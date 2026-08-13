RuPaul'u Bir Fenomene Dönüştüren Şarkılar
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Moda, televizyon, müzik ve eğlence dünyasını tek bir potada eritebilen insan sayısı bir elin parmaklarını geçmez. İşte RuPaul da tam olarak bu isimlerden biri. Çoğu kişi onu dünyanın en ünlü drag sanatçısı ve televizyon yıldızı olarak tanıyor olabilir ama aslında kariyerinin temel taşlarından biri müzik. 1990'lı yıllardan beri yayımladığı albümler ve dans pistlerini sallayan şarkıları sayesinde pop kültürünün en kalıcı figürlerinden biri haline geldi. RuPaul'u dünya çapında bir fenomene dönüştüren şarkılara ve onların ardındaki hikayelere yakından bakıyoruz!
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1. Supermodel You Better Work
2. Sissy That Walk
3. Call Me Mother
4. Kitty Girl
5. The Beginning
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6. Champion
7. Glamazon
8. Jealous of My Boogie
9. Cover Girl
10. Catwalk
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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