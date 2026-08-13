Güneş Tutulması Bu 3 Burcun Egosunu Sarsacak!

Boğa burçları için bu tutulmanın en önemli gündemlerinden biri geçmiş ve köklerle yüzleşmek olabilir. Nereden geldiğinizi, bugün olduğunuz kişiye nasıl dönüştüğünüzü ve geçmişinizle ilgili kendinize anlattığınız hikâyelerin ne kadarının gerçeği yansıttığını sorgulamanız gerekebilir.

Zaman içerisinde yaşadıklarımızı zihnimizde yeniden şekillendirebilir, bazı anıları olduğundan farklı hatırlayabiliriz. Tutulma, Boğalara geçmişi yalnızca anlatılan hikâyeler üzerinden değil, o dönem yaşanan gerçek duygular üzerinden değerlendirme fırsatı sunabilir.

Aynı zamanda sahip olduğunuz ayrıcalıkları veya geçmişte elde ettiğiniz avantajları kabul etmek de bu sürecin bir parçası olabilir. Her şeyi tek başınıza başardığınıza inanmak yerine, sizi bugün bulunduğunuz noktaya getiren koşullara daha objektif bakmanız gerekebilir.