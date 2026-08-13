Senin Bu Dünyaya En Büyük Katkın Ne?
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Senin bu dünyaya olan en büyük katkın ne? Bunu öğrenmenin tek bir yolu var: Bu testi çözmek! Sen bize günlük yaşantını, düşüncelerini ve hayatını anlat. Biz de senin bu dünyaya ne kattığını söyleyelim. Hazırsan hadi, başlıyoruz!
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1. Evde enerji tüketimi ve ısınma alışkanlıkların nasıl?
2. Şehir içi ulaşımda tercihin genelde bunlardan hangisi?
3. Peki ya alışverişte nasılsın?
4. Peki mutfak ve gıda atıkları konusundaki tutumun nasıl?
5. Günlük su kullanımından da bahseder misin?
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6. Tek kullanımlık plastikler ve ambalajlar hayatında ne kadar yer kaplıyor?
7. Yaşadığın yerdeki doğa ve çevre mücadelesi haberleri takip ediyor musun?
8. Bir ürün satın alırken markanın çevre politikasına dikkat eder misin?
Henüz keşfedilmemiş bir potansiyelin var!
İyi niyet ve empati!
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9. Kesinlikle zararsız bir yaşam!
Herkese ilham veren biri!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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