Ulaşılması En Zor Tozlardan Kurtulmanızı Sağlayan Jufinx Şarjlı Turbo Fan İndirimde!
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Bilgisayar kasalarında biriken tozlardan, klavye aralarındaki kırıntılardan veya arabanızın ulaşılması zor girintilerinden sıkıldınız mı? Evde ve araçta temizlik anlayışınızı kökten değiştirecek Jufinx Şarjlı Turbo Fan, Amazon’un günün fırsatları kapsamında indirime girdi.
Gelin birlikte bakalım.
Bu içerik 13.08.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
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Küçük boyutuna bakıp aldanmayın; Jufinx Turbo Fan, dakikada 150.000 devire ulaşan fırçasız motoruyla tam 52 m/s rüzgar hızı üretiyor.
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Farklı temizlik ihtiyaçlarına göre ayarlanabilir 3 kademeli güç modu sunuyor.
Dahili şarj edilebilir bataryası ve Type-C hızlı şarj desteği sayesinde kablolara bağlı kalmadan her yerde özgürce kullanabilirsiniz.
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