Bu İcatlardan Hangileri Diğerlerine Göre Daha Önce Bulunmuştur?
İnsanlık tarihini değiştiren icatların çoğunu bugün o kadar sıradan görüyoruz ki, aslında ne kadar eski olduklarını düşünmüyoruz. Her gün kullandığımız kağıdın binlerce yıllık bir geçmişi olduğunu, tekerleğin yazılı tarihin bile öncesine uzandığını veya pusulanın modern navigasyon sistemlerinden yaklaşık bin yıl önce insanlara yol gösterdiğini düşünmek oldukça şaşırtıcı.
Bu testte senden tam olarak bunu yapmanı istiyoruz: İcatların ne işe yaradığını değil, hangi tarihte ortaya çıktıklarını tahmin edeceksin. Bazı sorularda iki icadı karşılaştıracak, bazılarında dört seçenek arasından en eskiyi bulacak, bazılarında ise verilen tarih iddiasının doğru olup olmadığını söyleyeceksin.
Hazırsan geçmişe doğru gidiyoruz. Telefonu cebinden çıkarabilirsin; çünkü birazdan ondan çok daha eski teknolojilerle tanışacağız.
1. Öncelikle hangisi diğerlerinden çok daha önce ortaya çıktı?
2. Biraz daha zorlaştıralım. Bu dört icattan hangisi en eskidir?
3. Kağıt, Gutenberg'in matbaasından en az bin yıl önce kullanılıyordu.
4. Sence hangisi daha önce ortaya çıktı?
5. Hangisi diğerlerinden daha eskidir?
6. İlk elektrikli pil, ilk kalıcı fotoğraftan önce ortaya çıkmıştır.
7. Peki aşağıdaki icatlardan hangisi 19. yüzyıldan önce ortaya çıkmıştır?
8. Biraz farklılaştıralım. Bu icatlardan hangisi en yeni?
9. Son olarak insanlar, tekerleği icat ettikten sonra yazıyı icat etti.
Tarih şeridinde biraz kayboldun!
Geçmişi fena takip etmiyorsun!
Zaman çizelgesi kafanda çalışıyor!
Sen icatların kronolojisini çözmüşsün!
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