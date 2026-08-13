RuPaul'u Bir Fenomene Dönüştüren Şarkılar

Moda, televizyon, müzik ve eğlence dünyasını tek bir potada eritebilen insan sayısı bir elin parmaklarını geçmez. İşte RuPaul da tam olarak bu isimlerden biri. Çoğu kişi onu dünyanın en ünlü drag sanatçısı ve televizyon yıldızı olarak tanıyor olabilir ama aslında kariyerinin temel taşlarından biri müzik. 1990'lı yıllardan beri yayımladığı albümler ve dans pistlerini sallayan şarkıları sayesinde pop kültürünün en kalıcı figürlerinden biri haline geldi. RuPaul'u dünya çapında bir fenomene dönüştüren şarkılara ve onların ardındaki hikayelere yakından bakıyoruz!