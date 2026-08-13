Bu İcatlardan Hangileri Diğerlerine Göre Daha Önce Bulunmuştur?

İnsanlık tarihini değiştiren icatların çoğunu bugün o kadar sıradan görüyoruz ki, aslında ne kadar eski olduklarını düşünmüyoruz. Her gün kullandığımız kağıdın binlerce yıllık bir geçmişi olduğunu, tekerleğin yazılı tarihin bile öncesine uzandığını veya pusulanın modern navigasyon sistemlerinden yaklaşık bin yıl önce insanlara yol gösterdiğini düşünmek oldukça şaşırtıcı.

Bu testte senden tam olarak bunu yapmanı istiyoruz: İcatların ne işe yaradığını değil, hangi tarihte ortaya çıktıklarını tahmin edeceksin. Bazı sorularda iki icadı karşılaştıracak, bazılarında dört seçenek arasından en eskiyi bulacak, bazılarında ise verilen tarih iddiasının doğru olup olmadığını söyleyeceksin.

Hazırsan geçmişe doğru gidiyoruz. Telefonu cebinden çıkarabilirsin; çünkü birazdan ondan çok daha eski teknolojilerle tanışacağız.