Hem Tarzından Ödün Vermeyenlere Hem de Fotoğraf Tutkunlarına Özel: HUAWEI Pura 90s Serisi

Pura 90s Pro Max, tarihteki ilk 200 MP RYYB ultra büyük sensörlü telefoto kameraya sahip. Konserde veya uzaktaki bir manzarayı çekerken 20x ultra telefoto video özelliği sayesinde kristal netliğinde ve sarsıntısız görüntüler elde edebiliyorsun.

Pura 90s Pro modelindeki Ultra Aydınlatmalı Makro Telefoto Kamera, 5 cm minimum odak mesafesi ile en ince dokuları ve mikro detayları inanılmaz bir netlikle yakalamanı sağlıyor. Gerçek Renkler ve Güçlü Işık: LOFIC teknolojisine sahip Ultra Aydınlatmalı HDR Kamera, yüksek dinamik aralığı (16EV) ile ters ışıkta bile yüzleri karartmadan çekim yapabiliyor.

Her iki modelde de bulunan True-to-Colour Camera 2.0 ise karmaşık, renkli neon veya akvaryum ışıklarında bile cilt tonlarını en doğal haliyle saptırmadan fotoğrafa aktarıyor.