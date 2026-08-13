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Senin Bu Dünyaya En Büyük Katkın Ne?

etiket Senin Bu Dünyaya En Büyük Katkın Ne?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
13.08.2026 - 16:01
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Senin bu dünyaya olan en büyük katkın ne? Bunu öğrenmenin tek bir yolu var: Bu testi çözmek! Sen bize günlük yaşantını, düşüncelerini ve hayatını anlat. Biz de senin bu dünyaya ne kattığını söyleyelim. Hazırsan hadi, başlıyoruz!

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1. Evde enerji tüketimi ve ısınma alışkanlıkların nasıl?

2. Şehir içi ulaşımda tercihin genelde bunlardan hangisi?

3. Peki ya alışverişte nasılsın?

4. Peki mutfak ve gıda atıkları konusundaki tutumun nasıl?

5. Günlük su kullanımından da bahseder misin?

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6. Tek kullanımlık plastikler ve ambalajlar hayatında ne kadar yer kaplıyor?

7. Yaşadığın yerdeki doğa ve çevre mücadelesi haberleri takip ediyor musun?

8. Bir ürün satın alırken markanın çevre politikasına dikkat eder misin?

Henüz keşfedilmemiş bir potansiyelin var!

Şu anki alışkanlıkların doğaya katkı sağlamaktan ziyade farkında olmadan yük yaratıyor olabilir. Tüketim hızın, enerji kullanımın ve günlük tercihin gezegende bir iz bırakıyor. Ancak harika haber şu: Değişim tam da bu farkındalıkla başlar! Yaşam tarzında yapacağın ufak güncellemelerle olumsuz etkini hızla azaltabilir, dünyaya ilk olumlu katkını vermeye başlayabilirsin. Şimdi durup alışkanlıklarını gözden geçirmek için harika bir zaman.

İyi niyet ve empati!

Çevre sorunlarının farkındasın ve içten içe üzülüyorsun; dünyaya katkın şimdilik bu duyarlılığın ve niyetinle sınırlı. 'Tek başıma neyi değiştirebilirim ki?' düşüncesi seni eyleme geçmekten alıkoyuyor. Oysa bireysel kararlar birleştiğinde devasa bir güce dönüşür. Niyetini eyleme dönüştürüp alacağın küçük ve kararlı kararlarla bu dönüşümün aktif bir parçası olabilir, dünyadaki izinizi somutlaştırabilirsin.

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9. Kesinlikle zararsız bir yaşam!

Tebrikler! Senin bu dünyaya en büyük katkın, 'ona yük olmamak ve izini en aza indirmek'. Doğayı kirletmemek, plastiği azaltmak, israf etmemek ve kaynakları tasarruflu kullanmak konusunda harika bir bireysel bilince sahipsin. Ancak bu dünyaya yapabileceğin katkı sadece kendi kapının önünü temiz tutmakla sınırlı kalmak zorunda değil; artık etki alanını büyütme ve daha büyük katkılar sağlama vakti!

Herkese ilham veren biri!

Sen sadece doğayı korumakla kalmıyor, aktif olarak iyileştirilmesi ve dönüştürülmesi için liderlik ediyorsun! Senin bu dünyaya katkın; sürdürülebilirliği bir yaşam felsefesi haline getirerek etrafındakilere ilham olmak ve değişimi bizzat başlatmak. Çevre krizlerinin sistemsel boyutlarını kavramış vizyonun ve karbonsuz bir gelecek için gösterdiğin duruş sayesinde bu gezegenin geleceğe dair güçlü bir umudu var!

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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