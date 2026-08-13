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RuPaul'u Bir Fenomene Dönüştüren Şarkılar

etiket RuPaul'u Bir Fenomene Dönüştüren Şarkılar

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
13.08.2026 - 16:01
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Moda, televizyon, müzik ve eğlence dünyasını tek bir potada eritebilen insan sayısı bir elin parmaklarını geçmez. İşte RuPaul da tam olarak bu isimlerden biri. Çoğu kişi onu dünyanın en ünlü drag sanatçısı ve televizyon yıldızı olarak tanıyor olabilir ama aslında kariyerinin temel taşlarından biri müzik. 1990'lı yıllardan beri yayımladığı albümler ve dans pistlerini sallayan şarkıları sayesinde pop kültürünün en kalıcı figürlerinden biri haline geldi. RuPaul'u dünya çapında bir fenomene dönüştüren şarkılara ve onların ardındaki hikayelere yakından bakıyoruz!

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1. Supermodel You Better Work

RuPaul'un kariyerini ikiye ayıran şarkı desek abartmış olmayız. 1992 yılında yayımlanan şarkı, moda dünyasına, kendini sevmeye ve özgüvene yazılmış adeta dans edilebilir bir hit oldu. O dönem ana akım müzik listelerinde drag kültürüne ait bir sanatçının böylesine büyük başarı yakalaması kimsenin beklediği bir durum değildi. Şarkının renkli klibi MTV ekranlarında sık sık dönmeye başlayınca RuPaul, tüm dünyanın tanıdığı bir isim haline geldi.

2. Sissy That Walk

RuPaul's Drag Race izleyen herkesin ezbere bildiği şarkılardan biri. Yarışmanın final yürüyüşleriyle özdeşleşen Sissy That Walk, zamanla programın gayriresmi marşına dönüştü. Eğlenceli olduğu kadar verdiği mesaj da dikkat çekiyor. İnsanlara başkalarının ne düşündüğünü önemsemeden kendi yollarında yürümelerini söylüyor. Bugün sosyal medyada binlerce içerikte kullanılmasının nedeni de tam olarak bu.

3. Call Me Mother

RuPaul'un en güçlü hitlerinden biri olarak kabul edilen bu şarkı, yayımlandığı anda kulüplerin vazgeçilmez parçalarından biri oldu. Mother kelimesi drag kültüründe saygı duyulan, yol gösteren kişiyi ifade ediyor. RuPaul da bu şarkıyla yıllardır kurduğu kültürel mirası sahipleniyor.

4. Kitty Girl

RuPaul's Drag Race All Stars sezonunda duyulan bu şarkı kısa sürede hayranların favorileri arasına girdi. Programdaki yarışmacılarla birlikte seslendirilmesi, parçaya ayrı bir enerji kattı. Şarkı hem eğlenceli hem de dostluk temasını öne çıkarıyor. Özellikle final bölümlerinde yarattığı atmosfer sayesinde Drag Race tarihinin unutulmaz parçalarından biri olarak görülüyor.

5. The Beginning

RuPaul kariyerinin ilerleyen yıllarında bile kendini tekrar etmek yerine farklı tarzlar denemeye devam etti. The Beginning bunun en güzel örneklerinden biri. Elektronik dans müziğini güçlü sözlerle birleştiren şarkı, hayatın sürekli yeniden başladığını anlatıyor. RuPaul'un yıllardır değişime açık kalmasının müzikal yansıması gibi!

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6. Champion

Şampiyon olmanın önce zihinde başladığını anlatan Champion, Drag Race final bölümlerinin vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Şarkının sözleri yarışmacılar kadar izleyicilere de hitap ediyor. Kendine güven, mücadele ve pes etmeme temaları parçanın merkezinde yer alıyor. Bugün hala RuPaul konserlerinin en çok beklenen performanslarından biri.

7. Glamazon

RuPaul'un en sevilen albümlerinden birine adını veren Glamazon, gösterişli tarzı ve yüksek temposuyla dikkat çekiyor.  Moda dünyasına yaptığı göndermeler kadar özgürlük vurgusuyla da öne çıkıyor. Albümün yayımlanmasıyla birlikte RuPaul dijital müzik platformlarında yeniden yükselişe geçti.

8. Jealous of My Boogie

Bu şarkıyı dinlediğinde yerinde durabilmek gerçekten zor. Eğlenceli ritmi kadar esprili sözleriyle de RuPaul'un karakterini yansıtıyor. Jealous of My Boogie özellikle Drag Race'in ilk sezonlarından itibaren yarışmayla özdeşleşmeye başladı. Birçok yarışmacının final performansında yer alması sayesinde yıllar içinde kült statüsüne ulaştı.

9. Cover Girl

RuPaul'un güzellik anlayışına meydan okuyan en önemli şarkılarından. Şarkıda herkesin kendi hayatının kapağındaki yıldız olabileceği fikri işleniyor. Moda dergilerine yapılan göndermeler parçayı daha eğlenceli hale getiriyor.

10. Catwalk

RuPaul'un kariyerinin ilerleyen dönemlerinde bile güncel kalmayı başardığını gösteren önemli işlerinden. Modern dans altyapısıyla genç dinleyicilerin de ilgisini çekti. Şarkı, podyum yürüyüşünü hayatın kendisine benzetiyor. Kendini ifade etmekten korkmayan herkes için güçlü bir motivasyon şarkısı niteliğinde.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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