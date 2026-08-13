Hem Tarzından Ödün Vermeyenlere Hem de Fotoğraf Tutkunlarına Özel: HUAWEI Pura 90s Serisi
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Akıllı telefonlar artık sadece iletişim kurduğumuz cihazlar değil; tarzımızı yansıtan en önemli aksesuarımız ve anılarımızı ölümsüzleştiren kişisel fotoğrafçımız haline geldi. Gerek tasarımıyla gerekse sunduğu profesyonel fotoğrafçılık deneyimiyle dikkat çeken bu serideki iki yıldıza, HUAWEI Pura 90s Pro ve Pura 90s Pro Max modellerine yakından bakıyoruz.
Bir akıllı telefon alırken kutudan sadece telefon ve şarj kablosu çıkmasına alıştığımız günlerde, HUAWEI oldukça cömert bir paket sunuyor.
Telefonunu eline aldığında hissettiğin o premium duygu, Pura 90s Serisi'nin tasarım felsefesinin merkezinde yer alıyor.
Gün içinde sürekli ekran başındayız; bazen güneşli bir kafede otururken, bazen de evde dinlenirken.
Pura 90s serisinin en çok parladığı yer kesinlikle kamera yetenekleri.
Yapay zeka destekli fotoğrafçılık özellikleri de dikkat çekiyor.
Donanım ve yazılım birlikte tüm ihtiyaçlarınıza cevap veren güçlü bir akış sunuyor.
Google uygulamaları, Netflix, bankacılık uygulamaları...
Eğer akıllı telefonunuzda estetik bir tasarım arıyor, günlük hayatta pil stresinden uzak kalmak istiyor ve özellikle ince detayları (makro) çekmekten keyif alıyorsanız, HUAWEI Pura 90s serisi günlük rutininize çok iyi uyum sağlayacak, şık ve güçlü bir yol arkadaşı.
Satış ve teslimatları 19 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak olan HUAWEI Pura 90s serisi, lansman dönemine özel cazip avantajlarla geliyor
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