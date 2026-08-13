Nursema da Listede: Kızılcık Şerbeti'nde 24 Oyuncu Ayrıldı, 9'u Ölerek Veda Etti!
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Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'yı canlandıran Ceren Karakoç'un da hikayeye ölerek veda edeceğinin ortaya çıkmasıyla gözler dizinin geçmiş sezonlarına çevrildi. Dört sezonda kadrosundan 24 oyuncunun ayrıldığı Kızılcık Şerbeti'nde 9 karakterin hikayesi ölümle sona erdi. Peki diziden ölerek ayrılan oyuncular kimlerdi?
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Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca yaşanan ayrılıklara yenileri eklenmeye devam ediyor.
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Kızılcık Şerbeti'nden Ölerek Ayrılan Karakterler
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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