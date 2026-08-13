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Hem Tarzından Ödün Vermeyenlere Hem de Fotoğraf Tutkunlarına Özel: HUAWEI Pura 90s Serisi

Hem Tarzından Ödün Vermeyenlere Hem de Fotoğraf Tutkunlarına Özel: HUAWEI Pura 90s Serisi

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Onedio Content - Onedio Editörü
13.08.2026 - 14:11
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Akıllı telefonlar artık sadece iletişim kurduğumuz cihazlar değil; tarzımızı yansıtan en önemli aksesuarımız ve anılarımızı ölümsüzleştiren kişisel fotoğrafçımız haline geldi. Gerek tasarımıyla gerekse sunduğu profesyonel fotoğrafçılık deneyimiyle dikkat çeken bu serideki iki yıldıza, HUAWEI Pura 90s Pro ve Pura 90s Pro Max modellerine yakından bakıyoruz.

Bir akıllı telefon alırken kutudan sadece telefon ve şarj kablosu çıkmasına alıştığımız günlerde, HUAWEI oldukça cömert bir paket sunuyor.

Bir akıllı telefon alırken kutudan sadece telefon ve şarj kablosu çıkmasına alıştığımız günlerde, HUAWEI oldukça cömert bir paket sunuyor.

Kutuyu açtığınızda telefonun yanı sıra yüksek kaliteli Type-C şarj kablosu ve cihaza özel koruyucu kılıf sizi karşılıyor. Kullanıcıyı kutudan çıktığı gibi koruyucu kılıf arayışından kurtaran marka, lansman dönemine özel olarak yüksek hızlı SuperCharge adaptörünü de hediye ederek eksiksiz bir paket sunuyor.

Telefonunu eline aldığında hissettiğin o premium duygu, Pura 90s Serisi'nin tasarım felsefesinin merkezinde yer alıyor.

Telefonunu eline aldığında hissettiğin o premium duygu, Pura 90s Serisi'nin tasarım felsefesinin merkezinde yer alıyor.

Pura 90s Pro Max, çift tonlu gradyanlı orta çerçevesi ile gerçekten benzersiz bir görünüm sunuyor. Gün Işığı, Gün Batımı ve Gece Yarısı renk seçenekleriyle günün her anından ilham alan bir estetiğe sahip.

Pura 90s Pro ise turuncu, beyaz ve siyah renk seçenekleriyle dinamik ve şık bir alternatif sunuyor. Serinin tüm cihazlarında bulunan düz kenarlı ekran tasarımı, elde harika bir tutuş hissi yaratıyor.

Gün içinde sürekli ekran başındayız; bazen güneşli bir kafede otururken, bazen de evde dinlenirken.

Gün içinde sürekli ekran başındayız; bazen güneşli bir kafede otururken, bazen de evde dinlenirken.

HUAWEI Pura 90s serisindeki her iki cihaz da 1-120Hz yenileme hızına sahip düz kenarlı ekranlarıyla üstün bir görsel akıcılık sağlıyor. Pura 90s Pro, 2. Nesil Kunlun Cam ile korunan 6.6 inçlik 2760x1256 çözünürlüğünde bir ekranla gelirken; Pura 90s Pro Max, 6.9 inçlik 2880x1308 çözünürlüklü daha geniş bir ekran sunuyor. Pro Max modelinin ekranı, güneş ışığında bile rahat bir kullanım sağlamak için yansımaları %70 oranında azaltan, ayrıca çizilmelere karşı 16 kat ve düşmelere karşı 25 kat daha dayanıklı olan yenilikçi Yansıma Önleyici ve Çizilmeye Dayanıklı Kunlun Cam teknolojisiyle destekleniyor.

Pura 90s serisinin en çok parladığı yer kesinlikle kamera yetenekleri.

Pura 90s serisinin en çok parladığı yer kesinlikle kamera yetenekleri.

Pura 90s Pro Max, tarihteki ilk 200 MP RYYB ultra büyük sensörlü telefoto kameraya sahip. Konserde veya uzaktaki bir manzarayı çekerken 20x ultra telefoto video özelliği sayesinde kristal netliğinde ve sarsıntısız görüntüler elde edebiliyorsun.

