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Ulaşılması En Zor Tozlardan Kurtulmanızı Sağlayan Jufinx Şarjlı Turbo Fan İndirimde!

etiket Ulaşılması En Zor Tozlardan Kurtulmanızı Sağlayan Jufinx Şarjlı Turbo Fan İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
13.08.2026 - 15:35
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Bilgisayar kasalarında biriken tozlardan, klavye aralarındaki kırıntılardan veya arabanızın ulaşılması zor girintilerinden sıkıldınız mı? Evde ve araçta temizlik anlayışınızı kökten değiştirecek Jufinx Şarjlı Turbo Fan, Amazon’un günün fırsatları kapsamında indirime girdi.

Gelin birlikte bakalım.

Bu içerik 13.08.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Küçük boyutuna bakıp aldanmayın; Jufinx Turbo Fan, dakikada 150.000 devire ulaşan fırçasız motoruyla tam 52 m/s rüzgar hızı üretiyor.

Küçük boyutuna bakıp aldanmayın; Jufinx Turbo Fan, dakikada 150.000 devire ulaşan fırçasız motoruyla tam 52 m/s rüzgar hızı üretiyor.

En dar aralıklara yapışmış inatçı tozları, nemi ve kirleri saniyeler içinde söküp atıyor. Bilgisayar parçaları, kamera lensleri veya hassas elektronik cihazlarda fiziksel temas kurmadan derinlemesine temizlik yapmanızı sağlıyor.

Farklı temizlik ihtiyaçlarına göre ayarlanabilir 3 kademeli güç modu sunuyor.

Farklı temizlik ihtiyaçlarına göre ayarlanabilir 3 kademeli güç modu sunuyor.

İster klavyenizdeki hassas tuş aralarını düşük modda temizleyin, ister arabanızın havalandırma ızgaralarını veya yıkama sonrası kalan su damlalarını yüksek modda kurutun. Üstelik kamp yaparken mangal yakmaktan deniz yatağı/minder şişirmeye kadar açık alan aktivitelerinizin de en büyük yardımcısı olmaya aday.

Dahili şarj edilebilir bataryası ve Type-C hızlı şarj desteği sayesinde kablolara bağlı kalmadan her yerde özgürce kullanabilirsiniz.

Dahili şarj edilebilir bataryası ve Type-C hızlı şarj desteği sayesinde kablolara bağlı kalmadan her yerde özgürce kullanabilirsiniz.

Elektronik eşyalarınızı, aracınızı ve evinizdeki dar alanları saniyeler içinde pırıl pırıl yapacak bu güçlü temizlik canavarını indirimdeyken kaçırmayın!

Jufinx Şarjlı Turbo Fan Toz Üfleyici’yi Amazon güvencesiyle indirimli fiyattan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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