe gelen vedaların ardından dizinin başlangıçtaki ana kadrosundan Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın kaldığı belirtilirken, ayrılan karakterlerden bazılarının hikayelerinin ölümle sonlandırılması dikkat çekti.

Kızılcık Şerbeti'nden Ölerek Ayrılan Karakterler

Kızılcık Şerbeti'nden Ölerek Ayrılan Karakterler

Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca 9 karakterin hikayesi ölümle sona erdi.

Sibel Taşçıoğlu'nun canlandırdığı Pembe, Özge Özacar'ın hayat verdiği Görkem, Sıla Türkoğlu'nun canlandırdığı Doğa, Müjde Uzman'ın hayat verdiği Alev, Fatih Gühan'ın canlandırdığı İlhami, Emrah Altıntoprak'ın hayat verdiği Mustafa, Ece İrtem'in canlandırdığı Işıl ve Murat Ercanlı'nın hayat verdiği Resul, hikayeleri ölümle sona eren karakterler arasında yer aldı.

Bu listeye 5. sezonla beraber Ceren Karakoç'un canlandırdığı Nursema da eklenecek. Nursema'nın ölümünün ardından yeni sezonun Nursema ve İlhami'nin mezarı başında açılması planlanıyor.

Böylece Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan 24 oyuncunun 9'unun canlandırdığı karakter, diziye ölerek veda etmiş olacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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