Pura 90s Pro modelindeki Ultra Aydınlatmalı Makro Telefoto Kamera, 5 cm minimum odak mesafesi ile en ince dokuları ve mikro detayları inanılmaz bir netlikle yakalamanı sağlıyor.  Gerçek Renkler ve Güçlü Işık: LOFIC teknolojisine sahip Ultra Aydınlatmalı HDR Kamera, yüksek dinamik aralığı (16EV) ile ters ışıkta bile yüzleri karartmadan çekim yapabiliyor.

Her iki modelde de bulunan True-to-Colour Camera 2.0 ise karmaşık, renkli neon veya akvaryum ışıklarında bile cilt tonlarını en doğal haliyle saptırmadan fotoğrafa aktarıyor.

Yapay zeka destekli fotoğrafçılık özellikleri de dikkat çekiyor.

Yapay zeka destekli fotoğrafçılık özellikleri de dikkat çekiyor.

AI Composition 3.0 özelliği, fotoğraf çekerken kadrajı ayarlamakta zorlanıyorsanız, size ekranda doğru açıyı bulmanız için rehberlik ediyor. AI De-glare (Yansıma Silme) özelliği ise manzara fotoğrafı çekerken araya giren cam yansımalarını tek dokunuşla silebilmenizi sağlıyor.

AI Best Expression özelliği sayesinde ise grup fotoğraflarında herkesin gözünün açık çıktığı 'o kusursuz kare' oluşturulabiliyor.

Donanım ve yazılım birlikte tüm ihtiyaçlarınıza cevap veren güçlü bir akış sunuyor.

Donanım ve yazılım birlikte tüm ihtiyaçlarınıza cevap veren güçlü bir akış sunuyor.

Her iki model de gün boyu seni idare edecek 5270 mAh kapasiteli güçlü bir batarya ile geliyor. Şarjın azaldığında ise HUAWEI Pura 90s Pro Max 100W, Pura 90s Pro ise 66W kablolu SuperCharge desteği ile çok kısa sürede enerjisini fulleyebiliyor. Daha da önemlisi, 1.000 tam şarj döngüsünden sonra bile pil sağlığı %80 ve üzerinde kalabiliyor. Bu da telefonun uzun ömürlü olacağının en büyük kanıtı.

Cihaz, Android 16 tabanlı yeni EMUI 16 işletim sistemiyle kutudan çıkıyor.  Google uygulamalarını yüklemek ve bunlara erişim sağlamak oldukça rahat bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Son olarak, IP69 ve IP68 sertifikaları sayesinde 2 metreye kadar suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

Google uygulamaları, Netflix, bankacılık uygulamaları...

Google uygulamaları, Netflix, bankacılık uygulamaları...

Huawei Pura 90s serisinde tüm üçüncü parti uygulamalar sorunsuz çalışıyor. Tek yapmanız gereken HUAWEI AppGallery üzerinden PlayStore'a bağlanmak ve ardından dilediğiniz uygulamaları indirmek.

Eğer akıllı telefonunuzda estetik bir tasarım arıyor, günlük hayatta pil stresinden uzak kalmak istiyor ve özellikle ince detayları (makro) çekmekten keyif alıyorsanız, HUAWEI Pura 90s serisi günlük rutininize çok iyi uyum sağlayacak, şık ve güçlü bir yol arkadaşı.

Satış ve teslimatları 19 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak olan HUAWEI Pura 90s serisi, lansman dönemine özel cazip avantajlarla geliyor

Satış ve teslimatları 19 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak olan HUAWEI Pura 90s serisi, lansman dönemine özel cazip avantajlarla geliyor

  • 12-19 Ağustos 2026 tarihleri arasında ön abonelik oluşturup, 19 Ağustos'ta satın alımını tamamlayan kullanıcılara HUAWEI WATCH FIT 4 Pro hediye ediliyor.

  • 19-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında HUAWEI Online Mağaza'dan yapılacak alışverişlerde, 99 TL ön ödeme karşılığında Pura 90s Pro'da 10.900 TL, Pura 90s Pro Max'te ise 19.900 TL indirim avantajı sunuluyor.

  • Cihaz ile birlikte 1 yıllık HUAWEI Care+ hizmeti de sunuluyor.

  • Satın alma sonrasında ürün hakkında değerlendirme paylaşan kullanıcılar, sonraki alışverişlerinde kullanabilecekleri 200 TL değerinde (20.000 HUAWEI Puan) hediye kazanıyor.

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