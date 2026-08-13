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Daha 17'nin En Sevilen Karakterini Seçiyoruz!

Daha 17'nin En Sevilen Karakterini Seçiyoruz!

Daha 17
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.08.2026 - 14:30
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Kanal D'de yaz dizisi olarak ekrana gelen Daha 17, hikayesi ve karakterleriyle kısa sürede favori yapımlardan biri haline geldi. Aldığı yüksek reytinglerle yeni yayın döneminde de ekrana gelmeye hazırlanan Daha 17'nin en sevilen karakterini seçmek için kolları sıvadık!

Peki, sence Daha 17'nin en sevilen karakteri hangisi? Oy ver, ankete katıl!

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Sence Daha 17'nin en sevilen karakteri hangisi?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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