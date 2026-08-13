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Güneş Tutulması Bu 3 Burcun Egosunu Sarsacak!

Güneş Tutulması Bu 3 Burcun Egosunu Sarsacak!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.08.2026 - 14:40
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12 Ağustos’ta Aslan burcunda gerçekleşen Güneş tutulması, astrolojide güçlü bir dönüşüm döneminin habercisi olarak yorumlanıyor. Özellikle üç burç için ego, özgüven, ilişkiler ve geçmişle yüzleşme konularını gündeme getirecek bu tutulma, bazı gerçekleri görmezden gelmeyi zorlaştırabilir.

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Boğa Burcu

Boğa Burcu

Boğa burçları için bu tutulmanın en önemli gündemlerinden biri geçmiş ve köklerle yüzleşmek olabilir. Nereden geldiğinizi, bugün olduğunuz kişiye nasıl dönüştüğünüzü ve geçmişinizle ilgili kendinize anlattığınız hikâyelerin ne kadarının gerçeği yansıttığını sorgulamanız gerekebilir.

Zaman içerisinde yaşadıklarımızı zihnimizde yeniden şekillendirebilir, bazı anıları olduğundan farklı hatırlayabiliriz. Tutulma, Boğalara geçmişi yalnızca anlatılan hikâyeler üzerinden değil, o dönem yaşanan gerçek duygular üzerinden değerlendirme fırsatı sunabilir.

Aynı zamanda sahip olduğunuz ayrıcalıkları veya geçmişte elde ettiğiniz avantajları kabul etmek de bu sürecin bir parçası olabilir. Her şeyi tek başınıza başardığınıza inanmak yerine, sizi bugün bulunduğunuz noktaya getiren koşullara daha objektif bakmanız gerekebilir.

Aslan Burcu

Aslan Burcu

Bu tutulma doğrudan Aslan burcunda gerçekleştiği için Aslanların hayatında etkisinin daha güçlü hissedilebileceği düşünülüyor. Ancak gökyüzünün mesajı bu kez 'sahne senin' demekten biraz farklı.

Aslanlar için dönem, kendilerini merkeze koymak yerine dünyadaki yerlerine daha geniş bir perspektiften bakma zamanı olabilir. Kendi sorunlarınıza, imajınıza ve insanların sizin hakkınızdaki düşüncelerine fazla odaklanmak, aslında hayatın size vermeye çalıştığı bazı önemli dersleri gözden kaçırmanıza neden olabilir.

Kendinizi başkalarının onayına göre değerlendirmek yerine, ihtiyaç duyduğunuz takdiri kendinizden almayı öğrenmeniz gerekebilir. Herkes tarafından beğenilmek ya da sürekli fark edilmek zorunda olmadığınızı kabul ettiğinizde, kendiniz olmanın da çok daha kolay hale geldiğini görebilirsiniz.

Bu tutulma Aslanlar için adeta bir kimlik sorgulaması yaratabilir: Gerçekten kim olduğunuzla, başkalarına göstermek istediğiniz kişi aynı mı?

Kova Burcu

Kova Burcu

Kovalar için tutulmanın odağında ilişkiler ve çevrelerindeki insanlara yükledikleri anlamlar bulunuyor. Hayatınızda gözünüzde gereğinden fazla büyüttüğünüz biri var mı? Peki bu kişiyi neden bir kaide üzerine koyuyorsunuz?

Önümüzdeki dönemde ilişkilerinizin, hayattaki yönünüz ve kendinizi gerçekleştirme biçiminiz üzerinde daha belirleyici hale gelmesi mümkün. Çevrenizdeki insanların düşüncelerini fazla önemsemek ise kendi doğrularınızdan uzaklaşmanıza neden olabilir.

Başkalarının sizi nasıl değerlendireceğinden korktuğunuz için kendinizin bazı yönlerini saklıyor olabilirsiniz. Ancak bu dönemde asıl sorgulamanız gereken şey, başkalarının fikirlerinin sizin için neden bu kadar önemli olduğu olabilir.

Kendinizi olduğunuz haliyle kabul etmeye başladığınızda, başkalarının sizin hakkınızda oluşturduğu yanlış algıların da üzerinizdeki etkisini kaybetmesi mümkün. 12 Ağustos tutulması Kovalar için 'Başkalarının ne düşündüğünden bağımsız olarak sen kim olmak istiyorsun?' sorusunu gündeme getirebilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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