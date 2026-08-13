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Bu İcatlardan Hangileri Diğerlerine Göre Daha Önce Bulunmuştur?

etiket Bu İcatlardan Hangileri Diğerlerine Göre Daha Önce Bulunmuştur?

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
13.08.2026 - 15:01
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İnsanlık tarihini değiştiren icatların çoğunu bugün o kadar sıradan görüyoruz ki, aslında ne kadar eski olduklarını düşünmüyoruz. Her gün kullandığımız kağıdın binlerce yıllık bir geçmişi olduğunu, tekerleğin yazılı tarihin bile öncesine uzandığını veya pusulanın modern navigasyon sistemlerinden yaklaşık bin yıl önce insanlara yol gösterdiğini düşünmek oldukça şaşırtıcı.

Bu testte senden tam olarak bunu yapmanı istiyoruz: İcatların ne işe yaradığını değil, hangi tarihte ortaya çıktıklarını tahmin edeceksin. Bazı sorularda iki icadı karşılaştıracak, bazılarında dört seçenek arasından en eskiyi bulacak, bazılarında ise verilen tarih iddiasının doğru olup olmadığını söyleyeceksin.

Hazırsan geçmişe doğru gidiyoruz. Telefonu cebinden çıkarabilirsin; çünkü birazdan ondan çok daha eski teknolojilerle tanışacağız.

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1. Öncelikle hangisi diğerlerinden çok daha önce ortaya çıktı?

2. Biraz daha zorlaştıralım. Bu dört icattan hangisi en eskidir?

3. Kağıt, Gutenberg'in matbaasından en az bin yıl önce kullanılıyordu.

4. Sence hangisi daha önce ortaya çıktı?

5. Hangisi diğerlerinden daha eskidir?

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6. İlk elektrikli pil, ilk kalıcı fotoğraftan önce ortaya çıkmıştır.

7. Peki aşağıdaki icatlardan hangisi 19. yüzyıldan önce ortaya çıkmıştır?

8. Biraz farklılaştıralım. Bu icatlardan hangisi en yeni?

9. Son olarak insanlar, tekerleği icat ettikten sonra yazıyı icat etti.

Tarih şeridinde biraz kayboldun!

İcatların tarihini tahmin etmek sandığın kadar kolay değilmiş, değil mi? Telefonu uçaktan önce bilmek kolay olabilir ama konu teleskop, matbaa, pusula ve fotoğraf gibi icatlara geldiğinde tarihler birbirine girmeye başlayabiliyor.

Senin sonuçlarına göre geçmişte yaşanan teknolojik gelişmelerin sırasını genel hatlarıyla biliyorsun ama ayrıntılarda biraz şansa güveniyorsun. Özellikle bu kesin daha eskidir diye düşündüğün bazı icatların aslında tahmininden çok daha yeni olduğunu görmüş olabilirsin.

Ama üzülme. En azından artık kağıdın, matbaanın; tekerleğin ise neredeyse bütün modern teknolojilerin atası sayılabilecek kadar eski olduğunu biliyorsun. Birkaç tarih testi daha çözersen zaman çizelgesi kafanda oturmaya başlayacaktır.

Geçmişi fena takip etmiyorsun!

Sen icatların tarihlerini tamamen rastgele tahmin etmiyorsun. Özellikle çok eski teknolojilerle modern icatlar arasındaki farkı anlayabiliyorsun. Tekerlek, matbaa, buhar makinesi ve telefon gibi önemli dönüm noktalarının kabaca hangi dönemlere ait olduğunu biliyorsun.

Ancak birbirine yakın dönemlerde ortaya çıkan icatlar seni biraz zorlamış olabilir. Özellikle teleskop, mikroskop, fotoğraf ve pil gibi teknolojiler devreye girdiğinde birkaç yıl değil, birkaç yüzyılın arasında seçim yapmak gerekebiliyor.

Yine de sonuçların gösteriyor ki tarih konusunda sağlam bir temel var. Biraz daha dikkat ve birkaç şaşırtıcı tarih bilgisiyle çok daha yüksek bir skor rahatlıkla mümkün.

Zaman çizelgesi kafanda çalışıyor!

Sen yalnızca icatların isimlerini bilmiyorsun; onların insanlık tarihindeki yerini de aşağı yukarı doğru konumlandırabiliyorsun. Bu testte özellikle farklı dönemlerden gelen icatları birbirinden ayırabilmen, kronolojik düşünme becerinin oldukça güçlü olduğunu gösteriyor.

Muhtemelen telefon mu daha eski, uçak mı gibi bir soruda uzun uzun düşünmüyorsun. Fakat iş teleskop ile mikroskop gibi birbirine yakın tarihlerde ortaya çıkan icatlara geldiğinde biraz daha temkinli davranıyorsun. Bu da aslında iyi bir şey; çünkü bu sorular gerçekten tarihçilerin bile ilk icat tanımını tartışabildiği alanlara giriyor.

Kısacası sen geçmişe baktığında olayları birbirinden kopuk bilgiler olarak değil, birbirini takip eden gelişmeler olarak görebiliyorsun.

Sen icatların kronolojisini çözmüşsün!

Senin için bu test artık sıradan bir bilgi yarışması olmaktan çıkmış. Çünkü soruların önemli bir bölümünde sadece icadı tanımak yetmiyor; onun diğer teknolojilerden önce mi sonra mı ortaya çıktığını bilmek gerekiyor.

Tekerleğin binlerce yıl önce ortaya çıktığını, kağıdın matbaadan çok daha eski olduğunu, teleskopun telefon ve fotoğraftan yüzyıllar önce kullanıldığını ve internetin diğer seçeneklere göre son derece yeni olduğunu doğru biçimde ayırt edebilmişsin.

Bu skor, teknolojinin tarihsel gelişimini oldukça iyi takip ettiğini gösteriyor. Özellikle farklı yüzyıllara ait icatları aynı soruda gördüğünde aralarındaki zaman farkını hızlıca hesaplayabiliyor gibisin.

Bir müzede eski bir teknolojik alet gördüğünde yanında tarih etiketi olmasa bile tahmin yürütmeye başlayabilirsin.

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Mert Şenoğul
Mert Şenoğul
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